¿Te han negado un préstamo hipotecario? Aquí hay 5 trucos para mejorar tu puntaje de crédito.

Muchos rechazos de préstamos se deben a puntajes de crédito bajos. Aquí te explicamos cómo mejorar el tuyo para cuando lo necesites.

By Lisa L. Gill

Ilusionada con comprar una casa nueva en Austin, donde pensaba mudarme, solicité la preaprobación de un préstamo a una entidad hipotecaria. La preaprobación era como el ticket para visitar en persona esos acogedores bungalows tejanos con bonitos patios traseros que había estado mirando con tanto deseo en Internet.

Así que imagínense mi decepción cuando el prestamista volvió y dijo que mi puntaje exacto de crédito de 647 significaba que era poco probable que su banco me aprobara un préstamo. Incluso si me daban luz verde para lo que se llama una hipoteca “subprime”, mi baja puntuación seguramente me haría tener un tipo de interés más alto y, por lo tanto, unos pagos mensuales más elevados que no podría permitirme.

No soy la única en esta situación. Según el Urban Institute, una organización de investigación sin ánimo de lucro, a uno de cada 16 estadounidenses que solicita una hipoteca se le niega el préstamo. Y tener un puntaje crediticio demasiado bajo es una de las principales razones por las que la gente no puede conseguir una hipoteca, según HSH.com, una empresa de recopilación de datos sobre hipotecas.

Sin embargo, para la mayoría de la gente, ser propietario de una vivienda sigue siendo una pieza clave del sueño americano. Para mí, este sueño estaba solo parcialmente fuera de mi alcance. Pero es especialmente inalcanzable para los estadounidenses de raza negra e hispanos: Los afroamericanos tienen el doble de probabilidades de que se les nieguen hipotecas que a los blancos, y los hispanos una vez y media más, según las cifras más recientes disponibles en un informe de la Reserva Federal (PDF).

En comparación con los blancos, las personas de raza negra que solicitan una hipoteca tienen un promedio de puntaje crediticio de unos 40 puntos menos; en el caso de los hispanos, el puntaje crediticio es más de 20 puntos menos, según el mismo estudio. También es más probable que los negros, junto con los hispanos, carezcan de datos suficientes en sus informes crediticios para generar siquiera un puntaje inicial, según una investigación de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

Ser propietario de una vivienda, por supuesto, es algo más que una muestra de tus logros o de tener un techo bajo el que cobijarte. “En Estados Unidos es la forma en que muchas familias crean riqueza y seguridad a largo plazo”, afirma Melissa Koide, fundadora y directora ejecutiva de FinRegLab, una empresa de investigación tecnológica y financiera sin ánimo de lucro de Washington D.C. “Sin embargo, mucha gente no puede acceder a ella, sobre todo los hogares de minorías que, en primer lugar, no tienen crédito ni riqueza generacional a la que recurrir para el pago inicial”.

Una buena noticia: Los prestamistas hipotecarios podrían disponer pronto de nuevos modelos de puntaje crediticio que ayuden a más personas a cumplir los requisitos, dice Joanne Gaskin, vicepresidente de puntaje y análisis de FICO, una empresa de análisis de datos que genera puntajes crediticios. Esto podría ayudar a comunidades tradicionalmente más marginadas, según el Urban Institute, pero no entrará en vigor hasta finales de 2025.

Mientras tanto, si lo que buscas es aumentar tu puntaje mientras te preparas para solicitar un préstamo hipotecario, el consejo que probablemente hayas escuchado antes sigue en pie: Paga todas las deudas con agencias de cobro y pide que el registro refleje el estado pagado en tu informe, dice Bruce McClary, de la organización sin ánimo de lucro Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio National (NFCC, por sus siglas en inglés), que ha dado asesoramiento sobre deudas y ayuda con el puntaje de crédito a cientos de consumidores. Además, corrige cualquier error que aparezca en tu reporte y paga las facturas y los préstamos en la medida de lo posible o en su totalidad, y siempre a tiempo.

Pero también hay otras medidas que puedes tomar. En lugar de correr el riesgo de que me negaran la solicitud o de verme obligado a aceptar condiciones de préstamo caras, he redoblado mis esfuerzos para mejorar mi puntaje, siguiendo los consejos de McClary, pero también adoptando algunos enfoques diferentes. Esto es lo que aprendí en el proceso.

Puntos de crédito básicos

En primer lugar, es útil saber lo básico acerca de esos números de 3 dígitos tan importantes, que se usan para tomar muchas decisiones financieras sobre uno. Se basan en la información de tus reportes de crédito emitidos por las 3 grandes agencias de crédito: Equifax, Experian y TransUnion. Estos informes contienen detalles sobre el volumen de tus deudas, los tipos de préstamos y créditos que tienes y el tiempo que los has tenido, y lo bien que has gestionado todo, por ejemplo, pagando tus facturas a tiempo.

Las entidades crediticias se basan en estos informes y puntuaciones, junto con otra información financiera, como tus ingresos y activos, para determinar las probabilidades que tienes de devolver un préstamo, por ejemplo una hipoteca.

Pero la cosa es aún más complicada. Me enteré de que cada uno de nosotros no tiene un único puntaje de crédito, sino al menos dos docenas diferentes, generados principalmente por dos empresas, FICO y VantageScore. (El puntaje FICO más usado es el FICO 8: se usan diferentes versiones del mismo en las decisiones sobre tarjetas de crédito y préstamos para autos.

Pero para solicitar un préstamo hipotecario estándar respaldado por el gobierno federal, los prestamistas se basan actualmente en los puntajes conocidos como FICO 2, 4 y 5. Estos puntajes se compilan juntos en un informe hipotecario. Según Experian, este tipo de puntajes son una instantánea de tu situación crediticia actual, junto con datos históricos, y pueden penalizarte más por retrasos puntuales de 30 días o más en los pagos. (Esto es lo que me pasó a mí. Mi madre fue hospitalizada de repente y, mientras estaba con ella, dejé de pagar un pequeño préstamo bancario, lo que terminó hundiendo mi puntaje de crédito. También tenía un elevado uso del crédito, del que hablaré más adelante).

Los nuevos modelos de puntaje crediticio de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA) que llegarán en 2025, exigirán que los prestamistas se basen en FICO 10T y VantageScore 4.0. Estos modelos usarán el historial crediticio de un periodo más largo y, lo que es más importante, también tendrán en cuenta los pagos de alquiler, telecomunicaciones y servicios públicos.

Los nuevos modelos aportan una mayor precisión y un enfoque más inclusivo a la evaluación de los prestatarios”, declaró la FHFA cuando se anunció su aprobación.

De hecho, los puntajes crediticios que incluyen los pagos de alquiler podrían ayudar a millones de personas más a calificar para préstamos hipotecarios. Por ejemplo, el 15% de los estadounidenses de raza negra que solicitaron un préstamo hipotecario para comprar una vivienda por primera vez, pero al que se les negó el préstamo, podrían obtener la aprobación si se tuvieran en cuenta los pagos del alquiler efectuados a tiempo durante 12 meses, según un estudio del Urban Institute. En el caso de los latinos, la cifra es aún mayor: el 20%.

Otras ventajas de los dos nuevos puntajes de crédito, FICO 10T y VantageScore 4: ninguno de los dos te penalizará por facturas que se hayan cobrado pero que se hayan saldado, como hacían los antiguos puntajes FICO. Y ambas reducen el impacto de las deudas médicas impagadas, según el National Consumer Law Center (Centro Nacional de Derecho del Consumidor), que evalúa los cambios en las políticas federales para los consumidores. La organización sin fines de lucro dijo que hacer esto “en gran medida reduce los efectos nocivos de estos elementos en la solvencia de los consumidores”.

5 pasos para mejorar el puntaje crediticio

Para obtener un buen puntaje de crédito, es imprescindible pagar las facturas a tiempo, usar el crédito con moderación y pedir préstamos sólo para lo esencial. También es recomendable que controles con regularidad los errores que aparezcan en tu informe, algo que puedes hacer semanalmente y de forma gratuita en AnnualCreditReport.com.

En mi afán por mejorar mi puntaje (en el momento de escribir estas líneas, mi FICO 8 ha subido hasta el rango Excepcional con al menos una de las agencias), me topé con algunos pasos no tan obvios que podrían ayudarte a ti también. Ten paciencia: pasaron 3 meses antes de que mi puntaje comenzara a subir.

1. Consigue que los pagos puntuales del alquiler y los servicios públicos se tengan en cuenta en tu informe.

No tienes que esperar hasta 2025 para hacer esto; algunos programas especiales lo permiten ahora. Por ejemplo, puedes hacer que los pagos de alquiler, teléfono móvil, servicios de streaming y servicios públicos se tengan en cuenta en tu puntaje de crédito inscribiéndote gratuitamente en el programa Boost de Experian.

Esto podría mejorar tu puntaje en unos cuantos puntos, dice McClary de la NFCC, posiblemente lo suficiente para que tu puntaje FICO pase de la categoría Buena (de 670 a 739) a Muy Buena (de 740 a 799) o incluso Excepcional (a partir de 800). Tenlo en cuenta: Experian dice que debes pagar tus facturas electrónicamente desde tu cuenta bancaria o con tarjeta de crédito (no por, digamos, PayPal o Venmo) para que los pagos cuenten.

También puedes inscribirte en el programa eCredable de TransUnion por $25 al año para que los pagos de servicios públicos, telefonía celular y servicios de cable sean considerados en tu puntaje crediticio. Para que los pagos de alquiler se reporten a Equifax, tendrás que vivir en una propiedad que participe en un programa llamado Bilt Rewards, que cubre alrededor de 2 millones de unidades de alquiler. Descarga la aplicación Bilt para inscribirte.

Información útil: Unirse a estos programas implica algunas concesiones en materia de privacidad, ya que necesitas conceder acceso a tus cuentas bancarias o de otro tipo.

Y para que Experian incluya tus pagos de alquiler, Experian dice que solo algunas empresas de gestión de propiedades o plataformas de pago cumplen los requisitos, y que puedes comprobar si la tuya está entre ellas cuando te registres en Boost. (Me inscribí en Experian, pero como viví en un Airbnb durante aproximadamente un año y lo pagué a través de Venmo, mis pagos mensuales de alquiler y servicios públicos no fueron capturados, aunque otros pagos, como los de mi teléfono celular, sí lo fueron, lo que agregó un punto o dos a mi puntaje crediticio).

2. Paga las tarjetas de crédito con los saldos más bajos.

La sabiduría generalizada sobre las deudas de tarjetas de crédito es que lo mejor es pagar primero las tarjetas con los tipos de interés más altos. Pero debido a que tu objetivo es mejorar tu puntaje de crédito rápidamente -y porque los algoritmos de crédito te ven con menos buenos ojos cuando tienes muchas cuentas con saldos, grandes o pequeños- en este caso tiene sentido poner a cero los saldos de tantas tarjetas como puedas, dice McClary.

Mientras tanto, sigue pagando otros préstamos -de auto, de estudios o personales- como de costumbre. Estos préstamos a plazos pesan menos en el cálculo del puntaje crediticio que la deuda renovable de una tarjeta de crédito, según Experian.

3. Paga la deuda de las tarjetas de crédito restantes para usar menos del 30% del crédito disponible.

Empieza por la tarjeta que tenga la mayor deuda (de nuevo, no necesariamente la tarjeta con el tipo de interés más alto). Según Experian, los algoritmos de puntuación crediticia tienen en cuenta los índices de crédito-deuda de cada cuenta de tarjeta de crédito, así como el total general. Así que empieza por la tarjeta a la que le debas más y págala hasta el punto en que solo uses el 30% del crédito disponible, luego pasa a la siguiente tarjeta de crédito. De este modo, mejorará su índice deuda-crédito, que representa el 30% del puntaje FICO.

Una vez que consigas que cada tarjeta esté por debajo del umbral del 30%, McClary dice que consideres conseguir que cada una de ellas esté por debajo del 10%, o incluso por debajo de cero para mejorar aún más tu índice y tu puntaje. “Hacerlo también es muy bueno para tu bienestar financiero”.

En mi caso, tenía una sola tarjeta de crédito que estaba al máximo. Así que la pagué entera -casi $22,000- usando dinero de una cuenta de inversión. Eso redujo mi índice crédito-deuda del 90% a menos del 50% e hizo que no tuviera ninguna tarjeta de crédito con saldo. Las dos acciones juntas sumaron más de 40 puntos a mi puntaje crediticio.

4. Mantén abiertas las viejas cuentas de tarjetas de crédito, aunque no las uses, por ahora.

Una vez más, esto contradice la sabiduría generalizada. Pero si estás tratando de mejorar tu puntuación de crédito con rapidez, especialmente si tu objetivo es obtener un préstamo hipotecario, mantener estas viejas cuentas abiertas hasta que tengas el préstamo en la mano es más inteligente. El algoritmo de puntuación tendrá en cuenta todo ese crédito no usado, lo que podría ayudarte a reducir el uso total del crédito por debajo del 30%, dice McClary.

Un beneficio secundario es que mantener esas cuentas abiertas te proporciona un historial crediticio más largo, dice McClary. La longitud del historial de crédito representa el 15% de tu puntaje.

5. Consigue una tarjeta de crédito “asegurada” que informe de los pagos a las agencias de crédito.

Normalmente se recomiendan para personas con un historial de crédito escaso que necesitan construirlo. Son estupendas para eso. Pero podría ser conveniente adquirir una para aumentar tu puntaje de crédito en unos pocos puntos, incluso si ya tienes una tarjeta de crédito convencional o dos, dice McClary. A diferencia de las tarjetas de crédito tradicionales, las tarjetas garantizadas no te conceden crédito, sino que te obligan a hacer un depósito (al menos una de las que encontramos costaba tan solo $49) con el prestamista. Luego usas la tarjeta para hacer pequeñas compras que no superen el depósito. Cuando vence el saldo, el prestamista libera los fondos de la cuenta para pagarlo en su totalidad. Como esos pagos puntuales se reportan, pueden tener un impacto positivo en tu historial de pagos, que es el 35% de tu puntaje de crédito.

Las tarjetas de crédito garantizadas también pueden ser útiles si no has tenido mucha actividad reciente en tu informe crediticio y te gustaría agregar pagos positivos adicionales, dice Chuck Bell, director del programa de servicios financieros de Consumer Reports.

Bank of America, Capital One, Citi y Discover son algunas de las compañías que las ofrecen. También consulta con los prestamistas de tu comunidad local y las cooperativas de crédito para obtener opciones adicionales, dice McClary.

Consejos profesionales para proteger tu puntaje de crédito

Las siguientes acciones no aumentarán tu puntaje crediticio, pero pueden ayudarte a evitar que pierdas puntos sin querer mientras intentas construirlo.

Evita solicitar nuevos préstamos o tarjetas de crédito. Cada vez que solicites un crédito de cualquier tipo -incluso una tarjeta de crédito de tu tienda favorita- el proceso de solicitud implica lo que se denomina una comprobación “dura” de tu crédito. Cada comprobación puede costarte varios puntos, o incluso más, en tu puntaje, dice McClary.

Para un acreedor, “solicitar más crédito da la impresión de que no puedes hacer frente a tus deudas actuales”, dice, lo que puede hacer que no estén dispuestos a concederte más préstamos.

Si no tienes saldo, paga los nuevos cargos de la tarjeta de crédito a medida que aparezcan periódicamente a lo largo del mes, en lugar de hacerlo al final del ciclo de facturación. La mayoría de las compañías de tarjetas de crédito ofrecen lo que se denomina un “periodo de gracia”: al menos 21 días antes de que venza el pago y antes de que se carguen los intereses. Pero no esperes a que llegue la fecha de vencimiento de la cuenta para pagar lo que debes, dice Bill Hardekopf, director general de BillSaver.com, que ayuda a los consumidores a reducir sus facturas mensuales y mejorar su puntaje crediticio. Para entonces, es posible que las deudas ya hayan sido notificadas a las agencias de crédito.

En lugar de eso, evita que te informen de estas deudas pagándolas inmediatamente cuando aparezca el cargo en tu cuenta, lo que puede ocurrir uno o dos días después de haber realizado la compra. Puedes hacerlo por Internet, por teléfono o a través de la aplicación de la compañía de tu tarjeta de crédito.

Información útil: Este método solo mantiene la deuda de la nueva tarjeta de crédito fuera de tu informe de crédito, pero no afectará a la deuda de la tarjeta existente que ya tienes.

Busca una hipoteca en un periodo de 14 días. Esto se debe a que, según Gaskin, de FICO, las solicitudes de préstamos similares -y las comprobaciones importantes que las acompañan- realizadas dentro de un período de 14 días se acumulan en una única solicitud que solo te restará unos puntos, una sola vez. Mantenerte dentro de esta ventana podría ahorrarte 5 puntos por consulta dura, a diferencia de mi situación, en la que tuve dos consultas bancarias duras realizadas con un mes de diferencia. Ambas me costaron dos puntos cada una y tardaron dos años en eliminarse. ¡Auch!

¿No estás contento con algún elemento de tu informe de crédito? Pon una nota personal. Agrega una breve nota con tus propias palabras a cada uno de tus informes crediticios si en ellos aparece, por ejemplo, un pago atrasado que se debió a una circunstancia atenuante, como un fallecimiento en la familia. Aunque agregar una nota no ayudará a su puntaje de crédito, dice McClary, podría influir positivamente en algunos prestamistas que de otro modo podrían estar indecisos acerca de tu solicitud.

Nota del editor: El video incluido en este artículo ha sido posible gracias al apoyo de Kapor Foundation, que trabaja para reconstruir un sector tecnológico, una economía y una sociedad más equitativos.

