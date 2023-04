Atleta brasileña Key Alves se luce en OnlyFans para financiarse de cara a los Juegos Olímpicos 2024

La preparación de un/una deportista de cara a eventos importantes de su disciplina nunca serán económicos. Entre los entrenamientos, viajes e implementos necesarios, son unos cuantos miles de dólares que se necesitan, en especial si hablamos que el máximo objetivo son los Juegos Olímpicos París 2024.

El nombre de Key Alves ha ocupado portadas de grandes portales de entretenimiento luego de ingresar a La Casa de los Famosos 2023 y antes de eso participó en otro reality show, Gran Hermano Brasil.

Convertida en toda una empresaria explotando al máximo su imagen, la realidad es que Key Alves practica el voleibol y a sus 23 años se encuentra muy concentrada en los torneos clasificatorios para ser escogida por su país, Brasil, para ir a los Juegos Olímpicos del próximo año.

La explosión de su sonrisa, cintura y otros atributos de mujer inició a través de la plataforma para adultos OnlyFans.

En una entrevista reciente para la cadena brasileña SBT, la deportista resaltó que desde que se creó una cuenta allí gana 50 veces que otros trabajos en los que estuvo para costearse sus entrenamientos, inclusive participando en la liga brasileña de voley.

Pero también es muy buscada en otras redes. En Instagram, Key Alves amasa hasta 2 millones de seguidores, que le dan like a su contenido y le dejan comentarios halagadores. View this post on Instagram A post shared by Key Alves (@keyalves)

A pesar que muchos aseguran que Key Alves abandonó definitivamente el voleibol para dedicarse de lleno al modelaje y los contenidos eróticos que cuelga en OnlyFans, la realidad es que ella no ha comunicado su retiro y continúa entrenándose al máximo para estar en la máxima cita en 2024.

