E. Jean Carroll está considerando otra demanda civil contra Donald Trump por sus comentarios en CNN

Después de que Donald Trump fue declarado responsable de agresión sexual y difamación, y se le ordenó pagar $5 millones de dólares a E. Jean Carroll, el exmandatario apareció en el ayuntamiento de CNN en New Hampshire donde respondió algunas preguntas un tanto incómodas, entre ellas el abuso cometido a la escritora estadounidense.

Trump dijo que el veredicto del jurado de Manhattan fue un “trabajo de locos”, además, tachó el juicio civil de “un trato amañado”. E incluso volvió a decir que Carroll se encargó de difundir “una historia falsa” y como es su costumbre, le lanzó un insulto “es una chiflada”.

En entrevista con The New York Times, la escritora, quien no encendió el televisor para ver a su agresor, pero se enteró gracias a su peluquera de todo lo que dijo ella, tuvo una fuerte respuesta contra Trump.

“Es simplemente estúpido, es repugnante, vil, asqueroso, hiere a la gente (he sido) insultada por mejores personas”.

Ya agregó “estoy molesta en nombre de los hombres jóvenes en Estados Unidos. No pueden escuchar esta tontería y esta visión anticuada de las mujeres, que es la visión de un hombre de las cavernas”.

Las declaraciones de Trump a nivel nacional llevaron a Carroll a pensar en una tercera demanda civil en contra del aspirante a la Casa Blanca en 2024.

“Carroll, de 79 años, ahora está sopesando si presenta una nueva demanda por difamación contra Trump”, dijo la abogada Roberta A. Kaplan al medio antes citado.

Si bien no confirmó la demanda, sí dijo que se encuentran analizando el caso, “todo está sobre la mesa, obviamente, y tenemos que considerarlo seriamente”.

El abogado de Trump no se han pronunciado respecto a la demanda que podría estar enfrentando su cliente.

Esta información llega después de que se diera a conocer que Trump apeló el veredicto de un jurado de Nueva York a través de una notificación de apelaciones en la corte federal de Manhattan.

El abogado de Trump, Joe Tacopina, dijo que después del veredicto del martes creía que había múltiples motivos para apalear.

La escritora contó días atrás al jurado que Trump llegó a la tienda Bergdorf Goodman con la intención de comprar un vestido para una mujer y le pidió a ella que le ayudara, gesto que realmente le gustó porque se sentía contenta de recomendar cosas a grandes personalidades.

Minutos después, Donald Trump llevó a E. Jean Carroll hasta el departamento de lencería, donde le arrojó un mono de encaje gris transparente y le pidió que se lo probara, ella pensó que se trataba de una broma y preguntó si realmente debería de probárselo; según la escritora, Trump la empujó hacia el vestidor y la abusó.

