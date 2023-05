Explosión provoca nuevo descarrilamiento de tren ruso cerca de frontera con Ucrania

El incidente se produce tras una serie de ataques que Rusia atribuye a operaciones de sabotaje y en momentos en que Ucrania se declara pronta a una contraofensiva militar. “Un artefacto explosivo no identificado estalló cerca de la estación de Snezhetskaia”, a unos 2 km de la ciudad de Briansk, capital de la región homónima, indicó el gobernador Alexandre Bogomaz.

La explosión provocó “el descarrilamiento de una locomotora y de varios vagones”, sin dejar víctimas, agregó. La compañía estatal de ferrocarriles de Rusia aseguró que el incidente se debió a “la intervención de personas no autorizadas en el trabajo de transporte ferroviario”, sin mencionar la presencia de un explosivo en las vías. El descarrilamiento se produjo a las 19:47 locales, entre las localidades de Snezhetskaya y Belye Berega.

Briansk, Russia: pro-Ukrainian partisans derailed a train loaded with fuel bound for the front. pic.twitter.com/Os24Hf9oEm

— Holyghost Pro (@My_Salute) May 1, 2023