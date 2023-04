6 cosas que debes hacer en tu puerta de entrada, según el Feng Shui

La puerta de entrada principal es uno de los lugares claves en el Feng Shui para atraer la prosperidad y la riqueza a nuestras vidas. Se le considera la boca del Chi debido a que por ahí entra la energía vital que alimenta nuestro hogar, por eso debemos tener cuidado en cómo mantenemos este sitio.

De acuerdo con esta antigua filosofía oriental que nos dice cómo aprovechar los espacios para tener un positivo flujo de energía, la puerta de entrada simboliza el ingreso de oportunidades, abundancia y las personas más importantes a nuestra vida.

Al ser la carta de presentación para las buenas vibras si por ejemplo tenemos una puerta descuidada y maltrecha las estaremos ahuyentando. ¿Cómo lograr que la puerta principal de casa tenga buen Feng Shui? Sigue estos sencillos consejos.

1. Debe ser fácil de ver desde el exterior

Significa que no debemos taparla con un exceso de plantas, adornos, mantas, etc. De acuerdo con la consultora e instructora de Feng Shui Susana Amorín la calidad y cantidad de energía vital que entra al hogar pasar por ahí, así que no hay que obstruir su paso, “de este modo será fácil que nos encuentren las oportunidades” comentó en un video que subió a su canal de YouTube Tu Hogar Feng Shui. Recomienda que los números sean grandes y muy visibles.

2. Usa la puerta principal a diario

Un consejo sencillo, pero valioso es entrar diariamente por la puerta de tu hogar. Este acto simboliza que las oportunidades llegan a tu vida cada día. Si algún día no tienes planes para salir de casa, usa cualquier pretexto para salir y volver a entrar.

3. Procura que esté bien iluminada

Colocar iluminación en la puerta principal dirigirá la energía Chi hacia ese punto, de manera que entrará a nuestro hogar más prosperidad. Si vives en departamento, puedes usar como opción plantas de hojas grandes, redondas y de flores rojas.

4. Las plantas en la entrada principal

Estas deben ir en pares, es decir, una de cada lado porque así estamos aportando la energía del equilibrio, estabilidad y autoridad. Se recomienda que sean iguales y de la misma altura. En caso de vivir en un edificio y no puedas poner plantas afuera se pueden colocar en el vestíbulo.

5. Puertas de entrada de madera

La recomendación del Feng Shui es tener puertas de entrada de madera y evitar las de cristal. La energía chi no atraviesa la madera y sí el cristal, por eso podríamos dejar que se escape. En caso de tener una puerta de cristal y no la puedas cambiar, coloca una cortina o tela gruesa para minimizar el efecto.

6. La puerta de abrir y cerrar sin dificultad

Si hay obstáculos al abrir o cerrar la puerta se le dificultará a la energía chi ingresar a la casa, y es que simbólicamente estamos transmitiendo que no queremos algo nuevo a nuestra vida.

