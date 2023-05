Título 42: los cruces con destino a California, Arizona y Texas rebasan los 10,000 por tercer día consecutivo

A la media noche de este jueves 11 de mayo, el Título 42 que nació bajo la Administración Trump llegará a su fin y cientos de inmigrantes han aprovechado para desplazarse hasta la frontera sur con la intención de solicitar asilo, sin embargo, todo aquel que entre al país comandado por Joe Biden sin autorización será deportado y procesados para una deportación en un máximo de 30 días.

Pese a todas las advertencias, las detenciones por parte de los agentes fronterizos no han parado, al contrario, se han intensificado conforme avanzan las horas; DailyMail reportó que por tercer día consecutivo se detuvieron a 10,000 inmigrantes, cifra que incluye cerca de 1,000 llegadas por día a Yuma; la mayoría de los inmigrantes se dirigen a Arizona, California y Texas.

Estas cifras no sorprenden a la Administración Biden quien ya las veían venir, incluso, el presidente dijo días atrás que la frontera “será caótica un tiempo”.

La crisis que se vive en este momento está siendo aprovechada por los llamados “coyotes” o “polleros” quienes a través de afirmaciones falsas “venden” un paquete para llegar sanos y salvos a los Estados Unidos, a ellos el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, les envió un duro mensaje.

“Los contrabandistas han estado trabajando duro durante mucho tiempo difundiendo información falsa de que la frontera estará abierta después del 11 de mayo. No lo estará. Están mintiendo. Para las personas que están pensando en hacer su viaje a nuestra frontera sur, sepan esto: los contrabandistas solo se preocupan por las ganancias, no por las personas. No se preocupan por ti ni por tu bienestar. No creas sus mentiras”, dijo.

Un informante que habló bajo anonimato dijo al medio antes citado que el martes 9 de mayo la Patrulla Fronteriza detuvo a unos 100,000 inmigrantes, considerándolo como uno de los días más ocupados de su historia. Y es que la cifra ofrecida por el agente fronterizo dobla el promedio diario, que es de 5,200 desde marzo.

También informó que más de 27,000 inmigrantes se encuentran bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, una cifra que está por encima de su capacidad, y que en marzo estaba en 8,6000.

Esta cifra alarmante llevó a la Administración Biden a pedir la liberación de inmigrantes de cualquier sector fronterizo que rebasa el 125 % de su capacidad de retención con instrucciones de presentarse en una oficina de inmigración dentro de los 60 días.

Para no caer en confusiones de una frontera abierta, Mayorkas aclaró que las deportaciones continuarán.

