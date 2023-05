Cómo evitar que te piquen las garrapatas

Estos animalitos son una amenaza cada vez mayor. Algunas medidas que pueden protegerte.

En teoría, las garrapatas pueden estar activas todo el año. Pero en primavera es cuando suele aumentar su actividad y comienza realmente su búsqueda de comida (que a menudo eres tú).

By Catherine Roberts

La amenaza de estos diminutos arácnidos es considerable, y va en aumento. En las últimas décadas, las garrapatas han expandido su área de propagación por todo el país. Las fuerzas que han contribuido a este auge de las garrapatas incluyen el cambio climático y el declive de las especies depredadoras que una vez mantuvieron a los ciervos, ratones y otros huéspedes de garrapatas bajo control.

La enfermedad de Lyme infecta alrededor de medio millón de estadounidenses cada año y puede causar problemas como artritis grave y ritmo cardíaco irregular. Otras enfermedades transmitidas por garrapatas, como la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas y la ehrlichiosis, son menos frecuentes, pero pueden poner en riesgo la vida.

Los adultos mayores y los niños muy pequeños tienden a correr más riesgo de complicaciones por enfermedades transmitidas por garrapatas que otras personas, afirma el doctor Ross Boyce, médico especialista en enfermedades infecciosas y profesor adjunto de medicina y epidemiología en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Esto es lo que debes saber para mantener alejadas las garrapatas y poder disfrutar de la primavera en paz.

4 estrategias inteligentes



Conoce el riesgo que presentan las garrapatas en tu zona. Según Boyce, no es necesario adentrarse en la naturaleza para encontrarse con garrapatas. Pueden encontrarse en patios traseros o parques urbanos, o “en la periferia de una zona boscosa”, dice. “Ciertamente, en cualquier lugar donde puedes ver venados, es muy probable que haya garrapatas en esas áreas”. Puede consultar la Según Boyce, no es necesario adentrarse en la naturaleza para encontrarse con garrapatas. Pueden encontrarse en patios traseros o parques urbanos, o “en la periferia de una zona boscosa”, dice. “Ciertamente, en cualquier lugar donde puedes ver venados, es muy probable que haya garrapatas en esas áreas”. Puede consultar la página de los CDC sobre la distribución de garrapatas para ver dónde se pueden encontrar las distintas especies de garrapatas.

Vístete correctamente. Cuando estés en una zona donde puedes encontrar garrapatas, es mejor que lleves calzado cerrado y pantalones y mangas largas. Métete los pantalones en los calcetines y la camisa en los pantalones. Esto dificulta que las garrapatas lleguen a las zonas de piel desnuda. “ Cuando estés en una zona donde puedes encontrar garrapatas, es mejor que lleves calzado cerrado y pantalones y mangas largas. Métete los pantalones en los calcetines y la camisa en los pantalones. Esto dificulta que las garrapatas lleguen a las zonas de piel desnuda. “ Las personas suelen pensar que las garrapatas caen de los árboles , pero en realidad se arrastran desde el suelo”, explica Holly Gaff, PhD, profesora de Ciencias Biológicas en la Universidad Old Dominion de Norfolk, Virginia.

Utiliza repelentes eficaces. Para evitar que te piquen las garrapatas, Para evitar que te piquen las garrapatas, aplica repelentes de insectos , como los que contienen deet, sobre la piel expuesta. Gaff también recomienda el uso de permetrina, un insecticida que no se aplica sobre la piel, sino que se utiliza para tratar la ropa y accesorios. La permetrina será más eficaz cuando se utilice en zapatos, calcetines y pantalones, dice, porque será con lo primero que entren en contacto las garrapatas. Puedes comprar ropa pretratada en empresas como Insect Shield, o tratarla tú mismo. Si optas por hacerlo tú mismo , asegúrate de comprar permetrina formulada como repelente de insectos para la ropa. Para mayor seguridad, aplícalo en el exterior (que no lo inhales) sobre la ropa que no lleves puesta, mantén alejados a los animales domésticos y espera a que las prendas estén completamente secas antes de ponértelas.

Comprueba si hay garrapatas. Después de entrar en casa, revisa que no tengas garrapatas. Asegúrate de buscar en los lugares más difíciles de ver, como debajo de los brazos y detrás de las rodillas, en el nacimiento del pelo, dentro y alrededor de las orejas, en la cintura y entre las piernas. Ducharte poco después de entrar en casa puede ser una buena oportunidad para revisarte. También puedes eliminar las garrapatas que aún no se han adherido a tu piel.

Presta atención a los síntomas

No puedes descartar una enfermedad por garrapatas solo porque nunca hayas encontrado una garrapata encima. Muchas personas no recuerdan que le haya picado ninguna garrapata. Los siguientes son 3 pasos clave que debes recordar.

• Presta atención a las primeras señales. Suelen ser bastante genéricas: fiebre, escalofríos, fatiga, dolor de cabeza y dolor muscular y articular.

• Comprueba si tienes algún sarpullido. Varias enfermedades causadas por garrapatas también pueden provocar algún tipo de erupción. La erupción cutánea de la enfermedad de Lyme puede tener un patrón del tiro al blanco o de manchas en la piel. Sin embargo, es posible que nunca aparezca una erupción o que aparezca en una fase avanzada de la enfermedad, como en algunos casos de fiebre maculosa de las Montañas Rocosas.

• Acude rápidamente al médico. Si presentas síntomas y vives o has visitado recientemente una zona donde son frecuentes las garrapatas, llama para programar una cita. Menciona cualquier posible exposición, como cuando trabajas en el jardín o paseas por el bosque o por zonas de hierba alta, aunque nunca hayas visto una garrapata. Cuanto antes recibas tratamiento, es mejor.

Nota del Editor: Este artículo también apareció en la edición de abril de 2023 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.