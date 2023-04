Ahorra más – y desperdicia menos – en tu patio y jardín

Sigue estos consejos para volverte sostenible con el medioambiente y ahorrar hasta $230 en tu patio trasero

By Janet Siroto

Regar nuestros céspedes y jardines consume una gran cantidad de agua, casi 8 mil millones de galones por día, según la Agencia de Protección Ambiental. Eso es más de lo que el hogar estadounidense promedio usa para ducharse y lavar la ropa de forma combinada.

Además, nuestras herramientas de jardín a gasolina, desde cortadoras de césped hasta sopladores de hojas y máquinas podadoras, emiten grandes cantidades de emisiones nocivas al aire. Pero hay alternativas. Con simples cambios en tus hábitos y herramientas que funcionan con baterías, puedes ahorrar agua, energía y hasta $230, mientras reduces la contaminación del aire que generas.

Mejora tus aspersores y ahorra hasta $150 al año

A principios de 2023, un impresionante 46% de los 48 estados más al sur estaban en sequía, según el Monitor de sequía de EE. UU. Ahora ten en cuenta que la mayor parte de los casi 8 mil millones de galones de agua que usamos todos los días se destina al riego de jardines. Los expertos estiman que hasta la mitad de ese H₂O se desperdicia debido al exceso de agua causado por sistemas ineficientes. Una forma de mejorar este problema es con controladores de riego que tengan la etiqueta WaterSense que riegan las plantas solo cuando es necesario, ahorrando al hogar promedio hasta 15,000 galones al año en comparación con los controladores de riego centrados en el reloj. Eso podría reducir a la mitad la factura anual media de agua destinada al aire libre de $300 a $150 al año.

Cero en Xeriscaping

Esta técnica de paisajismo tiene como objetivo conservar el agua con análisis de suelo, plantas adaptadas a las bajas precipitaciones, el uso de mantillo y más. David Bainbridge, ecologista restaurador y autor, usó una subvención del distrito de agua para remodelar su patio de San Diego y ahora ahorra alrededor de $300 al año en facturas de agua. Consulta con tu distrito de agua para ver si también te ofrece subvenciones.

Hazte amigo del mantillo

¿Quieres gastar menos en agua y herbicidas para tu jardín? “Esparce mantillo alrededor de las plantas. Reduce la evaporación del agua, mantiene el suelo fresco, añade nutrientes y puede soportar microorganismos beneficiosos”, dice Bainbridge. Si es hora de comprar un nuevo equipo para cuidar el césped, plantéate una cortadora de césped con batería para mantillo, como los modelos que CR te recomienda a continuación. Estos cortacéspedes dejan restos de hierba triturados, que nutren el suelo al volver a poner nitrógeno, lo que reduce la cantidad de fertilizante comprado en tienda que necesita. Gastarás menos y tendrás un césped más saludable.

Los mejores cortadoras de césped de empuje con batería para mantillo según las pruebas de CR

Controla la iluminación exterior con un temporizador

La iluminación exterior puede mejorar la seguridad, el atractivo y la habitabilidad de tu hogar. No obstante, también puede aumentar tu factura de electricidad si tiendes a olvidarte de apagar las luces. El uso de un temporizador puede hacer que la iluminación de tu propiedad sea más manejable y menos costosa. Por ejemplo, Home Depot cuenta con temporizadores fotosensibles inalámbricos y resistentes a la intemperie de Woods ($11) que pueden encender las luces exteriores al anochecer y apagarlas al amanecer o pueden configurarse para apagar las luces después de un cierto número de horas. ¡No te volverás a dejar las luces del patio encendidas toda la noche después de una barbacoa!

Haz cambios en tu bañera de hidromasaje y ahorra alrededor de $80 al año

Aquellos que poseen un jacuzzi pueden relajarse en agua burbujeante deliciosamente tibia, pero también se ven afectados por facturas más altas, hasta una suma de $40 al mes, en promedio, según el agregador de servicios para el hogar Angi.

Estas son algunas formas de reducir el costo de la energía, según Mike Tuttobene, vicepresidente de la Asociación Internacional de Bañeras de Hidromasaje y vicepresidente de ventas de Waterway Plastics, un proveedor de la industria del spa.

Consigue una cubierta que le quede bien a tu jacuzzi y esté bien aislada para ayudar a mantener el calor. Por lo general, será una más gruesa, no de 6 pulgadas, sino de 8 o 10 pulgadas.

Baja la temperatura. Si está configurado a 104°F o 102°F, bájalo uno o dos grados.

Vacía tu spa durante los meses de invierno si vives en un clima frío y no lo vas a usar. Reducirás tu consumo de energía a cero.

Apaga la calefacción en el verano. Si vives en un clima cálido, es posible que puedas reducir drásticamente o apagar la calefacción durante los meses calurosos. Haz pruebas para ver cuánto puedes ahorrar.

Cambia a herramientas de jardín a batería

Cinco razones rápidas para optar por herramientas recargables:

Sus motores producen cero emisiones. Las herramientas de gas, por el contrario, emiten dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles (VOC por sus siglas en inglés). De hecho, están más sucios que los motores de los automóviles. Por lo general, son más eficientes que las herramientas que funcionan con gasolina. Eso significa que requieren menos energía para hacer la misma cantidad de trabajo. Normalmente son notablemente más silenciosas que sus contrapartes que consumen mucha gasolina. Algo que puede ser una bendición tanto para ti como para tus vecinos. No hay necesidad de repostar y correr el riesgo de un derrame de gasolina. Ese tipo de desliz puede contaminar las aguas subterráneas y los sistemas acuáticos. Tienden a ser más confiables que las herramientas de gas, según las encuestas de los miembros de CR.

Las podadoras y los sopladores de hojas a batería más confiables



Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de mayo/junio de 2023 de la revista Consumer Reports.

