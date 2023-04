Cómo los puntajes de crédito y los códigos postales pueden hacer que el seguro de autos sea mucho más costoso para algunos neoyorquinos

A los conductores con un mal crédito se les cotiza con más de $1,300 adicionales por el seguro de automóvil cada año, incluso si tienen un historial limpio

By Kaveh Waddell

En Nueva York, a los conductores con antecedentes de manejo limpios pero con puntajes crediticios bajos se les cotiza con $1,367 más por el seguro de automóvil, en promedio, que a los mismos conductores con un excelente crédito, según un nuevo análisis de decenas de miles de cotizaciones de seguros de coches.

Para los conductores en códigos postales con residentes predominantemente afroamericanos, la brecha se agranda aún más: el costo de un mal crédito en esos códigos postales es de $3,411 al año, en promedio.

Estas desigualdades se descubrieron en un estudio de casi 100,000 cotizaciones de seguros de las 10 principales compañías aseguradoras de automóviles de Nueva York. Fue realizado por la Federación de Consumidores de América, una organización de defensa sin fines de lucro.

Los hallazgos muestran cuánto pueden inflarse las primas de seguros de coches por factores que no están directamente relacionados con la seguridad del comportamiento de un conductor en la carretera. También revelan cómo el puntaje de crédito de un conductor puede influir con su código postal para aumentar el costo del seguro de automóvil, que es obligatorio para los conductores en casi todos los estados.

“Estamos hablando de conductores experimentados sin antecedentes por accidentes de tráfico o multas que enfrentan primas de cientos o, a veces, miles de dólares más, simplemente por lo que aparece en sus informes crediticios”, dice Doug Heller, el experto en seguros de la Federación de Consumidores de América, CFA por sus siglas en inglés, que dirigió este nuevo estudio. “Esto es inequívocamente dañino para la gente de Nueva York”, añade.

La misma dinámica se desarrolla en todo el país. Solo California, Massachusetts y Hawái prohíben que las aseguradoras utilicen los puntajes crediticios de los conductores para establecer las primas; en cualquier otro lugar, un puntaje de crédito bajo probablemente aumentará los precios de tu seguro y tu código postal podría multiplicar el costo. (Las aseguradoras utilizan un “puntaje de seguro basado en el crédito” para la fijación de precios, pero se calcula de una manera muy similar a tu puntaje de crédito normal).

Las compañías de seguros afirman que se les debería permitir usar puntajes de crédito y códigos postales para fijar el precio del seguro porque estos factores les ayudan a estimar qué tan riesgoso será asegurar a un conductor.

“A lo largo de los años, los estudios han demostrado que los conductores con puntajes de seguros basados en créditos más bajos tienen pérdidas más altas y aquellos con puntajes de seguros basados en créditos más altos tienen pérdidas más bajas”, dijo Jeffery Brewer, vicepresidente de asuntos públicos de la Asociación Estadounidense de Seguros de Propiedad y Accidentes.

Además, el código postal de un conductor puede indicar si una aseguradora debe esperar más reclamos debido a colisiones de tráfico, vandalismo o robo, según Michael Barry, vocero del Instituto de Información de Seguros, una asociación comercial.

Por ley, las aseguradoras no pueden usar la raza y los ingresos para establecer primas o decidir a quién asegurar, pero los críticos dicen que factores como el código postal y el puntaje crediticio pueden tener efectos particularmente importantes en ciertos grupos raciales.

Por ejemplo, los estadounidenses negros, latinos e indígenas tienen muchas más probabilidades de tener un crédito deficiente que los estadounidenses blancos, un reflejo de décadas de políticas discriminatorias, incluidas las líneas rojas, que tienen oportunidades limitadas para que las comunidades de color generen riqueza.

Lo que conlleva un doble golpe para los conductores de color. “Cuando te comprometes con el crédito y la fijación de precios territoriales, se obtiene un resultado desastroso”, dice Heller. “Hay una amplificación de la sanción crediticia en la mayoría de los códigos postales no blancos”, afirma.

Otro problema potencial de apoyarse en la información crediticia de una persona es que a menudo incluye errores lo suficientemente sustanciales como para afectar negativamente una decisión financiera sobre ellos: en 2021, CR pidió a casi 6,000 voluntarios que verificaran sus informes crediticios, y uno de cada tres encontró al menos un error.

Pero Brewer argumenta que es menos justo prohibir el uso de datos como puntajes de crédito, que ofrecen una ventana a la probabilidad de que un conductor presente un reclamo. Él dice que si las aseguradoras no pueden predecir el riesgo utilizando ese tipo de datos, los conductores que tienen menos probabilidades de presentar reclamos costosos podrían terminar pagando de más por el seguro y subsidiando a los clientes más riesgosos.

Frenar el uso de factores no relacionados con la conducción por parte de las aseguradoras ha sido durante mucho tiempo un objetivo para los defensores de los consumidores, quienes argumentan que estos factores tienen el potencial de penalizar injustamente a los conductores seguros por circunstancias fuera de su control. Además del crédito y los códigos postales, las compañías a menudo fijan el precio del seguro en función de la educación de los conductores, el título del trabajo, el género y el estado civil.

En 2021, CR investigó dos de estos factores: educación y puesto de trabajo. Descubrimos que a los conductores con menos títulos o trabajos peor pagados se les cotizaron primas significativamente más altas que a aquellos con más educación o títulos de trabajo más altos.

Juntos, estos factores pueden crear una carga enorme para los conductores. Imagina a un conductor que trabaja como cajero y no fue a la escuela secundaria, tiene un puntaje crediticio bajo y vive en un código postal con residentes en su mayoría negros. Cada uno de esos hechos biográficos puede aumentar independientemente sus primas de seguro, aunque ninguno de ellos tiene que ver con la propia seguridad de los conductores.

En algunos casos, el precio de un puntaje de crédito bajo puede ser tan extremo que incluso puede superar la fuerte multa de un cargo por conducir ebrio. En 2015, Consumer Reports descubrió que a un conductor en Florida con un historial de manejo limpio y mal crédito se le cobró $1,552 más que a un conductor con las mismas características con excelente crédito y un DUI (conducción bajo los efectos del alcohol o driving under de influence, por sus siglas en inglés).

Los defensores del pueblo preferirían que las empresas se basasen únicamente en la información sobre el comportamiento en la carretera, como colisiones y multas por exceso de velocidad, junto con factores como qué automóvil posee, cuánto tiempo tiene la licencia y cuántas millas conduce cada año.

¿Se aproximan cambios?

En este momento, se está iniciando una reacción en Nueva York contra el uso de factores de seguros que no están relacionados con la propia conducción.

Comenzó a cobrar fuerza en 2017, cuando el Departamento de Servicios Financieros del estado impuso una nueva regla que exige que las empresas demuestren que usar el trabajo y la educación de un conductor para establecer sus primas no es discriminatorio. En cuestión de meses, todas las principales aseguradoras de automóviles dejaron de usar ambos factores en Nueva York.

El año pasado, el mismo regulador hizo algunas preguntas difíciles a las aseguradoras sobre cómo utilizan las calificaciones crediticias para establecer las primas. Les pidió que mostraran qué tan riesgoso es asegurar a los conductores con puntajes de crédito altos, medios y bajos, y si han analizado la relación entre el puntaje de crédito y los ingresos, un factor de calificación que las aseguradoras no pueden usar. Las respuestas de las empresas son confidenciales.

Y este año, la líder de la mayoría en la Asamblea de Nueva York, Crystal Peoples-Stokes, reintrodujo un proyecto de ley que respalda desde 2015 que prohibiría el uso de cualquier factor socioeconómico para determinar las primas y los términos de cobertura. La prohibición cubriría el puntaje de crédito, la edad, el sexo, el estado civil, la orientación sexual, el trabajo, la educación y otros factores.

“El uso de factores socioeconómicos y no relacionados con la conducción que no tienen que ver con la capacidad de una persona para operar un auto de manera segura obliga a los buenos conductores que tienen un nivel socioeconómico más bajo a pagar más por el seguro obligatorio de nuestro Estado”, escribió Peoples-Stokes en un comunicado que detalla esta ley.

Si se aprueba, “este proyecto de ley tendría un impacto significativo en nuestros clientes”, dice Neha Karambelkar, abogada del Western New York Law Center, una organización de asistencia legal en Buffalo, Nueva York. “Si se eliminara la puntuación crediticia de la ecuación, podrían acceder a un seguro de automóvil asequible. Eso tendría un gran impacto y de gran alcance en muchas comunidades de bajos ingresos y comunidades negras y latinas”.

Otros estados están considerando tomar medidas similares. En Nevada, existe una prohibición que se creó durante la pandemia relacionada con los aumentos de tasas basados en el crédito en vigor hasta 2024. Nueva Jersey, Oregón y Rhode Island se encuentran entre los otros estados que están planteándose límites sobre cómo las aseguradoras pueden usar la información crediticia.

Lo que puedes hacer

Si vives en un estado donde las aseguradoras pueden usar la puntuación de crédito y el código postal y crees que un crédito deficiente podría estar inflando tus primas, compara precios. Es posible que encuentres una aseguradora diferente que pondere menos las puntuaciones de crédito en su algoritmo de fijación de precios.

Dependiendo de dónde vivas, es posible que puedas encontrar una aseguradora que ignore los puntajes de crédito por completo. CURE, una aseguradora sin fines de lucro que brinda servicios a los conductores en Nueva Jersey, Pensilvania y Michigan, no tiene en cuenta los puntajes de crédito en absoluto; Root, que está disponible en 34 estados, dice que dejará de usar puntajes de crédito para 2025.

También puedes seguir los consejos generales de CR para reducir los costos de tu seguro. Una sugerencia es considerar los programas telemáticos que prometen descuentos para los conductores seguros que accedan a instalar una aplicación o un dispositivo que rastrea sus características de manejo, como exceso de velocidad y frenado brusco. Pero debes tener en cuenta los inconvenientes de la privacidad y considerar si estás dispuesto a compartir tu ubicación y los detalles de conducción con tu aseguradora.

También puedes echar un vistazo detenidamente a tu informe de crédito para asegurarte de que no haya errores. Consulta las tres oficinas principales: Equifax, Experian y TransUnion, porque un error en un informe no siempre aparece en los demás. Hasta final de 2023, tienes derecho a un informe gratuito por semana en annualcreditreport.com.

