Yolanda Andrade asegura que sus problemas de salud no se deben a una recaída en las drogas

Durante los últimos días, Yolanda Andrade ha dado mucho de qué hablar gracias a su inesperada hospitalización derivada de problemas de salud que hasta el momento permanecían desconocidos. Pese a la apertura de la famosa con respecto a este tema, no han faltado aquellos comentarios en los que se le acusa de haber recaído en las drogas. Aquí te contamos cómo respondió ante los señalamientos.

Fue durante su primer encuentro con la prensa desde que se dio a conocer su hospitalización que la conductora de ‘Montse & Joe’ se enfrentó a las especulaciones a las que ha estado sujeta recientemente.

Sin miramientos, Yolanda Andrade desmintió este rumor: “Había una confusión de que yo había entrado a la clínica porque tuve una recaída, yo no tuve ninguna recaída, y si la hubiese tenido qué tiene. Pero nada más quería aclarar para que no hubiera una confusión”, sentenció.

Eso sí, hasta el día de hoy para la famosa permanece desconocida la raíz de sus problemas de salud. “Habría una cosa de un tumor, luego me dijeron que no, tenía hoy cita con el doctor, pero la cambiamos porque tenía que trabajar. No tenía un problema motriz, que eso es muy importante. Pueden ser muchas cosas, no sé”, añadió.

No obstante, Yolanda Andrade se siente agradecida de poder estar viva y “contarla” tras las horas de extremos dolores de cabeza, vómito y “sangrado” que vivió. Por esta razón, decidió poner una pausa a sus compromisos laborales, esto incluye el programa que comparte con Montserrat Oliver.

“Vamos a hacer una pausa porque quiero respetar mi cuerpo y mi salud y mi bienestar. Yo me quiero ir a mi casa en este momento“, finalizó.

Seguir leyendo:

• Yolanda Andrade revela por qué terminó en el hospital: “Comencé a vomitar sangre”

• Yolanda Andrade preocupa por su estado de salud desde el hospital: “Vi la luz y me regresé” | VIDEO

• Yolanda Andrade asegura que tiene “mucho que decir” si Verónica Castro la demanda