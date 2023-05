Así es Casa Comtesse, el hotel de Ciudad de México donde asesinaron al influencer Kevin Kaletry

Ka tarde del jueves 4 de mayo el mundo de YouTube y de las redes sociales se vistió de luto por el asesinato del influencer boricua Kevin Kaletry, quien fue ultimado cuando se encontraba en una conferencia de prensa al interior de un hotel de Ciudad de México.

El establecimiento, ubicado en el barrio de La Condesa, uno de lo más populares entre los extranjeros que radican en la capital mexicana, es el hotel boutique Casa Comtesse.

De acuerdo a la ficha técnica, publicada en la página de Internet del alojamiento, Casa Comtesse abrió sus puertas al público en 2009 y se ubica al interior de una construcción Neocolonial Californiana que data del año 1943, considerada por el Instituto Nacional de Bellas Artes como un monumento histórico.

Al interior alberga un total de siete habitaciones, recepción y se ofrecen desayunos compuestos por jugo, frutas, té, café orgánico de Veracruz y huevos al gusto. View this post on Instagram A post shared by Casa Comtesse (@casacomtesse)

También cuenta con un patio con diversos muebles de jardín, así como con un bar donde se sirven exquisitos mezcales de Oaxaca. View this post on Instagram A post shared by Casa Comtesse (@casacomtesse)

El precio de la habitación por noche va de los $73 a los $221 dólares y todas incluyen el servicio de desayuno. View this post on Instagram A post shared by Casa Comtesse (@casacomtesse)

