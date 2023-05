“Tenemos que hacer cosas diferentes”: ‘Chicharito’ Hernández habló nuevamente sobre la crisis que tiene LA Galaxy en la MLS

“La situación es terrible”, dijo Javier ‘Chicharito’ Hernández días atrás, pero ahora el delantero del LA Galaxy en la Major League Soccer fue claro y explicó como es que el equipo de Los Ángeles tiene que cambiar algo para así enderezar el camino en el torneo estadounidense.

“Obviamente, tenemos que hacer cosas diferentes para salir de esto. No sé qué. Tenemos que averiguarlo, pero no podemos seguir haciendo las mismas cosas y esperar los mismos resultados”, comentó ‘Chicharito’ Hernández . “Es algo muy frustrante. No sé qué más decir”, agregó el máximo goleador histórico de la Selección de México.

“… Tenemos tantas cosas por cambiar. Creo que más gente debería venir a hablar con la prensa y afrontar cosas. Siempre somos los mismos los que hablamos”, añadió el mexicano. “Eso es algo que tiene que cambiar también, ¿Saben? Siempre hablamos aquí los mismo. Así que creo que eso debería cambiar como principio, y en el campo de entrenamiento otras cosas tienen que cambiar. Algo tiene que cambiar. Necesitamos ser responsables. Necesitamos ver que la realidad no es de la manera en la que lo estamos haciendo. No podemos decir que las cosas van a cambiar y hacer las mismas cosas. No podemos”, agregó el delantero azteca que hace vida en el equipo de Los Ángeles.

El cuadro de ‘Chicharito’ está en la posición 13 de la tabla, esto gracias a que solo ha ganado un partido, empatado tres y perdido seis juegos en la Conferencia Oeste. Sin duda, esta situación no cae para nada bien en el equipo, algo de lo que también habló el exjugador del Real Madrid, Manchester United y Chivas de Guadalajara.

“Somos LA Galaxy. Cuando digo que tenemos que comportarnos y entender eso. Te están dando la oportunidad de estar en el más grande“, comentó Hernández. “Estás en la organización más grande en los Estados Unidos. Como mínimo, tienes que darlo todo. Si otros equipos son mejores que nosotros, puedo aceptarlo. Puedo aceptar esas derrotas. Cuando jugamos ‘El Tráfico’ fuimos mucho mejores. Fuimos el mejor equipo, aunque perdimos. Puedo aceptar eso. ¿Estas derrotas en casa? ¿Contra un rival del la misma conferencia? De ninguna manera. No es suficientemente bueno. Y sí, los aficionados estaban en lo cierto esta vez. Tienen razón”, dijo el azteca.

