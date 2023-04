Giselle Blondet cuenta cómo logró convertirse en toda una empresaria de éxito

Con el carisma y honestidad que la caracteriza, la presentadora Giselle Blondet se sinceró con sus seguidores y reveló cómo ha logrado encontrar el equilibrio en sus finanzas, sus negocios y en la vida personal.

“Soy una mujer de 59 años con muchos sueños y muchas metas”, es así como la conductora de ‘La Mesa Caliente’ se describió durante su más reciente entrevista con la consultora de finanzas y experta en este tema, Gabriela Berrospi.

De acuerdo con Blondet, su camino hacia una vida personal y profesional ha estado llena de altibajos. Sin embargo, rescata sus momentos de valentía al atreverse a luchar por sus sueños y alcanzar sus metas.

“Yo siempre estoy abierta a aprender, no sé nada, soy una estudiante de la vida, soy una aprendiz, tengo muchas posibilidades de crecer. El que lo sabe todo, ¿a dónde va?“, cuestiona en la charla publicada a través de Youtube.

Uno de los momentos que más enseñanza le ha dejado a Giselle Blondet ha sido su ingreso al programa ‘La Mesa Caliente’, pues recordemos que este marcó su inicio como parte de la fila de talento en la cadena Telemundo.

“Yo tuve hasta ataques de ansiedad, después de más de 45 años en esta industria estaba pasando por un momento en el que estaba en un canal nuevo para mí, con gente que no conocía, encima de eso, estaba comentando sobre noticias que yo no comento nunca, porque no me gusta. A mí no me gusta hablar de temas de farándula porque no me gusta que hablen de mí. Pero me tocó y he aprendido a navegar, me ayudó encontrar un propósito… Pasé unos momentos muy difíciles. Yo estaba como cucaracha como en baile de gallina“, contó. “¿Sabes lo que es tener la posibilidad de sentir esa ansiedad, esas cosquillas, ese miedo escénico? Me encanta”.

Sin embargo, su faceta como conductora no es la única que ocupa su tiempo, ya que la famosa también es una mujer de negocios. Y es que actualmente cuenta con su propia línea de joyería y otros productos.

“Me llegó la oportunidad de tener mi propia línea… Acepté ese reto y cuando abrí los ojos yo estaba diseñando mi línea de joyería, mi propia línea de ropa de cama, mi línea de ropa íntima y me fue súper bien con ese emprendimiento y de ahí, quise tener mi propia tienda online que he ido modificando”, detalló.

