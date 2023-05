5 objetos que dan mala suerte para jugar la lotería y están en el hogar

Cuando juegas a la lotería es posible que te sabotees a ti mismo sin notarlo. De acuerdo con la milenaria filosofía del Feng Shui, algunos objetos decorativos o que tenemos en el hogar fomentan la mala energía e interrumpen el ciclo de la buena fortuna.

Quizá esta sea la razón por la que jamás has ganado un premio y ni siquiera un sorteo de tu trabajo o feria de tu localidad.

El Feng Shui es una herramienta que nos ayuda a tener equilibrio y armonía en casa a través de la correcta orientación, distribución y aprovechamiento de los espacios. Siguiendo sus preceptos podemos fomentar el flujo de energía positiva y tendremos fortuna en la salud, relaciones amorosas y familiares, el trabajo, así como en el dinero.

Por eso se debe ser cuidadoso en las cosas que elegimos para decorar. Si tienes objetos que propician una mala energía, romperán el circulo virtuoso y, en consecuencia, te alejarás más de un ansiado premio de la lotería. Es por ello que a continuación, te decimos qué cosas en casa tienen mala suerte y evitan que ganes el premio mayor.

1. Relojes descompuestos

El propósito de un reloj es dar la hora y si tienes alguno que no sirve, está sin funcionar o da la hora inexacta alientan desorden y propician un ambiente de mala energía. Si quieres tener energía positiva que se traduzca en suerte, ponle pilas a los relojes que hagan falta, ajústales y deshazte de aquellos inservibles.

2. Plantas espinosas mal ubicadas

Se debe ser muy cuidadoso con las plantas con espinas como los cactus. Bien colocadas pueden cortar y absorber las malas energías, pero si están en una mala ubicación pueden fomentar energía negativa. El Feng Shui recomienda colocarlas afuera de casa como en patios, azoteas y balcones o en su defecto, en las ventanas y cocina. Si por ejemplo tienes un cactus en tu habitación tu sueño de ganar la lotería estará más que alejado de la realidad.

3. Flores secas y plantas muertas

El equilibrio y flujo de energía negativa se rompe con la naturaleza muerta como flores secas, plantas muertas o macetas con tierra, pero sin semillas ni plantas. Procura que tu decoración incluya naturaleza viva. Si deseas más suerte en la lotería adquiere, por ejemplo, la planta del dinero.

4. Ropa sin usar o demasiado vieja

¿Tienes prendas que no has usado por años o ropa demasiado vieja que, según tú conservas porque te da buena suerte o le guardas aprecio emocional? El Feng Shui dice que esto altera la armonía pues no liberas la mala energía del pasado.

5. Tijeras y cuchillos a la vista

Tener los cuchillos a la vista en la encimeras de la cocina o tijeras en tu espacio de trabajo puede estar “cortando” tu buena suerte. De acuerdo con el Feng Shui, los objetos punzocortantes deben estar guardados en cajones y fuera de la vista porque cercenan el buen flujo de energía.

