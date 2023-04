Mujeres concejales de Los Ángeles alzan sus voces para poner fin al asalto sexual

Vestidas con jeans (pantalones vaqueros) de color azul, las concejales de Los Ángeles se unieron a la organización Peace Over Violence para exigir un alto a la violencia sexual y doméstica, y mostrar solidaridad con las sobrevivientes.

La organización Peace Over Violence lanzó el Denim Day hace 24 años para arrojar luz sobre los conceptos erróneos globales sobre la violencia sexual en respuesta a la decisión de la Corte Suprema italiana de 1990 que anuló una condena por violación, al dictaminar que al usar la víctima jeans ajustados, provocó de alguna manera al violador y consintió la violación. Al día siguiente del fallo, las mujeres del Parlamento italiano se vistieron de jeans para ir al trabajo en solidaridad con la víctima.

Las Naciones Unidas estiman que una de cada tres mujeres ha sido objeto de violencia física y/o sexual por parte de su pareja íntima y, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más del 50% de las mujeres en Estados Unidos han sufrido violencia sexual con contacto físico durante su vida.

La concejal Mónica Rodríguez, quien convocó a sus compañeras concejales a alzar su voz en el Denim Day, dijo que no hay excusa para el asalto sexual ni la violencia doméstica.

“Aquí en Los Ángeles, vemos estos números de asalto sexual en las poblaciones sin hogar en las calles, porque las mujeres que experimentan este trauma han escapado de la violencia”.

Dijo que como presidenta del Comité de Seguridad Pública del Concejo de Los Ángeles, continuará trabajando para ampliar e invertir en las víctimas de los asaltos y proveerles los recursos que necesitan.

“He creado una vivienda puente completamente dedicada a las mujeres que han experimentado violencia y asalto sexual, y continúo peleando para crear alternativas y respuestas para que las sobrevivientes puedan superar los traumas y comenzar a sanar y contar las historias que pongan fin al asalto sexual y la violencia doméstica”.

Agregó que muchos de los asaltos sexuales ocurren en los lugares de trabajo, porque seguido estas mujeres están solas limpiando los rascacielos.

Patty Giggans, fundadora, presidenta y directora de Peace Over Violence, recordó que por 24 años, el Denim Day ha sido el vehículo internacional para promover la prevención de la violencia sexual, educar y apoyar a los sobrevivientes a lo largo del mundo.

“El primer Denim Day fue aquí en Los Ángeles en 1999, el año de la infame decisión de la corte italiana, y es un movimiento que ha crecido hasta alcanzar a millones de personas en todo el mundo cada año y ahora es la más grande campaña de prevención y educación contra la violencia sexual”.

Precisó que hay Denim Days en Los Ángeles, en el estado de California, en los 50 estados del país y alrededor de todo el mundo.

“Pasa en negocios, comunidades, gobiernos, bases militares, escuelas y universidades, y en los 51 consulados de México en Estados Unidos, incluyendo la ciudad de México”.

Y subrayó que la violencia sexual es un asunto de justicia social urgente, que no puede separarse de la justicia étnica, racial, de género, discapacidad y económica ni de la violencia doméstica.

“Tampoco podemos separarla de la necesidad de mejoras en nuestros sistemas de salud y justicia criminal”.

La concejal Eunisses Hernández dijo que ella también es sobreviviente de violencia. (Araceli Martínez/La Opinión)

La concejal Eunisses Hernández dijo que al margen de sus diferencias, todas las concejales están unidas en el deseo de acabar con la violencia sexual y en el apoyo a las sobrevivientes.

“Una de las razones por las que hago el trabajo de la manera en que lo hago es porque estoy tratando de prevenir la violencia y no reaccionar con violencia. Por eso ayudé a crear la Red de Sobrevivientes contra la Criminalización porque queremos otros caminos para que los sobrevivientes puedan obtener servicios de apoyo que no sean los tradicionales con los que no se sienten cómodos”.

Precisó que quieren crear una oficina de servicios para los sobrevivientes, incluyendo a los de asalto sexual, en la Ciudad de Los Ángeles donde puedan obtener servicios de salud mental con equidad y culturalmente adecuados.

El exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa fue testigo de la violencia doméstica en su hogar cuando era un niño. (Araceli Martínez/La Opinión)

El único hombre que hizo uso del micrófono fue el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, quien apareció vestido con jeans ajustados, y recordó que creció en un hogar con violencia doméstica donde su madre era golpeada enfrente de sus hijos.

“Cuando era joven, te sientes culpable por no defender a tu mamá, y por eso le prometí a Paty (presidenta de Peace Over Violence) que cada año estaría presente en el Denim Day no solo para celebrar este día sino para hablar contra la violencia”.

Por eso llamó a todos ponerse de pie y prestarse para ser testigos contra la violencia doméstica y el asalto sexual.

“Tomémonos de las manos como comunidad y digamos, ¡ya es suficiente! ¡ya basta!.