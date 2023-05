Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, se lanza al mundo empresarial con Casetify

La esposa del que muchos consideran el futbolista número 1 del mundo, Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, ya no solo es la esposa del jugador del Paris Saint Germain y la selección de Argentina sino que es toda una empresaria que ayudará a miles de mujeres y niñas en el mundo.

Antonela Rocuzzo, esposa de Lionel Messi. Foto: Casetify.

Casetify es una de las marcas preferidas por jóvenes alrededor del mundo. Gusto que no está exento a muchas celebridades también. Esta es la marca que, en conjunto con la esposa de Messi, Antonela Roccuzzo, han lanzado una colección de cases o protectores para teléfonos celulares. El Día de la Madre fue la mejor excusa.

Los diseños estarán disponibles en la página web del sitio. Antonella siempre ha sido una fanática de Casetify desde que la misma salió y varias veces ha sido pillada con el Custom Photo Grid Case de la marca, en el cual Antonela tiene fotos de sus 3 hijos con Messi y obvio con el astro del fútbol, también.

‘Descubrí la marca a través de las redes sociales y desde entonces he sido fiel a todos los diseños y modelos’, dijo. El cinco por ciento de las ganancias de la venta de estos cases de celulares irá para ‘Equality Now‘, una organización que ayuda a niñas y a mujeres en el mundo entero.

La colección de cases de celulares que está lanzando también incluye otros diseños que hablan del amor de familia con emblemas y frases que hacen alusión al respeto y a la maternidad. Cuestan en $50 y $80 dólares dependiendo del modelo.

La esposa de Messi, Antonela, en pro de la mujer

Los diseños de Antonela Rocuzzo con los que se lanza como empresaria cuentan con un protector con una funda con foto personalizada. Animando así a las mujeres a cargar fotos familiares para que puedan ser guardadas y recordadas como momentos especiales.

Como madre, su colección verá luz el Día de la Madre en España que se celebra una semana después en los Estados Unidos y otros países. ‘¡Mi mensaje para las mamás de todo el mundo es que ustedes son suficientes! Envuelve tus fracasos y éxitos en amor y sigue adelante. No te compares con

nadie, todos nuestros viajes son únicos, pero el vínculo entre madre e hijo es para siempre,

¡disfrútalo!’, dijo la esposa del ex jugador del FC Barcelona, Lionel Messi. View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

