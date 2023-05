Los Tigres se metieron contra todo pronóstico en la Liguilla de la Liga MX y la afición se ilusiona con el campeonato

Contra todo pronóstico en medio de una crisis institucional y con un entrenador interino en su banquillo, Tigres de la UANL se metió en la Liguilla del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX tras derrotar el domingo por la mínima 1-0 al Puebla.

El delantero Sebastián Córdova destrabó un encuentro enredado con un tanto al minuto 56 desde fuera del área. El mediocampista ofensivo se abrió paso de derecha hacia el centro y mandó un tiro inatajable para el arquero Antony Silva.

Todo parecía indicar que sería una goleada de Tigres, pero precisamente Puebla se paró bien en defensa y su portero tuvo una buena noche, por lo que pudieron detener los tiros en contra y evitar un marcador abultado.

El capitán y figura de los auriazules, André-Pierre Gignac, también erró varios tiros a gol, pero el más claro fue antes del primer tanto de los suyos, al 74′.

El criticado mediocampista Diego Lainez también tuvo un buen encuentro, en medio de las duras críticas por su alto salario y bajo nivel futbolístico durante este semestre.

Sebastián Cordova, el héroe de unos Tigres que llegan animados a la Liguilla

Luego de una fase clasificatoria convulsa, difícil y atípica, marcada por el adiós del que fue su entrenador de arranque (Diego Cocca), la clasificación a la Liguilla del Torneo Clausura 2023 ha significado no solamente un alivio, sino una gran alegría tanto para la plantilla, directiva y afición de los Tigres de la UANL.

Precisamente los fanáticos de Nuevo León terminaron gritando la consigna “Sí se puede”, animando a sus jugadores a ir por el premio mayor, el campeonato de la Liga MX que les es esquivo desde el Torneo Clausura 2019.

“Hay que buscar el campeonato (…) Nosotros queremos darle eso a la afición”, declaró a medios el héroe del choque, Sebastián Córdova.

En la siguiente fase sin duda los universitarios tendrán un duro competidor en los Diablos de Toluca de Ignácio ‘Nacho’ Ambriz, que por segundo semestre consecutivo están metidos en la pelea.

Los otros emparejamientos también ya están definidos: Rayados de Monterrey vs. Santos Laguna / Chivas de Guadalajara vs. Atlas (Clásico Tapatío) / Águilas del América vs. Atlético San Luis.

