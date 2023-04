Advierten expertos médicos que covid-19 no se ha acabado y que aún mueren cientos en el país

Francisco “Paco” Moreno, director del Consejo de Federaciones Mexicanas(COFEM), dice que ya había bajado la guardia en relación a covid-19 y andaba como si nada, sin mascarilla a donde quiera que fuera en la ciudad de Los Ángeles.

Por lo que nunca espero enfermarse de covid por tercera vez; y fue este mes que el virus lo sorprendió de nuevo, pese a que se ha puesto entre tres o cuatro vacunas.

“Paco” Moreno adquirió covid, y de paso contagió a toda su familia.

“Empecé por perder el sabor de las cosas, pero cuando el sábado desperté con un dolor de cabeza bien extremo que no me dejaba pensar ni hacer nada, me hice la prueba de covid y salí positivo. La verdad que me agüité”.

“Paco” dice que se sentía tan mal que no consentía ni ver la televisión.

“Tenía escalofríos. Mucha fiebre. Esta tercera vez que me pega covid ha sido la más aguerrida”.

Aún en etapa de recuperación, dice que no hay que tenerle miedo al covid, porque eventualmente todos nos vamos a contagiar.

“Si nos pega, hay que afrontar los hechos, apechugar y descansar”.

Lo que sí recomienda es no bajar la guardia y seguir usando la mascarilla.

“Y es que ya andamos por la vida como si covid ya no existiera, pero ahí está, y lo malo es que nos enfermamos y contagiamos a todos en la casa”.

Agrega que si él fuera autoridad, haría que el uso de mascarilla fuera obligatorio de nuevo.

Durante la videoconferencia “Covid-19: aún no ha terminado, amigos”, organizada por Ethnic Media Services, el doctor William Schaffner, profesor de medicina preventiva del Centro Médico de la Universidad Vanderbilt afirma que aunque covid de alguna manera se ha estabilizado y la inmunidad es mucho más segura, no ha desaparecido.

“A diario mueren entre 200 y 300 personas por covid en el país. Las variantes de Ómicron parecen propagarse y producen una enfermedad leve, con menos hospitalizaciones”.

Observa que son dos grupos de personas las que caen al hospital: las que nunca se han vacunado; y los adultos mayores, frágiles y que tienen el sistema inmune comprometido.

“Me preocupa que solo el 20% de la gente se haya puesto la vacuna actualizada de refuerzo bivalente, y solo entre el 45 y 47% de los mayores de 65 años han tomado ventaja de este refuerzo”.

El médico reconoce que la gente está más relajada en sus cuidados de prevención con relación a covid, y ya no existe el temor de morir.

Sin embargo, advierte que no hay que olvidar el riesgo que conlleva un covid a largo como las enfermedades y síntomas a largo plazo.

“No quieres sufrir un ataque cardiaco, una enfermedad autoinmune, diabetes, un descenso cognitivo”.

Cuando a Mario Cárdenas, residente de Downey, le pegó gripe este mes, nunca se imaginó que era covid hasta que amaneció al día siguiente completamente bañado en sudor.

“Me había pegado fiebre y me dolían las coyunturas, tenía dolor de espalda y un poco de flema”.

También presentaba mucha somnolencia.

“Me quedaba dormido donde fuera. Tuve que hacer mucho reposo y tomar mucho líquidos”.

La prueba de covid le confirmó que por primera vez había caído enfermo de covid, aún cuando se ha puesto alrededor de 4 o 5 vacunas.

“Yo pensaba que a mí el covid nunca me iba a pegar. Pero nunca se sabe, por eso les pido que no bajemos la guardia. Covid no se ha ido”.

El doctor Robert Wachter, profesor y presidente del Departamento de Medicina de la Universidad de California en San Francisco, dice que la mayoría de la gente se ha olvidado de covid y viven su vida como era en 2019.

“Es claro que han dejado a un lado sus mascarillas, y los casos y las hospitalizaciones son relativamente bajos” .

Cuestionado sobre si debemos seguir usando mascarilla o no, dice que un cubrebocas bueno como el KN 95 o N 95 disminuye significativamente la probabilidad de tener covid, y más si las dos personas que interactúan los emplean, aunque no ofrecen una garantía de cero de no contagiarse.

“La calidad de la mascarilla es importante. Así que es una decisión que cada quien debe tomar, pero si yo tuviera un sistema inmune severamente deprimido, usaría siempre el cubrebocas cuando estoy rodeado de mucha gente, pero también estaría al día en mis vacunas”.