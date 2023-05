Los Lakers noquean temprano a los Warriors y ganan por 30 puntos para poner toda la presión en los campeones reinantes de la NBA

LeBron James no tuvo un solo punto en el primer periodo y de hecho no realizó un solo tiro a la canasta. Estos Lakers ya no necesitan tanto que el histórico líder anotador de la NBA cargue con esa responsabilidad mientras Anthony Davis y D’Angelo Russell sigan produciendo a un alto nivel.

Davis anotó 25 puntos y Russell aportó 21, mientras los Lakers sometían a los Warriors de Golden State con mucha intensidad y tremenda defensa para derrotarlos 127-97 la noche del sábado en Los Ángeles, tomando ventaja de 2-1 en la serie al mejor de siete partidos en la semifinal de la Conferencia Oete.

Los Lakers tomaron la ventaja restando tres minutos y medio del segundo periodo, se fueron al descabso arriba por 11 y luego noquearon a unos frustrados Warriors en el tercer periodo al separarse a 20 puntos.

La diferencia se hizo tan grande en los primeros minutos del último cuarto que el entrenador de Golden State, Steve Kerr, decidió sacar la bandera blanca y sentar a sus titulares cuando aún restaban más de 9 minutos.

Una secuencia que ilustra lo que fueron los Lakers en este partido ocurrió en el segundo periodo, cuando LeBron James evitó una canasta de los Warriors en un rompimiento rápido al recorrer la cancha y desviar un pase bajo el aro. James tuvo que brincar sobre los asientos alrededor de la cancha y como llevaba tanto impulso terminó cerca de la décima fila de asientos.

He really hurdled the entire courtside row 🤯 pic.twitter.com/LYUJ20hyjz — Los Angeles Lakers (@Lakers) May 7, 2023

Sofocado por la férrea defensa angelina, Stephen Curry solo encestó 9 de 21 tiros de campo (4 de 10 en triples) para acabar con 23 unidades. Klay Thompson, figura del segundo partido de la serie, tampoco pudo con la intensidad de los Lakers, metiendo apenas 5 de 14 para sumar 15 puntos y 6 balones perdidos.

D’Angelo Russell comenzó el partido con tres triples seguidos para los primeros puntos de los Lakers. El zurdo está jugando con gran confianza y eso le quita mucha presión a James y Davis. Pero el hombre clave de esta serie es claramente “AD”, muy destacado en el juego 1 de la serie.

Stephen Curry y los Warriors se toparon con una férrea defensa de los Lakers. /Foto: Ronald Martinez/Getty Images

Davis solo hizo 7 de 10 en tiros de campo, pero gracias a su intensidad fue a la línea de libres 12 veces (acertó 11) para finalizar con 25 puntos, 13 rebotes, 4 bloqueadas, 3 robos y 3 asistencias.

James, en un día especial para él por el anuncio de que su hijo Bronny irá a la Universidad del Sur de California (USC), eventualmente hizo sus canastas y finalizó con 21 puntos -siete en tiros libres- con 8 rebotes y 8 asistencias.

Los Lakers, igual que en su triunfo del primer partido, generaron muchos tiros libres: 28 de 37, mientras que los Warriors acabaron con solo 12 de 17. Y en una sorpresa, L.A. conectó más triples: 15 en 31 intentos contra 13 de 44 de los visitantes.

El cuarto partido de la serie será el lunes en la Crypto.com Arena.

Siga leyendo:

– LeBron James encabeza la lista de los jugadores más virales de la NBA esta temporada

– Bronny James, hijo de LeBron, brilló en juego de los mejores prospectos de preparatoria

– El jugador mexicoamericano Jaime Jaquez Jr., de UCLA, se declaró para el Draft de la NBA