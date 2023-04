Pepe Aguilar antes de recibir un premio a su trayectoria en los Latin AMAs 2023: “Que te sigan reconociendo es una bendición”

“Que te sigan reconociendo es una bendición”… Con humildad pero seguro de quién es y lo que logró en estos 30 años haciendo música, viniendo de una dinastía mexicana, Pepe Aguilar está listo para recibir el premio a la trayectoria, el Legacy Award en los Latin AMAs 2023. Pero antes hablamos con él de la música de la famosa frase ‘ser latino está de moda’.

Premio a la trayectoria, a lo que dejas, a lo que estás dejando a este mundo ¿cómo te sientes?

Pepe Aguilar: Me siento muy feliz de estar en esta fiesta artística, en este lugar donde estoy por primera vez en uno Latin American Music Awards, me voy a presentar. Muy feliz del premio, pero más feliz seguir en la fiesta artística Latinoamérica, después de tanto y tantos y tantos años. Ya van a hacer 3 décadas de carrera, y que te sigan tomando en cuenta, que te sigan nominando, que te sigan reconociendo, pues es una bendición.

-Tener éxito es algo que se anhela para estar cerca del público, pero también es una responsabilidad de ir reinventándose y enamorando generación con generación ¿cómo se hace?

Pepe Aguilar: Yo creo que depende de cada individuo, no creo que haya una fórmula, porque si hubiera una formula, todos los artistas serían Michael Jackson… Cómo tomen los golpes de la vida, cómo tú ves las lecciones de la vida, cómo las canalice, cómo se prepare, qué tan pasional, qué tan apasionado sea de su carrera, de lo que hace… Eso mezclado y junto te va a llevar a donde tenga que llevarte, a parte de tu terquedad y de tu insistencia, que también es muy importante.

Tiene que haber un grado de terquedad bastante fuerte en el artista, porque en la gente tiene miles, literalmente de opciones, entonces la reinvención es parte del juego… Si tú quieres estar en este negocio, yo se lo digo a los jóvenes que están empezando, depende de qué quieran, a lo mejor quieren una aventura fugaz por el ambiente artístico y hacerse millonario y luego bye, o a lo mejor es algo que va más allá y que es como un estilo de vida, y eso pues es un compromiso que no se acaba. Tienes que estar constantemente reinventando para poder seguir estando vigente, y para tú sentirte relevante, y para tú sentirte que estás, y sigues aportando.

Justo lo hablaba con mi esposa hace poquito, estoy haciendo el nuevo disco y de repente dije: “Ay, esto me suena como al 2005, no, nada que ver, tengo que hacerlo diferente”, y empecé a moverle aquí y a moverle allá, y después dije, “Ah caray, muy bien” … Y así solito, es como un instinto de supervivencia, el que te hace reinventarte.

-¿Qué es lo que más disfrutas en esta reinvención?

Pepe Aguilar: Pues ese reto, vi un documental de Diego Armando Maradona, que decía que la mejor versión de Diego Armando Maradona era cuando tenía retos imposibles, retos insuperables al frente de él, obstáculos tremendos, era cuando mejor jugaba, era cuando más salía… Y yo creo que tengo esa parte de Maradona, nada más, no tengo ni su fama, ni su dinero, ni su talento, pero esa parte sí la tengo, que cuando de repente todo el mundo dice: “No, esto ya se acabó”, es como, o cuando ves las cosas difíciles, es un gran estímulo para mí, y en este negocio todo el tiempo las cosas están difíciles, todo el tiempo está la competencia a mil, y hay un montonal de gente que no te quiere ver triunfar y entonces eso, me vivo la vida completamente estimulado.

-Pepe hay una frase en estos últimos tiempos que se ha vuelto mundial, ‘ser latino está de moda’ ¿cómo sientes cuando escuchas la frase?

Pepe Aguilar: Musicalmente, que este es mi mundo, te puedo decir que jamás, en lo que llevo de vida y lo que conozco de historia, había sucedido lo que está sucediendo ahorita a nivel global. Por supuesto, que tiene que ver con la conectividad, ahora todo el mundo está conectado, podemos con un click estar al otro lado del mundo enseñándoles nuestra música… Pero también tiene que ver con la evolución, con la evolución y la reinvención de la música latina. Ahora hay muchísimos más géneros, hay muchas más expresiones, como que se salió de ese cuadro de donde lo teníamos antes, y esa evolución, gracias a la conectividad, en mi humilde opinión pues ha hecho, que ahora la música latina se vuelva en el top 3 de la música mundial, y ahorita está en número 1.

Un artista en muchas de las plataformas importantes está a nivel mundial número 1, que se llama Peso Pluma, un chamito de 23 años que empezó hace 3 años o 4 más o menos 2… Ve cómo cambio la historia, la manera en la que se comunica la gente ahora, y las situaciones que pueden llegar a pasar. Creo que hay tanto de que hablar en este momento, en el ambiente artístico, y gracias a la tecnología creo que estamos viendo solamente el principio.

MIRA LA ENTREVISTA AQUÍ EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

-Clarissa Molina lista para cumplir su sueño de conducir un premio con Latin AMAs 2023: “Estoy celebrando porque uno trabaja tanto”

-Chiquis revela qué le veremos en los Latin AMAs: “Quiero enseñar otro lado, más femenino, más elegante”

-Prince Royce rompe el silencio después de haber estado hospitalizado: “Tengo un poquito de picazón todavía”