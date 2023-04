Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Música chicana

Perla Batalla y Quetzal ofrecerán un show juntos en el Royce Hall (340 Royce Dr., Los Angeles) de la UCLA. Perla, hija de un cantante de mariachi y DJ, ganó reconocimiento internacional como corista del cantante Leonard Cohen. Por su parte, Quetzal es una banda que fusiona ritmos folclóricos, veracruzanos, de rock, de jazz y afrocubanos. Es considerada una de las agrupaciones más influyentes del panorama musical angelino. Tocarán piezas de su nuevo álbum, “Puentes sonoros”, una oda a sus raíces de música jarocha. Sábado 8 pm. Boletos desde $39. Informes cap.ucla.edu.

Show de autos monstruosos

Por primera vez, unas 3.5 millones de libras de arena serán depositadas en el estadio SoFi (1001 S. Stadium Dr. Inglewood) para recibir al espectáculo de autos intrépidos Monster Jam. La experiencia motorizada para toda la familia debutará en la casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, donde 12 experimentados atletas competirán por la serie Stadium Championship Blue al tiempo que harán sus mejores trucos a bordo de estos impresionantes vehículos, entre ellos Grave Digger, Megalodon y El Toro Loco. Sábado 7 pm. Boletos desde $35. Informes monsterjam.com.

Festival familiar

El Catalina Museum for Art and History (217 Metropole Ave., Avalon) llevará a cabo el Family Free Day, durante el cual los visitantes podrán ver la colección del museo y las exhibiciones especiales, además de participar en proyectos de arte que tendrán lugar en el Hinchliffe Family Atrium. Domingo 10 am a 5 pm. Boletos gratuitos; hasta dos adultos pueden obtener cada uno un boleto si van acompañados de una persona de 17 años o menor. Informes catalinamuseum.org.

Teatro latino

Whittier Boulevard es una obra de teatro inspirada en un filme clásico que recibió su nombre del famoso boulevar angelino; se presentará en The Los Angeles Theatre Center (514 S Spring St., Los Angeles). La Latino Theater Company, que produce esta puesta en escena, emplea su mezcla de comedia, drama, música, danza y magia teatral para transportar a los asistentes al Los Angeles de 2042, donde los viejos desaparecen y sus historias se olvidan. Dirigida por Jose Luis Valenzuela y con la actuación de Evelina Fernández, Sal López, Geoffrey Rivas y Lucy Rodríguez. Termina el 28 de mayo. Jueves a sábado 8 pm; domingo 4 pm. Boletos desde $22. Informes latinotheaterco.org.

Festival de música

El Eclectic Music Festival and Arts Crawl regresa por décimo tercer año al Sur de Pasadena, con 75 conciertos de música en vivo en quince escenarios, actividades artísticas, zona para niños, jardines de cerveza y vinos, camiones de comida y más. Los conciertos tendrán lugar en o alrededor de Mission St., entre las avenidas Fair Oaks y Meridian, en South Pasadena. Davina and The Vagabonds será la banda encargada de cerrar el evento. Sábado de 3 a 10 pm. Evento gratuito. Informes theeclectic.rocks.

Celebración de Star Wars

El Capitan Theatre (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) celebrará el aniversario 40 de la cinta Star Wars: Return of the Jedi, con una Opening Night Fan Event o noche de estreno para los fans y un Trilogy Day, o día de trilogías. La noche de estreno comienza el viernes a las 8 pm; boletos $40; hay funciones desde las 10 am. La trilogía tendrá lugar el sábado con Star Wars: A New Hope a las 12 pm; Star Wars: The Empire Strikes Back, a las 3:30 pm, y Star Wars: Return of the Jedi, a las 7 pm. Cada función se vende por separado. Boletos desde $16. Informes elcapitantheatre.com.

Arte de Basquiat

Luego de su exitoso paso por Nueva York, la exhibición Jean-Michel Basquiat: King Pleasure ya abrió sus puertas en el centro de Los Angeles, en The Grand LA (100 S. Grand Ave., Los Angeles). Incluye 200 pinturas, dibujos y otros artefactos que raramente han sido expuestos en público, todos propiedad de la familia del artista. También hay una recreación de su estudio de arte en Nueva York, de su casa y del Michael Todd VIP Room del club nocturno Palladium de Nueva York, para el que Basquiat creó dos pinturas a gran escala, entre otros elementos. Termina el 31 de agosto. Boletos desde $25. Informes kingpleasure.basquiat.com.

Apertura de centro

El Community, Arts, Programming and Outreach Center (C.A.P.O. Center ) del Jail Guitar Doors (7944 W. 3rd St., Los Angeles) abrirá sus puertas para servir como centro para jóvenes excarcelados que han sido marginalizados para que se expresen a través de la música, producción de video y la narración de historias. En su inauguración habrá música en vivo, actividades para la familia, incluyendo talleres de graffiti, break dance y venta de comida y bebidas. Sábado 11 am a 5 pm. Entrada gratuita. Informes jailguitardoors.org.