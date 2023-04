Xavi Hernández mantiene firme su postura: “Me molesta el sol y el campo seco así me hagan dos mil memes”

El entrenador del FC Barcelona fue contundente y reiteró su molestia por el sol y el campo seco, algo que expresó tras el empate sin goles de su equipo ante el Getafe en la pasada jornada. Xavi Hernández mantuvo firme su postura y aseguró que se le crítica por todo, sin embargo también afirmó que no iba a ceder en su posición en cuanto al tema ya que poco le preocupa los señalamientos.

“A mi se me crítica por todo y me molesta el sol por muchos memes que me hagan“, reiteró en el entrenador azulgrana, demostrando que su posición sigue siendo firme pese a las críticas recibidas durante la semana, hecho que no lo amilanó y que por el contrario lo llevó a reafirmar su postura en cuanto al mencionado tema.

Además también se refirió al campo seco: “El campo seco no nos beneficia para el eseptáculo. La pregunta es para Quique, de por qué no regó el campo y estaba más alto de lo habitual. No pararé hasta que haya una norma, no me voy a callar“, indicó también haciendo referencia a las declaraciones del entrenador del Getafe.

Las declaraciones las hizo en la previa del encuentro que estará enfrentando el FC Barcelona contra el Atlético Madrid y el cual tendrá un valor importante para seguir sumando de cara a lo que podría ser el título de La Liga, el único por el que el conjunto azulgrana sigue en carrera

Buscará sentenciar La Liga contra el Atlético Madrid

El FC Barcelona estará midiéndose contra el Atlético Madrid, un juego importante para intentar dar un paso firme de cara al campeonato de liga, ante esta situación, Xavi Hernández advirtió que un triunfo sería prácticamente sellar el campeonato, razón por la que irán con todo luego de sumar tres partidos consecutivos sin sumar ni siquiera un gol.

De igual manera señaló que de perder La Liga, el y el equipo serían los únicos responsables, razón por la que asumiría su responsabilidad, sin embargo esperan que esto no ocurra y puedan seguir adelante para obtener el primer título de la era Xavi.

