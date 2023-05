Francia abre pesquisas por crímenes de guerra de Rusia tras muerte de periodista en Ucrania

La investigación, dirigida contra organizaciones o personas indeterminadas que puedan estar detrás de la muerte del periodista, se centra en la posible comisión de tres crímenes de guerra, según detalló la Fiscalía en un comunicado.

Esos posibles crímenes son atentado voluntario contra la vida o la integridad de una persona protegida por el derecho humanitario internacional, ataque deliberado contra la población civil o contra civiles que no toman parte directa en las hostilidades y ataque deliberado sabiendo que causará la pérdida de vidas civiles desproporcionadas respecto a las ganancias militares que se puedan lograr.

Las investigaciones han sido confiadas a la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad (OCLCH), añadió la nota.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today.

All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry

— AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023