El Turco Mohamed se desligó de las Águilas del América: “No estoy identificado”

La Liga MX tendrá una interesante jornada en este fin de semana. Uno de los platos principales es el duelo entre Pumas de la UNAM y las Águilas del América. Los del Pedregal tendrán en su banquillo a Antonio Mohamed, un reconocido estratega argentino que llevó a la gloria al conjunto azulcrema. A pesar de su pasado, el Turco admitió que no se siente identificado con el América.

“Yo estuve un año nada más en América y en Pumas de la UNAM estoy hace dos partidos. Entonces si me identificas con un equipo, ¿con cuál sería? Yo estoy en la historia del América, estuve trabajando un año y quedamos en la historia por ser campeones, pero no estoy identificado con el América y tampoco la prensa ni la afición me identifican con el América. Fue un paso histórico, espectacular, pero no estoy identificado”, dijo Antonio Mohamed para Fox Sports.

¿Dirigirá de nuevo el Turco a las Águilas del América?

Motivado por su pasado exitoso en el conjunto azulcrema, Antonio Mohamed fue cuestionado sobre la posibilidad de que vuelva a sentarse en el banquillo de las Águilas del América. El Turco reconoció que no piensa en eso y que respeta su vínculo con los Pumas de la UNAM.

“Yo estoy disfrutando el presente, muy contento. Tome la decisión de estar en este club y lo voy a defender con todo”, respondió.

El experimentado estratega argentino tuvo un gran paso por la institución azulcrema. El Turco dirigió 46 partidos con las Águilas del América en los que obtuvo un total de 23 victorias, 10 empates y 13 derrotas. Semana de #ClasicoCapitalino



