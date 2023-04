“La situación es terrible”: ‘Chicharito’ Hernández habla sobre el momento de LA Galaxy en la MLS

Tras una victoria en casa ante Austin, parecía que LA Galaxy había encontrado el camino para mejorar sus registros en la actual temporada de la Major League Soccer. Sin embargo, pese a que ya cuenta con su goleador, volvió al camino de la derrota al caer 2-0 ante Orlando City el pasado sábado 29 de abril.

Como resultado, el delantero Javier ‘Chicharito’ Hernández habló sobre la situación que vive el equipo angelino, una que no es nada alentadora considerando que tienen una victoria, tres empates y cinco derrotas esta campaña, lo que los colocan en la penúltima posición en la Conferencia del Oeste con seis unidades.

“A veces así es el fútbol. No jugamos bien como lo habíamos hecho en otros partidos. Perder 2 a 0 se ve mal y no hay excusas. No creo que la situación sea terrible, sabes. Bueno la situación es terrible porque solo tenemos una victoria en la temporada”, dijo el delantero y capitán del Galaxy.

Aunado a esto, el jugador de 34 años consideró que el equipo está jugando bien y que simplemente los resultados no se han dado, situación que afecta mucho al equipo, al menos a nivel de la tabla, aunque también recalcó que la temporada es muy larga.

“Así es el fútbol, es de momentos. Es de una jugada que puede cambiarlo todo. Puedes estar jugando muy mal y de repente te pitan un penal a tú favor o algo así. Cuando derrotamos a Austin no quise decir que estamos de regreso o que vamos a pelear por el título porque hay que llevar las cosas con calma. Ahora es igual y eso es lo único que podemos hacer. La temporada es larga”, agregó Chicharito.

