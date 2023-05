Ocho equipos buscan su pase a la Liguilla: este sábado inicia el repechaje de la Liga MX

Cruz Azul, que tiene al lateral paraguayo Juan Escobar como uno de los líderes de la defensa, abrirá este sábado en el estadio Azteca la repesca del torneo Clausura mexicano frente al Atlas.

La repesca la disputan los clasificados del quinto al duodécimo puesto.

Pero en la actual edición del torneo Clausura se extendió hasta el decimotercero porque Querétaro, décimo de la clasificación, terminó en el último lugar de la tabla de cociente, que antes del Apertura 2020 determinaba al club que descendía y ahora hace acreedor a una multa de unos $4 millones de dólares.

Cruz Azul y Atlas juegan por uno de los cuatro cupos a los cuartos de final del campeonato mexicano, instancia en la que están clasificados los mejores cuatro equipos de la fase regular, el líder Monterrey, América, Guadalajara y Toluca, el cuarto clasificado.

Cruz Azul, del entrenador brasileño Ricardo Ferretti, finalizó en el octavo lugar, y se medirá con Atlas, el noveno de la clasificación, que regresa a la fase final después de un semestre.

Escobar será clave en el duelo por el desequilibrio que aporta por la banda derecha y la seguridad que le da a la zaga celeste, la séptima mejor del Clausura con 22 goles permitidos en 17 jornadas.

El mismo sábado, el campeón Pachuca, del entrenador uruguayo Guillermo Almada, recibirá en el estadio Hidalgo a Santos Laguna.

📌 ¡El Tuzo por la liguilla!

🗓️ Sábado 6 de mayo

🆚 Santos Laguna

⚽️ Repechaje

⌚️ 19:10 hrs

🏟️ Estadio Hidalgo pic.twitter.com/YaB6XPb7jA— Club Pachuca 🌟 (@Tuzos) May 2, 2023

Pachuca llega a la repesca al terminar quinto. Santos Laguna terminó en el decimotercer puesto.

El domingo, San Luis, duodécimo, visitará a León, sexto, y los duelos de la repesca se terminarán cuando Tigres, séptimo en la fase regular, reciba a Puebla, undécimo. 🔜 Jugar cada partido como si fuera el último. 🫡🔴⚪️



⚽️ Reclasificación #Clausura2023

🆚 @clubleonfc

🗓️ Domingo 7 de mayo

🏟️ Estadio Nou Camp

⏰ 19:06 horas



💪🏼 ¡Vamos por al triunfo para clasificar a Cuartos de Final! #ConAlmaPotosina @MobilSLP pic.twitter.com/GttEsNjSNj— Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) May 2, 2023 ¡NOS VEMOS EL DOMINGO EN CARNITAASADALANDIA, COMPARES!🥩🔜



¡Celebremos nuestros 7️⃣9️⃣🔝 con el 🎟 a la Liguilla, hijos de su Enfranjadísima madre!💪🏻 ¡Ahí viene el Pueblota!😎



RT porque #LaFranjaNosUne🎽 con el apoyo de todos los Enfranjados💙 pic.twitter.com/1rwet8vB8W— Club Puebla🎽 (te lo juro we, soy el real) (@ClubPueblaMX) May 2, 2023

