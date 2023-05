En video, Pepe Aguilar se muestra cantando el tema “Ella baila sola”, de Eslabón Armado y Peso Pluma

Pepe Aguilar ha pasado a ser noticia, pero en esta ocasión fue su hija Ángela Aguilar la encargada de dar a conocer -a través de su cuenta de TikTok– un video que lo muestra interpretando la canción “Ella baila sola”, de Eslabón Armado y Peso Pluma, que actualmente es un éxito en varios países.

@angelaaguilar_ No sé que está pasando, felicidades a todas las mamas! Nosotros con karaoke desde temprano @pepeaguilar_oficial 🤯🩷 ♬ sonido original – Angela Aguilar 🙂

Con lo anterior Pepe ha demostrado que le agradan algunas canciones del joven intérprete jalisciense; hace algunos días él comentó a la prensa que podría grabar temas de otros artistas, pero dependiendo del género: “El Fantasma canta canciones como yo, que son bien rancherotas y corridos, pero Peso Pluma, aunque me guste, porque sí me gustan dos que tres rolas de él, y la nueva canción que sacó (Christian) Nodal está buenísima, la cumbia. Por ejemplo, una onda así sí me veo cantando, pero una onda tumbada…no digo “de esa agua no beberé”, pero a mí…no todo le queda a todo el mundo”.

“Ella baila sola” se encuentra esta semana en el lugar 4 de la lista Hot 100 de Billboard. Pepe tiene una teoría al respecto del éxito de esa canción en los charts, y hace poco la dio a conocer: “En México se consume Spotify en un 60 por ciento a nivel global, (entonces) pues los artistas de México se van a poner a nivel número 1 del mundo porque aquí hay un 60 por ciento de los usuarios de Spotify. Así de sencillo. Pero vamos a preguntar a ver si en Estanbul están oyendo ahorita a Eslabón Armado, lo dudo, pero está padre que la música mexicana está hasta arriba, en los primeros lugares, pero sí hay que estar conscientes de lo que uno dice”.

