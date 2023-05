Agenda de Eventos: un fin de semana variado

Música de argentina

El Quinteto Astor Piazzolla, ganador del premio Grammy, que integra a un grupo de músicos virtuosos que interpretan piezas del considerado padre del nuevo tango, Astor Piazzolla, se presentará en el Royce Hall de la UCLA (10745 Dickson Ct., Los Angeles). Esta visita marca una rara aparición del grupo en la ciudad y su regreso a Estados Unidos luego de varios años. Hoy jueves 8 pm. Boletos desde $39. Informes cap.ucla.edu.

Circo con alma

El UniverSoul Circus es un circo itinerante cuya característica es la integración de un elenco con bastante diversidad. El show integra payasos, malabaristas, trapecistas, actos de magia, danza, música, shows de motocicletas y más. Se presenta en el Los Angeles Crystal Casino and Hotel (123 E Artesia Blvd., Compton) hasta el 14 de mayo. Boletos desde $28. Informes universoulcircus.com.

Arte chicano

Francisco Palomares es uno de los artistas chicanos emergentes que más está llamando la atención en los circuitos del arte. Actualmente exhibe varias de sus obras en la galería Bermúdez Projects (1225 Cypress Ave., Los Angeles) bajo el título No Parking on Palomares Blvd. La muestra incluye más de una docena de escenas de calles, retratos y naturalezas muertas. Termina el 13 de mayo. Entrada gratuita. Informes bermudezprojects.com.

Música de México

La cantante mexicana Magos Herrera ofrecerá un concierto en el Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (18111 Nordhoff St., Northridge) al lado de Brooklyn Rider, un cuarteto de cuerdas de Nueva York que colabora con músicos fuera de la esfera clásica; juntos interpretarán “Dreamers”, un álbum que grabaron juntos y que incluye gemas del repertorio iberoamericano así como textos de Octavio Paz, Rubén Darío y Federico García Lorca. Sábado 8 pm. Boletos desde $52. Informes thesoraya.org.

Mariposas en el jardín

La exhibición interactiva del South Coast Botanic Garden (26300 Crenshaw Blvd., Palos Verdes Peninsula), Tropical Butterflies, regresa por tercer año consecutivo a este jardín. Esta vez, los visitantes no solo estarán rodeados de cientos de mariposas tropicales dentro del pabellón, sino que también tendrán la oportunidad de alimentar a estos insectos. Hay especies como la owl butterflies, la malachite, la rusty tipped page y la gold rim swallowtail. Todos los días hasta el 31 de agosto. Boletos desde $6. Informes southcoastbotanicgarden.org.

El vestido de ‘Wednesday‘

El Natural History Museum of Los Angeles County (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) tiene un nuevo artículo en su colección rotativa de trajes. Se trata del vestido que usó Christina Ricci en su papel de Wednesday Addams en la cinta de 1993, Addams Family Values. La prenda es el más reciente objeto que se incluye en la exhibición permanente del museo Becoming Los Angeles, que integra trajes y artefactos de la historia de Hollywood. El vestido está disponible hasta el 31 de octubre. La entrada está incluida en el pago del boleto de entrada al museo. Boletos desde $7; gratis menores de 2 años. Informes nhm.org.

Festejo para mamá

El supermercado Vallarta (655 N. Fair Oaks Ave., Pasadena) dará una serenata a las madres dentro de esta tienda que también se transmitirá en vivo virtualmente. El galardonado Mariachi Divas estará a cargo de dar este concierto. Todas las mamás que estén presentes recibirán una rosa, pastelitos y agua fresca (hasta agotar existencias). Domingo desde las 9 am. Entrada gratuita. Informes vallartasupermarkets.com.

Foto: Archivo

Música de Brasil

En su más reciente álbum, “Mil coisas invisiveis”, Tim Bernardes conecta los puntos cósmicos de Tropicália y samba al folk e indie contemporáneos. Este músico se perfila como uno de los talentos más prominentes que lideran una generación de la música brasileña. Ofrecerá dos shows en el Barnsdall Gallery Theatre (4814 Hollywood Blvd., Los Angeles), donde interpretará su más nuevo repertorio. Boletos desde $31. Informes barnsdall.org/barnsdall-gallery-theatre.

Foto: Cortesía

Teatro latino

La compañía The Actors’ Gang extendió las presentaciones de la obra (Im)migrants of the State en The Actor’s Gang Theatre (9070 Venice Blvd., Culver City). Esta producción está creada y basada en experiencias de la vida real de actores que estuvieron encarcelados. Últimas presentaciones el viernes y el sábado; ambas 8 pm. Boletos $25. Informes theactorsgang.com.

Música regional mexicana

El cantante de música regional mexicana, Edgardo Núñez, hará su debut en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), donde interpretará temas como “Billete grande”, “Ciudad peligrosa”, y “Me cambió la suerte”, que se han colocado en los primeros lugares de popularidad en México y en Estados Unidos. Sábado 8 pm. Boletos desde $49. Informes ticketmaster.com.

Cine chicano

El Academy of Motion Pictures Museum (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) presentará videoarte escrito y dirigido por el artista, autor y actor Harry Gamboa Jr. Consiste en cinco cortos —con un total de 74 minutos— que relatan las complejidades de ser chicano. Lunes 7:30 pm. Boletos desde $5. Informes academymuseum.org.