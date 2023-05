Este es el sensual modelito con el que Myrka Dellanos regresó a las redes tras salir del hospital

Myrka Dellanos sorprendió al público con su regreso al programa ‘La Mesa Caliente’ luego de una ausencia obligada por problemas de salud. Durante su regreso, la famosa sorprendió no solo al lucir rejuvenecida y tan sonriente como siempre, también impresionó por su despampanante modelito primaveral.

Desde su cuenta oficial en Instagram, la conductora de Telemundo publicó un video donde demostró por qué es considerada una de las famosas más guapas dentro del mundo del entretenimiento hispano.

Y es que Myrka Dellanos portó un vestido de estampado floral y sandalias amarillas de Flor de María perfectos para la primavera que además reflejaron su actual estado de ánimo y salud, pues luego del trago amargo que vivió recientemente, está lista para volver “a sus andadas”.

El audiovisual muestra a la compañera de Giselle Blondet y Verónica Bastos desfilar como toda una modelo mientras mira sonriente hacia la cámara, hecho que no pasó desapercibido para el público que la sigue en redes sociales.

“Hermosa por dentro y por fuera, de pies a cabeza”, “El vestido de dónde es? Está hermoso y te queda increíble”, “Myrka dame la receta de la eterna juventud, linda y profesional siempre”, “Elegancia y profesionalidad”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

Cabe recalcar que la conductora de ‘La Mesa Caliente’ regresó a sus labores en medio de un difícil momento del programa, ya que recientemente se le dijo “adiós” a la presentadora Alix Aspe. ¿La razón? No llegar a un acuerdo favorable con respecto a su futuro dentro de Telemundo.

“Ustedes han sido testigo que las últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida. Ya no me verán en La Mesa Caliente con Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato, no pudimos llegar a un acuerdo. Estoy bien, estoy segura y estoy muy emocionada por todo lo que viene. Con más ganas que nunca de comerme el mundo y llegar a mi máximo potencial… Ciclos terminan, ciclos comienzan…”, reveló Aspe en un inesperado video.

