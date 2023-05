Inmigrante mexicana: del garaje al primer millón con sus jugos naturales

Cuando su negocio de distribución de calzado al mayoreo quebró, Nora Catalina Ángeles Echeveste, entró en una crisis al no saber qué hacer ni por dónde comenzar para generar ingresos.

Lejos estaba de imaginar que esa mala racha, la llevaría a crear Natural Break, un negocio de jugos y smoothies naturales en el barrio de Sherman Oaks en Los Ángeles.

“Me iba muy bien, pero en 2008 muchos de los negocios hispanos a los que yo surtía de zapatos, cerraron”.

Así que Natural Break, dice, surgió de una necesidad económica básica.

“La idea me vino cuando una vez que íbamos pasando por un negocio de comida rápida, mi hija me pidió que le comprara un desayuno, había una larga fila de carros esperando”.

Nora Ángeles encuentra en los jugos naturales, una misión para llevar salud a la comunidad latina. (Araceli Martinez/La Opinión)

Fue entonces cuando recordó que su madre solía llevarla a ella y a sus hermanos a un puesto de jugos frente a su casa en México, para que se tomaran un jugo cuando no tenía tiempo de hacerles el desayuno.

“A mí me encantaba el jugo de zanahoria. Aunque mi mamá siempre pedía para mí, el de betabel porque decía que era una niña muy flaca. La idea del jugo era que trajéramos algo en el estómago”.

Y como en su casa – cuenta – que siempre ha tenido un extractor de jugos, puso manos a la obra, y empezó a preparar jugos en el garaje de su casa.

“No los vendían en el garaje sino que ahí los preparaba y me salía a venderlos a los negocios hispanos con los mecánicos, los lugares de zumba, salones de belleza”.

Básicamente – dice – que iba a los lugares de trabajo a ofrecer sus jugos a quienes se les hacía tarde y no alcanzaban a desayunar.

“Lo que más se me vendía era el Maxpower: el jugo que lleva apio, espinaca, perejil, manzana verde, kale y naranja; también el de naranja con piña y granada; o el de naranja con zanahoria y betabel”.

Nora reconoce que en un principio minimizó la venta de jugos, pero fue su hermano menor quien la ayudó a tomar conciencia de que vendedores de jugos había muchos, pero ella podía hacer la diferencia si le imprimía una mentalidad empresarial a su proyecto.

“Cuando estás en el hoyo, no es ese el tipo de consejos que quieres escuchar, pero mi hermano insistió y hasta me mandó un flyer (volante) con el menú de los jugos. Le puso el nombre y los empezamos a etiquetar”.

El jugo verde y el de betabel entre los más pedidos por la comunidad latina. (Araceli Martínez/La Opinión) Nora Ángeles muestra el shot para fortalecer el sistema inmunológico. (Araceli Martínez/La Opinión)

Nora pasó 6 años trabajando desde su garaje, pero guardando en su corazón, el anhelo de abrir una tienda.

“Se me hacía un sueño imposible. Venía de estar quebrada, y los primeros dos o tres años había vivido en un estado de supervivencia”.

El cansancio que le produjo trabajar para sobrevivir, la llevó a prepararse en el mundo de los negocios y de la alimentación sana.

“Empecé a contratar vendedores que me ayudaran a vender los jugos, pero a medida que yo evolucioné les fui dando otros nombres, que mejor se adaptaban a mi visión. De vendedoras pasaron a ser distribuidoras y ahora son embajadoras de la salud porque ellas distribuyen salud y bienestar”.

Y esto vino a partir de que crearon el eslogan de Natural Break: “nutrimos cuerpo, mente y alma”.

Hace 4 años, Nora abrió su tienda Natural Break en el barrio de Sherman Oaks de Los Ángeles.

“No le dije prácticamente a nadie que lo iba a abrir. Solo sabían como dos o tres personas. Cuando lo hice público, vinieron muchos comentarios negativos, y eso la hizo demorar la apertura hasta tres meses hasta obtener todos los permisos de la Ciudad”.

En la actualidad, tiene 8 embajadoras de la salud, pero en total son 20 personas trabajando en Natural Break.

Nora dice que tener su propio negocio ha sido un sueño hecho realidad.

“Logré que mi hija fuera a la Universidad de California en Santa Bárbara, y se graduara de ciencias políticas”.

Considera que el éxito de su negocio tiene que ver con que trabajó mucho en ella como persona, rompió con creencias que no la dejaban crecer, se rodeó de gente preparada y se certificó como coach de hábitos.

“Nuestro signo distintivo es que tenemos un servicio excelente porque escuchamos las necesidades de la gente”.

Nora Ángeles empezó en su garaje y ahora tiene su propio negocio de jugos naturales en Sherman Oaks. (Araceli Martínez/La Opinión)

Nora es una inmigrante de León, Guanajuato en México, quien incluso ya escribió su propio libro “Del Garaje al Primer Millón” para compartir su experiencia como empresaria.

“Tengo clarísimo que hay gente que ha generado mucho más que un millón de dólar, pero no es el millón lo que importa sino qué tanto es lo que estás dispuesto a compartir. He visto muchas personas que han triunfado pero no están accesibles a compartir sus experiencias. Por eso escribí el libro, porque yo quiero hacerlo”.

Y dice que los latinos trabajamos muy duro, pero es hora de aprender también a trabajar de manera inteligente.

“Los dos últimos años he trabajado inteligentemente, y es cuando mi negocio ha crecido más”.

Su mayor deseo ahora ahora es hacer crecer el número de sus embajadoras entre 20 a 30 para llevar salud a la comunidad a través de sus jugos, pero también establecer franquicias de Natural Break por todo Los Ángeles.

“Quiero decir que los precios para la comunidad son más baratos. Un jugo que en el negocio cuesta $8, con las embajadoras sale $4”.

Si pudiera dar un consejo a los inmigrantes que se quedan sin empleo y una fuente de ingresos, dice sin pestañear, que hay que abrir la mente.

“Aunque se escuche feo, a veces los regalos que nos da la vida, vienen envueltos en caca. Yo al principio no estaba positiva, pero ahora digo qué bueno que perdí el negocio de zapatos, porque me ha ido muy bien con los jugos. Así que si cerramos algo, debemos agradecer, porque viene algo mejor”.

El jugo de betabel y otras frutas de Natural Break. (Araceli Martínez/La Opinión) Un desayuno saludable con chia , avena y moras de Natural Break. (Araceli Martínez/ La Opinión)

Por eso invita a la comunidad latina a monetizar sus habilidades, la venta de pasteles, la jardinería o cualquier otra cosa que sepan hacer para emprender un negocio.

A raíz de su éxito, Nora creó también el programa anual Vive Natural al que invita a diferentes personajes a hablar de temas que ayuden a la comunidad latina a crecer.

“Este año vamos a traer a ‘Gaby Tanatóloga’ a darnos una plática que nos aporte”.

Nora también es promotora de la jugoterapia, un tratamiento a base de jugos naturales para depurar y desintoxicar el cuerpo.

Puedes encontrar Natural Break en el 12910 Magnolia #J en Sherman Oaks, Los Ángeles, 91423.

La encuentras en las redes sociales como: @naturalbreakjuices y @norahangeles