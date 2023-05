David Morrell Jr. responde a demanda millonaria de Mario Cázarez: “No pelea nada, si me dan la revancha lo voy a castigar”

El boxeador cubano David Morrell Jr. rompió el silencio y decidió responder públicamente a la demanda de $20 millones de dólares interpuesta por el mexicano Mario Cázarez por supuestas irregularidades en su pelea por el Campeonato Mundial WBA en junio de 2021 por un brutal KO con varios golpes al límite que generaron polémica.

En una entrevista para el canal de YouTube ‘Boxeo Algarete‘, Morrell Jr. se mostró molesto por el accionar del púgil dos años después de aquel combate y lanzó picantes declaraciones en las que arremetió contra el mexicano.

“Ese tipo está buscando pauta (fama). ¿Hace Cuánto peleamos? Desde hace dos años está con la demanda. ¿Qué ha salido?”, dijo mientras explicaba que varios de los golpes que denuncia el púgil azteca fueron su responsabilidad por presentar un semblante débil.

Durante el diálogo, el peleador de 25 años atacó la trayectoria de Cázarez menospreciando su triunfo ante Julio César Chávez Jr. en 2020 y la victoria ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez en las olimpiadas nacionales amateur, donde obtuvo medalla de oro.

“A Julio César Chávez Jr. le ganaste por un codazo que lo cortaste en la ceja. Lo de él es lápiz y libreta. Que se quite del boxeo. Tú ves las peleas de ese tipo, ese tipo no pelea nada”, expresó, a la par de opinar que actualmente no aguantaría 20 segundos con ‘Canelo’ Álvarez en un cuadrilátero.

El cubano no sólo menospreció el talento boxístico de Cázarez, sino que prometió que en caso de revancha le daría fuerte castigo. “Ahora la segunda demanda es para Al Haymon. Ponte a pensar el nivel de estupidez de este tipo”.

“Si me dan una revancha con ese tipo, lo voy a castigar. Si lo tengo contra las cuerdas, dejaré que se recupere y le vuelvo a meter para arriba. Ha preocupado a mi familia, a mis hermanos. Recibí muchos comentarios que me hicieron odiar a la gente de México”, aunque en el epílogo de la entrevista dejó entrever que Cázarez estaría detrás de esas respuestas, pues el trato que recibió por parte del público azteca en sus peleas posteriores, fue agradable.

Hace algunas semanas, Mario Cázarez estableció una querella en la Corte Superior de Los Ángeles contra David Morrell Jr., el reconocido promotor Al Haymon y el empresario Luis De Cubas Jr.

¿El motivo? Considera que hubo incumplimiento de contrato y violación de leyes federales y acuerdos como el VADA, el cual establece que en todas las peleas de campeonato las pruebas antidopaje son obligatorias. Sobre este tema, Morrell Jr. no supo explicarse en su reciente entrevista, pero aclaró que se hicieron todas las pruebas que se suelen realizar en un combate como ese.

