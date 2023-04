¿Deberías dejar que las mascotas duerman en tu cama?

By Pang-Chieh Ho

Los perros y los gatos son una ternura para abrazar, eso es innegable, pero ¿deberíamos dormir con ellos? Esta semana analizaré si hay algo de qué preocuparnos al compartir la cama con nuestras mascotas.

Primero lo consultamos con la almohada

Siendo una persona que actualmente no tiene mascota, pero que ha cuidado de muchos gatos de amigos, la cuestión de dormir o no con una mascota es delicada. Tengo el sueño muy ligero, así que cualquier cosa puede despertarme: una puerta que se abre, un ronquido débil, una pata plantada en mi cara.

Intento no dormir con los gatos que cuido, pero otras personas pueden pensar de otra manera. Cuando encuestamos a nuestros seguidores sobre este tema en Instagram, las respuestas fueron muy parecidas. El 49% dijo que dormía con sus mascotas, mientras que el 51% dijo que no lo hacía.

Los que no lo hacían mencionaron razones como la higiene y no querer que el pelo de su mascota estuviera por toda la cama. Los que sí lo hacían tenían razones que iban desde cuestiones tiernas (“Me siento más seguro con mi perro en la cama conmigo”) a la honestidad brutal (“¿Has intentado alguna vez alejar a un gato de la cama? No funciona” y “Son sus normas. Nosotros sólo vivimos aquí”).

Entonces, ¿es buena o mala idea tener mascotas en la cama? He entrevistado a especialistas del sueño, alergólogos y especialistas en comportamiento animal. Aquí está lo que opinan.

Los pros de dormir con ellos son seguramente obvios para muchos dueños de mascotas. Esto les puede proporcionar comodidad y apoyo social. Y para algunas personas, dormir con sus mascotas podría ayudarles a reducir la ansiedad y ser beneficioso para su salud mental.

Otro beneficio se refiere a las alergias. Hay estudios que sugieren que si uno está expuesto a los gatos antes de cumplir un año, es menos probable que desarrolle una alergia a ellos, aunque no es una garantía, dice el médico Russell B. Leftwich, profesor adjunto de informática biomédica en la Universidad de Vanderbilt en Nashville, y miembro de la American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología).

Sin embargo, si ya eres alérgico a tus mascotas, probablemente no deberías dormir con ellas porque puede provocarte síntomas como picor o secreción nasal, estornudos, picazón o irritación de ojos, tos, picor de boca o garganta, fatiga o dificultad para dormir. Si tienes asma, podría empeorar por la mayor exposición a los alérgenos, dice Melanie Carver, jefa de misión de la Asthma and Allergy Foundation of America (Fundación de Asma y Alergia de América).

Y si eres alérgico al polen, debes evitar tener mascotas en el dormitorio porque su pelo puede atrapar y transportar el polen.

Aparte de las alergias, otras cosas que hay que tener en cuenta son la posibilidad de que las pulgas, garrapatas y parásitos de tu mascota te transmitan enfermedades, dice la doctora Terri Bright, directora de servicios de comportamiento de MSPCA-Angell, una organización sin fines de lucro que protege a los animales.

Tener una mascota en la cama puede suponer riesgos físicos para ella en determinados casos. Si tienes un cachorro o un gatito nuevo, es mejor que no duermas con él porque podrías darte la vuelta y aplastarlo o asfixiarlo accidentalmente. También existe la posibilidad de que el animal se caiga de la cama y se haga daño, dice la doctora Ann Hohenhaus, veterinaria senior en el Schwarzman Animal Medical Center en Nueva York.

Pero, ¿afecta esto a la calidad del sueño?

No se han realizado muchas investigaciones sobre el hecho de dormir con mascotas, pero algunos estudios sugieren que puede afectar negativamente a la calidad del sueño, afirma la doctora Leisha J. Cuddihy, psicóloga clínica especializada en medicina conductual del sueño y profesora adjunta de psiquiatría en el Centro Médico de la Universidad de Rochester.

Una revisión de la investigación descubrió que muchas personas creen que sus mascotas les ayudan a dormir al proporcionarles comodidad, aunque también informan de que sus mascotas los despiertan por la noche.

“Al igual que compartir la cama con una pareja romántica, hay que encontrar una situación que sea beneficiosa tanto para ti como para tu mascota”, dice la doctora Alicia Roth, psicóloga clínica del Cleveland Clinic’s Sleep Disorders Center (Centro de Trastornos del Sueño de la Clínica Cleveland).

