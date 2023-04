Video: Rodner Figueroa muestra cómo luce el fashionista clóset de su casa en Miami

El empresario venezolano Rodner Figueroa, de 51 años, abrió en días recientes las puertas de su casa de Miami a la revista People en Español.

Durante el recorrido el reconocido fashionista mostró algunas de las habitaciones del hogar que comparte con su pareja, el decorador de interiores Ernesto Mathies, siendo su clóset uno de los espacios que más disfrutó presumir.

Por medio de un video, dado a conocer por la citada publicación, el expresentador de ‘Al Rojo Vivo’ nos permitió ser testigos del gran orden con el que cuenta en ese rinconcito y de la amplísima colección de outfits que goza, incluidos aquellos que engalanan su propia colección de ropa.

“Si ustedes ven esta ropa de mujer en mi clóset, no vayan a pensar que yo me he vestido de mujer. No, esta es mi línea de ropa Rodner Figueroa. Han salido cuatro colecciones y estoy por la 5ª”, explicó Rodner orgulloso por sus logros en el mundo de la confección.

Cuenta, además, con una gran cantidad de zapatos, de cinturones, de trajes, de sombreros, de abrigos, de bolsos, entre otros outfits y accesorios.

“Adoro los sombreros y no solo tengo sombreros de verano, también tengo sombreros de invierno. Soy amante de los bolsos. Los tengo de camuflaje, de cuero, estampados, para toda ocasión”, enalteció Rodner mientras recorría su “cuarto predilecto”.

