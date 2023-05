Aislinn Derbez se quita la ropa en arriesgada sesión fotográfica y así lo presume en Instagram

Aislinn Derbez, hija mayor de Eugenio Derbez, decidió tomar una arriesgada decisión y tener una sesión fotográfica sin ropa.

De acuerdo a su más reciente publicación en redes sociales, Aislinn de 37 años de edad, utilizó una campaña de una famosa marca para lanzar un mensaje que ya se volvió viral.

De cara al Día de las Madres, Aislinn Derbez decidió publicar un emotivo mensaje dedicado a la maternidad y el proceso que esta implica.

Pues según para ella, esta etapa no ha sido nada sencilla, por eso acompañó una serie de fotografías con poca ropa, que acompañó con una sesión fotográfica que recientemente protagonizó, en la cual expone su faceta más sensual.

“Pensé que cuando fuera mamá tendría que dejar a un lado ciertos sueños, pero la vida me ha llevado exactamente al camino opuesto. Nunca me imaginé que después de ser mamá iba a poder sentirme más libre y fuerte que nunca…”

Durante dichas postales, Aislinn, Hermana de Vadhir y José Eduardo Derbez, decidió posar en topless, el cual, si bien da la sensación de que su torso está descubierto, no muestra más allá de los hombros de quien fuera protagonista de “A la Mala”, ya que una bolsa grande y vistosa impide que se vea su pecho.

En este copilado de imágenes, la mayor de los Derbez, se deja ver plena y feliz con su cuerpo y lo feliz que es de transmitir esta seguridad a los demás, misma que anteriormente ya la ha hecho encabezar sesiones de fotos que incluso dejan en jaque a sus hermanos.

Cabe recordar que, aunque la propia Aislinn Derbez ha aclarado que sus hermanos en realidad no son nada celosos, la realidad es que tanto Vadhir como José Eduardo Derbez han comentado en más de una ocasión las imágenes de su hermana, dejando en claro que no son muy felices con el hecho de que se muestre al natural en sus publicaciones de Instagram.

Incluso el propio Eugenio Derbez, actor que fue partícipe de una cinta que ganó los Premios Óscar, ha dejado ver su lado más protector en algunos videos que la familia comparte cuando sale de viaje y Aislinn se deja ver con modernos y coquetos conjuntos o bikinis.

La expareja de Mauricio Ochmann también dejó en claro que está orgullosa de ser mamá y que su mayor motivación es su hija, por quien cada día se esfuerza para ser una mejor versión de sí misma.