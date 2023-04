Alejandro Zendejas salió lesionado entre lágrimas, pero Fernando Ortiz no dio pistas sobre el diagnóstico

A pesar de la victoria 0-1 ante Bravos de Juárez, Club América sufrió la sensible pérdida de Alejandro Zendejas en el minuto 40 del primer tiempo cuando tuvo que ser sustituido y salió del campo entre lágrimas, en un claro augurio de un pronóstico no muy positivo. En la rueda de prensa el entrenador Fernando Ortiz dijo no conocer aún el alcance del daño.

“Lo de Ale lo están evaluando, me fui cuando estaban los doctores viendo la situación, en la semana seguro va a haber un diagnóstico mucho mejor”, explicó. El encuentro se tuvo que detener exactamente al minuto 39 para que un Zendejas abatido y entre lágrimas por el notorio dolor, recibiera asistencia médica en el centro del campo. Rápidamente el mexicoamericano pidió el cambio y Leo Suárez fue el elegido por el ‘Tano’.

En su trayecto del campo al banquillo de suplentes se le vio visiblemente afectado y aunque no se conoce exactamente el percance físico que lo imposibilitó a continuar, sí se alcanzó a percibir en la transmisión del partido como el jugador se llevó la mano a la parte posterior de su muslo derecho.

Todo parece indicar que se trataría de un problema muscular, pero no será hasta que Club América publique el parte médico oficial cuando se podrá conocer el alcance de la lesión. Al momento de la dolencia, las Águilas dominaban el partido por un gol y la actuación del extremo finalizó con dos disparos, cuatro recuperaciones, un regate y 88 % de precisión en los pases.

En la jornada 14, Zendejas ya sufrió una pequeña multifragmental en su nariz durante la victoria ante Rayados de Monterrey. Por esta razón comenzó a utilizar una máscara poliuretano durante lo que resta del Torneo Clausura 2023 para evitar un daño mayor y poder operarse al final del semestre. Club América se posiciona en el segundo lugar del Torneo Clausura 2023 con 34 unidades, tres por debajo del líder, Rayados que tiene 37.

Sigue leyendo:

· El América no autorizó a Alejandro Zendejas para amistoso de Estados Unidos vs. México debido a delicada fractura de nariz

· Tiktoker del América crea burlesca canción contra las Chivas del Guadalajara: “Andabas de hocicón y te puse en 4”

· Revelan que Matías Almeyda frustró el fichaje de Henry Martín por las Chivas de Guadalajara en 2018

**