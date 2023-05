Anuel AA tuvo como invitada especial a su hija Gianella en uno de sus conciertos | VIDEO

A sus 30 años, el cantante puertorriqueño Anuel AA ha protagonizado varios escándalos relacionados a su trayectoria artística y vida amorosa, siendo su paternidad uno de los temas más controversiales. Y es que a unas semanas de dar la bienvenida a Cattleya, hija que tuvo con su ex Yailin la más viral, reconoció a otra hija, una pequeña llamada Gianella.

Y todo parece indicar que el intérprete de “La Jeepeta” está más que dispuesto a hacer que la hija que procreó con la modelo Melissa Vallecilla sea participe de los momentos importantes de su vida. Prueba de ello es el más reciente avistamiento de la pequeña y su ex pareja en una de las presentaciones del famoso.

El pasado fin de semana, Anuel AA cantó en Houston, Texas en los Estados Unidos e invitó a su show a Gianella y a su mamá. Fue la colombiana quien a través de sus redes sociales compartió dos audiovisuales en los que se aprecia a la bebé disfrutando del show de su papá.

“Gianella verte feliz es mi único objetivo, mi bailarina”, escribió Melissa Vallecilla junto a uno de los videos, dejando claro que su convivencia con Anuel AA tiene como finalidad el bienestar de la hija que tienen en común.

Gianella, la hija recientemente reconocida de Anuel AA baila en el show de su papá pic.twitter.com/Gj6G0HadS7 — ShowMundial (@ShowmundialShow) May 8, 2023

Como era de esperarse, las imágenes no pasaron desapercibidas por el público y se volvieron el tema de conversación en redes sociales, sobre todo después de que el propio reguetonero compartiera las primeras fotografías junto a la pequeña.

Sin embargo, esta no ha sido la única hazaña que le ha valido para encabezar los titulares de varias publicaciones, ya que recientemente se sinceró en un tema dedicado para su ex pareja, Karol G. En el tema titulado “Mejor que yo”, Anuel AA le dijo: “Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel”.

Seguir leyendo:

• Anuel AA se quita la camisa y presume su tatuaje de Karol G en pleno concierto

• Anuel AA revela que ya conoció a su hija Gianella: “Me robó el corazón”

• Anuel AA comparte por primera vez fotos junto a su hija Gianella