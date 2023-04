Cómo protegerte al comprar un auto usado con estos 7 pasos sencillos.

Con estos consejos evitarás frustraciones en el futuro y ahorrarás dinero

By Jon Linkov

Es importante revisar a fondo cualquier vehículo que pretendas comprar. Aunque tenga un buen historial de fiabilidad, puede ser un problema si no ha recibido el mantenimiento adecuado.

Peor aún es comprar un auto usado con daños ocultos de un accidente, inundación u otro incidente que pueda afectar la seguridad y el rendimiento. No querrás pagar miles de dólares por los problemas de otra persona.

Con el sobrecalentado mercado de autos usados de 2022, los precios de los autos de segunda mano están más altos que nunca. Esto significa que comprar un auto usado problemático puede ser un problema aún más costoso que antes.

Los expertos en autos y finanzas de Consumer Reports han ideado consejos inteligentes para asegurarte de que estás comprando un buen auto usado. Recuerda que al comprar un auto nuevo o usado en un concesionario, debes revisar cuidadosamente el acuerdo y todos los números.

1. No te saltes la prueba de conducción

Por qué: Porque es una buena oportunidad para comprobar si el vehículo vale lo que cuesta.

Qué deberías hacer: Observa los chirridos y traqueteos inusuales, y cualquier elemento que necesite reparación. Un auto que se inclina hacia un lado podría estar mostrando signos de daños anteriores. El exceso de pintura en la parte posterior de los paneles de la carrocería y en los costados de las puertas puede indicar que la carrocería ha sufrido un accidente. El olor a moho podría indicar daños causados por el agua, algo que sin duda hay que evitar. El jefe de mecánicos de CR, John Ibbotson, dice que hay que evitar los vehículos con signos de exposición profunda al agua. “Aunque un vehículo parezca aceptable y pueda estar funcionando cuando lo inspeccionas”, dice Ibbotson, “el daño ocasionado por el agua podría causarle muchos problemas eléctricos en el futuro”.

2. Comprueba el título del auto

Por qué: Así evitarás sorpresas que podrían surgir cuando vayas a matricular el auto.

Qué deberías hacer: En primer lugar, asegúrate de que el vendedor tiene a mano el título de propiedad del vehículo. Examina el documento para ver si hay indicios de que el vehículo ha sufrido un accidente, ha sido comprado en el marco de un programa estatal de la Ley de Limón (“Lemon Law”), ha sufrido daños por inundación o ha tenido algún otro problema. Muchos títulos estatales contienen esa información. Algunos títulos estatales no tienen esa información; en esos estados, debes comprobar el informe del historial del vehículo (ver más abajo). Comprueba que el odómetro (cuentamillas) que figura en el título coincida con el del auto, y que el vehículo no tenga ningún embargo pendiente. Si el concesionario no tiene el título o no quiere enseñártelo, considera buscar un vehículo diferente o un concesionario distinto.

3. Espera a recibir un reporte gratuito del historial del vehículo

Por qué: Los concesionarios y vendedores particulares más avispados pagarán por estos reportes -de Carfax o AutoCheck- como una forma de hacer que sus autos destaquen ante los compradores. Estos informes suelen detallar si un vehículo ha sufrido un accidente, sus registros de mantenimiento y cuántos propietarios ha tenido.

Qué debes hacer: Aunque el vendedor te dé el informe, debes verificar la información con el servicio de que hizo el reporte. Además de la información sobre pérdidas totales, los reportes pueden incluir advertencias sobre la manipulación del odómetro, colisiones que no hayan sido pérdida total y cualquier retiro del mercado pendiente.

Si el vendedor no quiere pagarte uno, hazlo tú. Pagarás $40 por un único reporte de Carfax y $25 (más impuestos) por un reporte de AutoCheck. Como precaución adicional, puedes visitar nicb.org para obtener un reporte de VinCheck gratuito del National Insurance Crime Bureau (NICB), y carsforsale.com para conseguir un reporte gratuito del National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS).

4. Pero no confíes únicamente en ese reporte

Por qué: Aunque son útiles, los informes del historial del vehículo no son perfectos. Hay muchas razones por las que pueden pasar por alto accidentes, daños por inundación, robo de vehículos y otros eventos que pueden afectar seriamente el valor de un auto usado, así como tu decisión de comprarlo o no.

Qué debes hacer: Mantente alerta. En esos reportes podría faltar información porque los servicios se basan en la información de las compañías de seguros y los departamentos de policía. Pero el propietario podría no haber informado de un accidente u otro incidente a una aseguradora o a la policía si el vehículo no tenía cobertura por colisión o si el propietario decidió pagar él mismo las reparaciones. Además, es posible que nunca se notifiquen los daños de los autos de alquiler porque las compañías de alquiler suelen autoasegurarse. Por último, después de que se produzca un incidente, pueden pasar meses hasta que aparezca en el historial. Para entonces, el vehículo puede haber sido reparado y revendido. Por lo tanto, asegúrate de hacer tu propia inspección.

5. Comprueba si hay retiros del mercado

¿Por qué? Tal vez hay retiros del mercado de seguridad del vehículo que estás por comprar.

Qué debes hacer: En primer lugar, visita nhtsa.gov/recalls para investigar si hay alguna retirada del mercado abierta. Necesitarás los 17 dígitos del número de identificación del vehículo (VIN, por sus siglas en inglés). Las reparaciones relacionadas con las retiradas del mercado son gratuitas, pero deberás realizarlas en un concesionario de autos nuevos que venda esa marca de vehículo. Si encuentras alguna retirada del mercado para ese VIN, pídele al vendedor que te proporcione los recibos que demuestren que se han realizado todas las reparaciones. También puedes acudir a un concesionario de esa marca con el VIN para pedir que comprueben si el auto ha sido revisado tras una retirada del mercado.

Consumer Reports recomienda no comprar ningún vehículo con una retirada del mercado abierta. Con cualquier vehículo que compres, asegúrate de que todas las retiradas del mercado se han completado antes de tomar posesión.

6. Ponte en contacto con el propietario anterior

Por qué: Porque nunca sabes lo que podrías descubrir.

Qué debes hacer: Si vas a comprar a un concesionario, pregunta si puedes conseguir el nombre y los datos de contacto del propietario anterior. A menos que se trate de un vehículo que era de alquiler o que estaba bajo arrendamiento (leasing), el nombre del propietario anterior suele aparecer en el título de propiedad, o quizás tengas suerte y lo encuentres en un documento en la guantera o en algún otro lugar del auto. No le creas a un concesionario que te diga que la ley federal le prohíbe revelar información sobre el antiguo propietario. De hecho, algunos estados, como Kentucky, Maine y Massachusetts, exigen a los concesionarios que faciliten la información del antiguo propietario si está a su disposición.

7. Consigue una inspección mecánica

Por qué: Aunque el auto se vea impecable y el vendedor te prometa que fue conducido con cuidado, debes conseguir la opinión de un experto sobre su aptitud para circular.

Qué debes hacer: En un mercado de segunda mano como el actual, puede ser difícil que un mecánico de confianza revise un vehículo. Con tanta gente buscando autos, los vendedores no tienen por qué atender este tipo de solicitudes. Aun así, vale la pena preguntar si puedes hacerlo.

“Si puedes, pídele a un mecánico con experiencia en carrocería y reparación de accidentes que haga una inspección detallada del vehículo”, dice Ibbotson. Los resultados de esta inspección te darán argumentos para negociar el precio final. O bien puedes conseguir un precio más bajo si vas a arreglar tú los problemas, o bien puedes ofrecerte a pagar su precio si arreglan ellos los problemas. Por supuesto, puedes pedir que arreglen los problemas y seguir regateando el precio.

Si el vendedor no te deja llevarte el auto para inspeccionarlo, tendrás que decidir si te parece bien hacer una oferta. Si el propietario carece de documentación suficiente sobre el historial de mantenimiento, quizá prefieras no hacer la oferta y buscar otro auto.

Consejos para comprar un auto usado

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.