Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de abril de 2023

LEO

Gente tonta y mitotera no debe de arruinar tus días, ten cuidado en quien confías pues no a todos pues llamar amigos hay muchos de ellos que buscarán traicionarte de alguna manera. No tengas miedo a recorrer nuevos caminos y a nuevas oportunidades pues ahí está la opción que te puede hacer cambiar de parecer y centrar tu vida en la felicidad. Hay un ser espiritual de tu familia que te acompaña y no te deja sol@ recibirás una señal en días próximos. En la medida que confíes en lo que puedes lograr será en la medida en lo logres, estarás algo triste en estos días o desganad@, viene mucho trabajo en puerta y mentalidades fuera de lugar que no te dejan tranquilo o tranquila. Te buscarán para pedirte sexo o encamarte en estos días, ten cuidado a quien le aflojas y a quien le das entrada en tu vida pues podrías estar metido en chismes y situaciones complicadas que arruinarían tu reputación. Tienes todo para tener a la persona que quieras a tu lado, pero no has logrado encontrar alguien a tu medida que logre dar en la misma intensidad el cariño o amor que ofreces.

Mitad de semana de muchos cambios a pesar de no iniciarla con el pie derecho vendrán mejores oportunidades en el terreno de los dineros que deberás de aprovechar.

VIRGO

Vienen días en los cuales estarás expuesto o expuesta a comentarios mal intencionados de personas que te rodean, te decepcionarás mucho porque dichos comentarios vendrán de gente que pensabas que valían la pena. Ten cuidado con quien te estarás relacionando en los próximos días pues estarás expuesto o expuesta a que te metan en problemas a causa de malentendidos. A la ñonga gente mamona y creída no estás para soportar más tonterías, necesitas desalojar a toda esa gente que te causa indigestión en tus días y renovarte y llenar tu circulo de gente positiva. No permitan que una relación se vaya al chorizo por culpa de terceras personas o por caer en la rutina, aprendan a confiar en tu pareja y a devolver amor, todas las personas aman y quieren distinto y que tu pareja no te muestre su amor de la manera en que tú se lo muestras a él o ella no significa que no te quiera con todas sus fuerzas. Se visualiza un problema familiar que los va a poner muy de malas y bien estresados, aprendan a resolver los problemas en familia y que esos problemas no sobrepasen las 4 paredes de su casa porque después haces sus problemas públicos y toda la familia y amigos terminan involucrados.

LIBRA

Vienen momentos en los cuales te sentirás un poco melancólico al recordar a personas del pasado. Aprende a valorarte y amarte mucho y no permitas que otras personas te dañen o abusen de tus sentimientos y buen corazón. No caigas ya de nuevo en tonterías y ponte las pilas para ir tras tus metas. Si una relación tiene que ocultarse aléjate de ella pues no se espera nada bueno. Cuando te lo propones sueles ser bien hijo e hija de la tostada, pero hay momentos en que de atontas y te dejas manipular e influenciar por otras personas. Ten mucho cuidado con esperar demasiado de personas que no te suman solo te restan. Ten presente que enredarte en relaciones prohibidas solo te expondrá a dañarte pues lejos de tener un lugar importante de la vida de la otra persona solo te va a tocar ser el postre o plato de segunda mesa y cuando ya no sirvas te mandarán a la tostada. No siempre tendrás la oportunidad de rectificar errores así que si cometiste un error y dañaste alguien en tu familia estas es el mejor momento de pedir disculpas y dar el primer paso. Si tienes una relación ten cuidado con las amistades de tu pareja pues son muy de calzón flojo y le andan echando los perros y a tu pareja no le son indiferentes sobre todo si tiene o maneja alguna red social.

ESCORPION

Deja de mendigar cariño o amor y ponte las pilas para hacer una vida feliz con tu yo, no necesitas a nadie a tu lado para poder realizarte y cumplir tus metas y sueños. Un embarazo surgirá dentro de la familia traerá muchas bendiciones. Es momento de aprender del ayer y de salir a flote en todo eso que quieres lograr. Ten cuidado con tus proyectos y planes, te anda rondando mucha gente envidiosa que con sus malas vibras te van a salar hasta la fregada vida, déjate ya de tonterías, no sufras por quien solo te afecta y te hace daño, cuando hay amor no hay traiciones, ni escenitas tontas, no hay duda, no hay mentiras. Si tienes pareja busca la manera de fortificar más la relación, no pretendas cambiar a quien está a tu lado o te arriesgas a que también te cambie y te haga perder tu esencia. Vas andar muy pensativo o pensativa en próximos días, si tienes pareja puede haber dudas y desconfianza por cuestión que saldrán a la luz, sino tienes una relación disfruta tu soltería y que te valga lo que piensen. En estos días te notarás algo cansado o cansada, recordarás muchas cosas del pasado y no lograras concebir lo que sucede, no sabrás que decisión tomar y qué camino recorrer para salir a flote de todo eso que te ha hecho perder la paciencia y la esperanza.

PISCIS

Aprende a decir que no y a mandar a la fregada a esas personas que solo buscan dañarte con testimonios falsos o con cuestiones negativas. Miembros de tu familia necesitará mucho de tu apoyo bríndaselo. A pesar de ser uno de los signos más fuertes del zodiaco has sufrido mucho en el amor pues no has logrado encontrar alguien que te llene en todos los aspectos de tu vida, tus exigencias y necesidades de algo intenso y un amor sin medida han dejado al descubierto tu gran corazón. Debes aprender a no meterte en camisa de once varas y en problemas que no te corresponden. El perdón será la clave de tu paz interior en estos días, si fuiste dañado o dañada cierra ese capítulo de tu vida y ve la vida de manera distinta, en tus manos está perdonar, quizás no logres olvidar, pero eso te servirá para no volver a caer ni ser blanco de gente culera que busca solo dañarte y aprovecharte de tu buena voluntad. La vida es corta aprende a disfrutar y vivir con todas las ganas que se necesitan para ser feliz. Tu orgullo siempre será tu principal problema, en la medida en que sigas guardando rencores será en la medida en que te quedes bien atascado o atascada y no logres avanzar.

ACUARIO

Si estas en una relación debes cuidar mucho lo que le cuentas a tu pareja porque podría mal interpretar alfo de lo que le digas. Déjate de pensamientos tontos y mejor ponte las pilas para lograr ser feliz a tu manera, el día en que aprendas a vivir en soledad llegará la persona correcta a tu fregada vida y te darás cuenta lo equivocado o equivocada que habías estado todo este tiempo. No pienses que el amor no se hizo para ti, que no te haya ido bien en ese terreno no significa que siempre vaya a ser así o que tu vida estará llena de soledad y carencia de cariño. Aprende a cuidar más tu alimentación y hacer un poco más de ejercicio porque vienen subidas repentinas de peso. No permitas que otras personas opinen de la manera en que tienes que vivir tu vida, tú eres el o la única responsable de tu vida y solo tu sabrás qué te conviene y que no. Cuida más tus relaciones amistosas pues en ellas hay personas muy valiosas para ti, pero también encontrarás muchas amistades que no te sirven ni para ir a incomodar a la gestora de sus días. Debes aprender a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas y que has decidido cargar en tu espalda haciendo la todas puedo cuando en realidad no puedes resolver ni tus problemas. Hay días en los cuales sentirás la necesidad de hacer un cambio radical en tu vida el cual te va a beneficiar mucho.

CAPRICORNIO

Momento de aprender de cada error y de visualizar lo que deseas de la vida para comenzar a trabajar en ello para tu bien. Se visualiza un terreno perrísimo en el ambiente de los dineros, comenzarás a recuperarte de tu economía y te está por llegar un dinero que te va a ayudar mucho a pagar cuentas pendientes. Vienen cambios muy perros a tu vida y te va a doler y costar trabajo aceptarlos, aprende a valorar a las personas que tienes a tu lado antes que la vida te las quite y te arrepientas de no haber hecho cosas que siempre tuviste en mente y que por falta de tiempo o por atender a quien nunca hizo nada por ti dejaste ir. Una traición y una perdida podría aparecer en cualquier momento y te va a doler mucho. No pongas en altar a quien no merece estar ni en el suelo, no eleves ni pongas méritos en las personas y menos cuando desconoces por completo la manera de ser, aprende a ver a las personas en seco y sin disfraces, tu principal problema es añadir mascarás a las personas poniéndolas como ideales o carentes de defectos y cuando descubres su verdadero rostro sueles darte en la madre. Mitad de semana llena de cambios, pero muchas oportunidades de crecimiento personal, podría volver alguien de tu pasado, pero no te traerá nada bueno solo dolores de cabeza y angustias.

SAGITARIO

En caso de no tener una relación debes de no tener miedo a dar ese paso, no temas a las nuevas oportunidades y posibilidades que la vida te ofrece te dañaron la existencia en el pasado y quedaste bien escamado o escamada te da pavor que jueguen contigo o sufras algún engaño, la vida está llena de nuevas oportunidades, si no crees en estos momentos en el amor es porque no has tenido la suerte de encontrar a la persona que te haga pensar de manera distinta. Es momento de comenzar a trabajar en esa meta o sueño que has tenido desde hace tiempo porque se podría concretar más rápido de lo que imaginas. Vienen discusiones a causa de celos y malos entendidos, pero a finales de semana se vendrá resolviendo todo favorablemente, una noche de sexo desbordado será la clave perfecta para lograr contentar a tu pareja, eres muy sexual y te encanta mojar la brocha aprovecha ese gusto y muéstrale a tu pareja lo perris que puedes ser a la hora de gratinar el mollete. Ten cuidado con amores del pasado que retornan en cualquier momento y te van a traer dolores de cabeza y problemas difíciles de resolver. A veces desconfías mucho de tu pareja o te haces imágenes de situaciones que no existen, no te metas en problemas ni te sulfures por cuestiones que no han pasado y están lejos de suceder.

ARIES

Aprende a quererte, amarte y respetarte de tal manera que no necesites de nadie para estar bien y ser feliz, vienen días de grandes cambios y oportunidades en todos los terrenos, ten cuidado con amores de una noche que podrían ocasionarte muchos problemas. Tu buena voluntad y manera de ver la vida ante los demás ha sido la clave perfecta para que logres lo que te propongas, sin embargo, en las últimas semanas le has huevoneado mucho a tus proyectos y tu bienestar físicos, has descuidado mucho tu alimentación y ejercicio y por ende estarás propenso o propensa a que se te haga bolas el engrudo o lo que viene siendo lo mismo a que subas harto de peso. No permitas que la rutina o monotonía afecte tu relación en caso de tener porque podría afectar demasiado al punto de poner la relación en una cuerda floja. En tu vida sentimental has pasado por muchas etapas y estados, pero has logrado salir victorioso o victoriosa, no confíes en tu buena suerte y pon en claro tus sentimientos pues dejarte llevar por pasiones y necesidad de sexo puede confundirte al punto de creer que es amor lo que sientes cuando en realidad es soledad y miedo para no consolidar una familia. Aprende a controlar tu ansiedad y estrés pues cuando sueles estar en esos estados tiendes a tragar muchos alimentos que no te ayudan en nada.

TAURO

La fuerza para lograr tus metas y objetivos está en ti, pero sino trabajas en buscar las oportunidades jamás lograrás concretar nada, ten presente que cuando una puerta se cierra habrá otras que abrirán. Hay días en los cuales te sentirás un poco melancólico al recordar a personas del pasado que ya no forman parte de tu vida. La familia será pieza medular en tu recuperación, busca lazos familiares que te fortalezcan y te ayuden a salir adelante y mejorar aspectos de tu vida. No busques motivos para dejare caer, busca motivos para salir adelante y enfrentar lo que viene. Te sentirás triste o con ganas de mandar todo a la tostada, pasas por un trance de sentimientos de derrota y falta de interés en la vida. Días de muchas oportunidades en el amor pues te enteras de rompimiento de relación de una persona que te interesa. No decaigas, no te dejes vencer, no permitas que otras personas te opriman y dañen tus sueños. Amistades a distancia se verán dañadas por tu desinterés y desmotivación. Muchos cambios laborales, pero podrías estar expuesto a infecciones, cuidado con enfermedades respiratorias en caso de no estar tomando las precauciones necesarias. Oportunidad de un viaje que sucederá en cualquier momento y será con familia o personas cercanas.

GÉMINIS

Cambios en los dineros, andarás mal económicamente, pero en la medida que no gastes en fregaderas que no necesitas será en la medida en que salgas de esos pedos. Busca la manera de que se te devuelva lo mismo que das, pues en los últimos meses ha dado más de la cuenta y no ha recibido lo mismo que ofreces. Es momento de creer en ti y en tu capacidad de lograr lo que quieres y deseas, en el amor vienen días de oportunidades en caso de estar soltero o soltera, no cometas las mismas estupideces del pasado y trata de enmendar errores sobre todo en tu carácter para que no te pase lo mismo. No permitas que la monotonía y la rutina dañe tu relación, ten cuidado el terreno que pisas y busca la manera de cambiar la rutina que vives con tu pareja. No permitas que tu altanería logré afectar a las personas que quieres o amas, andarás en estos días muy boca suelta y no te costará trabajo decir lo que siente, ten cuidado pues podrías dañar a personas que te quieren y han estado contigo en todo momento, recuerda que no tienen por qué pagar justos por pecadores. Hay momento en los cuales desearías regresar al pasado para no cometer errores que cometiste, no pasa nada, cada situación te traerá nuevo aprendizaje. Separación en relación de una amistad y enfermedad dentro de la familia que pudiera presentarse en cualquier momento.

CÁNCER

Es momento de soltar todo eso que te ha dañado y afectado en tu vida, no tengas miedo a dar ese paso, quizás es bien difícil soltar a esas personas que han estado contigo tanto tiempo o a ese amor que ha tejido una fuerza inexplicable en tu interior; pero si ese o esas personas lejos de causarte un bien o hacerte crecer solo han logrado hundirte y afectarte es momento de cerrar esos ciclos y comenzar a ver por tu felicidad. Trata de mostrarles tu cariño y amor a las personas que te rodean para que el día de mañana no te arrepientas de haberlo hecho. Vienen cambios inexplicables que te ayudarán a mejoraren muchos aspectos de tu vida, un amor está por entrar a tu vida y esté se manifestará a través de una red social o por parte de una amistad. No te confíes de vecinos o vecinas pues te podrán meter en chismes. Cambios de última hora en cuestión del corazón pues podrías comenzar a sentir algo por una amistad. Cuidado con infecciones en estómago, trata de no comer tanto mugrero en la calle porque podrías caer en cama un par de días. Mucha suerte en juegos de azar, un viaje que tenías planeado podría cancelarse en cualquier momento debido a falta de interés y dinero de las personas involucradas. Recuerda quien eres y de donde vienes para que nunca pierdas tu sencilles y humildad. Se cancela proyecto de ultima hora.