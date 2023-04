Republicano Crenshaw va contra AMLO al acusarlo de intervenir en elecciones de Estados Unidos

El representante republicano Dan Crenshaw (Texas) envió una resolución a la Cámara para condenar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de supuesta injerencia en las elecciones en Estados Unidos.

“Se condenan las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de injerencia política en las elecciones de Estados Unidos”, dice el proyecto de resolución. “Considerando que la interferencia extranjera en las elecciones de otra nación es una violación de la ley y de las costumbres internacionales de larga data, incluida la Declaración de las Naciones Unidas”.

El proyecto, adelantado por Fox News, no ha sido remitido a algún comité y surge después de que el presidente mexicano dijo, en su conferencia de prensa matutina, que pediría a los mexicanos que pueden votar en EE.UU. evitar elegir a los republicanos que proponen el envío de militares a México.

“Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”, dijo López Obrador a inicios de marzo. “A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos”.

Al menos 30 republicanos, incluidos Crenshaw y el senador Lindsey Graham (Carolina del Sur), apoyan proyectos de ley para nombrar a cárteles de la droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y llaman a que el gobierno del presidente Joe Biden autorice el envío de militares a México.

Crenshaw presentó una resolución previa para que la Administración Biden tuviera el poder de aprobar una acción militar contra cárteles en México, mientras que Graham envió un proyecto de ley para nombrar a los cárteles como FTO, lo que permitiría considerar acciones del Ejército en territorio mexicano.

Las confrontaciones entre el presidente mexicano López Obrador –también conocido como AMLO– y el representante Crenshaw iniciaron cuando éste propuso en enero su plan de enviar militares a México, además de promover videos en Twitter y enviar mensajes al presidente Biden, en medio de la crisis por las muertes de fentanilo en EE.UU.

La Casa Blanca ha rechazado tomar en consideración, al menos públicamente, las posturas de los republicanos e incluso la portavoz Karine Jean-Pierre dijo que se tenían “herramientas” suficientes contra cárteles como parte del plan de Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO).

Sin embargo, en una audiencia en el Senado, Graham cuestionó al secretario de Estado, Antony Blinken, sobre si consideraba pertinente enviar militares a México contra cárteles y él respondió que se “podría evaluar” dicha acción.

Previamente Graham hizo la misma pregunta al fiscal general Merrick Garland, quien dijo que nombrar a cárteles como FTO significaría un problema diplomático con México.

EE.UU. enfrenta una crisis por más de 70,000 muertes por fentanilo en el último año, una droga que se vende a través de internet como otro tipo de pastillas.

Los gobiernos de Biden y López Obrador lanzaron una nueva iniciativa contra el crimen organizado que tiene un enfoque particular contra el fentanilo, el tráfico de armas y el lavado de dinero.

