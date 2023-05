El eclipse lunar de mayo 2023 augura fortuna para 4 signos del zodiaco

El eclipse de luna en Escorpio, que también es la Luna llena de Flores, despertará grandes emociones a todos y traerá al frente miedos o desafíos que habíamos postergado, pero hay 4 signos del zodiaco que se verán menos afectados, de hecho, este evento significará la oportunidad de liberar situaciones que impedían su avance, por lo que podrían considerarse afortunados.

Los eclipses en astrología simbolizan grandes cambios y al ocurrir en los Nodos lunares, asociados al destino y karma, nos acercan hacia situaciones que necesariamente debemos experimentar. El eclipse de este 5 de mayo es lunar por lo que revelará emociones reprimidas y miedos escondidos. Lo más interesante es que nos obligará a enfrentarlos.

Sin embargo, para fortuna de los signos mutables del zodiaco, los efectos de este eclipse, más allá de ser perturbadores, los acercará a una valiosa oportunidad para liberarse de estas ataduras emocionales y podrán avanzar hacia un nuevo capítulo en su vida y astrólogos de Elite Daily explicaron por qué.

El eclipse de luna en Escorpio te enseñará cuáles son tus rutinas y hábitos que te mantienen estancado. Será una gran revelación donde tendrás la oportunidad de reconocer qué prácticas no te han funcionado en la vida y cuáles sí trabajan a tu favor. Según los astrólogos, posiblemente tu signo se sienta “un poco mal” gracias a la energía retrógrada de Mercurio, pero si practicas el amor propio saldrás adelante.

A medida que la energía del eclipse comience a caer sobre tu signo podrás liberar cualquier opinión o pensamiento negativo que te limitaba y no te dejaba tranquilo. Es el momento perfecto para dejar en el pasado mentalidades retrógradas u obsoletas que no se alineaban a la persona que te has convertido ahora. Recuerda que es sabio cambiar de opinión, dicen los astrólogos.

El eclipse lunar será un viaje a tu subconsciente que resultará revelador. Como si de pronto te llegará un chispazo divino, te darás cuenta de los pensamientos, hábitos y rutinas que significan autosabotearte. La oportunidad de abandonar obsesiones y comportamientos autodestructivos es ahora. Las estrellas te sugieren aprovechar este día para descansar y recargar energías.

Más allá de revelar emociones reprimidas y miedos intensos, el eclipse de mayo sacudirá tu sistema de creencias. Tu signo es espiritual y se adhiere a la fe, en este proceso puede olvidar que para avanzar necesita creer en sí mismo y luego depositar su confianza en las fuerzas superiores. Este autodescubrimiento lo colocará en un nuevo capítulo en su vida.

