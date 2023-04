Chisme no Like revela que Marc Anthony y Nadia Ferreira se estarían separando

Una de las parejas del momento sin duda es la que conforman Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira se encuentran en el medio de los rumores que indican que están a minutos de separarse.

Pero ahora fueron los polémicos de Chisme no Like quienes aseguran que en medio del embarazo de la ex Miss Universo se estaría separando del cantante.

En esta ocasión el controversial Javier Ceriani volvió a dar mucho de qué hablar, y en esta ocasión aseguró que Marc Anthony habría sido forzado a contraer matrimonio con Nadia Ferreira.

Esto debido a su embarazo, pero que no estarían realmente enamorados, y afirmó que el cantante solo la está sosteniendo financieramente de forma temporal.

“Ella está en Miami, él está en otro lado. Él se la quiere sacar del lado evidentemente se casaron porque ella está embarazada y él no tiene problema de pagar tanto dinero hasta que ella se consiga otro hombre” JAVIER CERIANI

Y justo por esto, Ceriani dio a conocer que al parecer Nadia Ferreira y el cantante puertorriqueño se separarán en poco tiempo por mutuo acuerdo.

Ferreira y el cantante puertorriqueño se conocieron en 2016 pero no fue hasta principios de 2022 que se reencontraron y se enamoraron.

Lo que llevó a algunas especulaciones de que ella solo estaba interesada en el dinero y la fama del artista. A pesar de estos rumores, la pareja se casó en febrero de 2023.

Incluso los conductores agregaron sobre Marc Anthony y su esposa “se acuerdan de que ella ya traía escándalo de que había estado con un señor como 45 años mayor que ella y que la esposa de este señor había armado un escándalo en el sur de América Latina, allá en Paraguay”, agregó Elisa Beristain tras compartir el rumor sobre la separación.

