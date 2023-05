Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 15 al 20 de mayo de 2023

Aries

El Arcángel Metratron es el que te va a guiar en esta semana y te dice que deberás tener más determinación en tus metas y autocontrol en tus pensamientos y carácter, que esto te va a ayudar a tener el éxito deseado solo debes de ser más constante y visualizar qué quieres para tu futuro, te dice que tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 17 y tu color el verde y rojo y tu meta de esta semana es ponerse a dieta y quitar de tu vida personas toxicas.

Te recomiendo el día martes hacer la receta de la abundancia que es poner hervir una raja de canela en tres litros de agua y usar solo un jabón neutro durante el baño y prender después una vela roja y pedir que venga a ti todo lo que necesitas, que sea cumplido casi de inmediato.

Te busca un amor nuevo del signo de Capricornio o Leo en estos días que hablará de formalidad hacia a ti. Revisas cuentas de hacienda y pagos atrasados de tarjeta de crédito y te pones al corriente con tu economía. Tramitas tu permiso de migración o residencia, te vienen cambios muy buenos para a ti amigo de Aries, pero ya aprende a callar y solo confiar en personas que te aman. Ya no idealices al amor siempre trata de verlo como es. Te compras un reloj o cadena de plata. Sigue con la dieta y trata de checarte las hormonas.

Tauro

Arcángel Azrael es el que te va a guiar en estos días y te dice que la paz en tu vida llegará sin demora, pero que aprendas de los problemas para que no los vuelvas a pasar. Este arcángel te dice que te liberes de ataduras del pasado que se aproxima un futuro prometedor, pero debes de tomar decisiones aunque sean difíciles para avanzar. Tu números mágicos es el 07 y 21, tu color de la abundancia es el amarrillo y rojo intenso.

Te llega un regalo que no esperabas que te dará mucha alegría. Recuerda que tu pensamiento siempre es muy aprensivo y toma decisiones precipitadas por eso te voy a recomendar que el día lunes hacer la receta de cortar las malas energías. Vas a poner una vela de color roja y le pones perfume tuyo y miel o azúcar y las vas a prender ese día a las 6 de la tarde y vas a pedir tres deseos y verás cómo se cumplen pronto.

Te llega un amor nuevo del signo de Virgo o Acuario que va a ser muy compatible contigo. Ten cuidado con las pérdidas de dinero, trata de no pelear con tu familia. Ve con el médico y dile que te cheque los problemas de riñón o corazón. Eres el mejor para dar ánimo y sacar de la depresión a los demás, pero trata de no quedarte con esas energías negativas. Pagas una deuda del pasado de tu carro. No tengas miedo a los cambios en el amor y sientes que ya se acabo es mejor decirle a tu pareja y darse un tiempo.

Géminis

El Arcángel Jofiel es que te va a guiar en estos días y te dice que los sueños que persigues se harán realidad con devoción y constancia, que creas más en ti y verás los resultados positivos, que cambies tu pensamiento y no trates de sabotearte tu mismo y lo que empieces trata de terminarlo para que tengas más abundancia, que tendrás un resultado positivo a un problema legal que tengas en este momento. Tus números son 05 y 30 tu color es el amarrillo y rojo.

Platicas mucho con tus amigos y eso a veces te carga de malas vibras, te voy a recomendar la receta de abrir caminos que es darse baños de canela entera; una raja y 13 hojas de pétalos rojos en tres litros de agua y usar un jabón de rosas y lo vas a hacer el día miércoles y verás que otra vez te va a venir la suerte y a paz en tu alma.

Trámites de pagos de colegiatura. Te cambias de casa para vivir mas cerca de tu familia. En el trabajo juntas con tus jefes para nuevos puestos. Ya no recuerdes lo que no fue ya deja ir ese amor que no es para ti. Te vas de vacaciones en estos días con tu familia. Ten cuidado con problemas de gastritis y trata de comer más sano, recuerda que somos lo que comemos. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha alegría. Trata de sacar tu título y tramitar un diplomado o maestría que tu signo siempre necesita tener ocupada su mente.

Cáncer

El Arcángel Rafael es que te va a acompañar en esta semana y te dice que tomes las decisiones con la razón y analices más de dos veces lo que vayas a hacer en cuestión personal, que estarán un poco revueltas las energías así que trata de no discutir con nadie. También el arcángel Rafael va a sanarte de cualquier enfermedad que padezcas que el poder del amor a Dios todo lo vence. Compromiso firme en puerta, es decir, casamiento. Tus números mágicos son 04 y 29, tu color de la abundancia es el naranja y verde.

Recuerda que tu signo tiene una misión en esta vida y es ayudar a todo lo que te lo solicite por eso son grandes líderes sociales, pero te recomiendo para que toda tu energía fluya mejor el día martes vas a prender una veladora de siete colores y ponerle debajo de la veladora una foto tuya con tus datos completos y tus peticiones, agregar dos vasos cristalinos con agua alrededor de la veladora y ponerse una cruz de plata en el cuello y verás cómo tu energía amigo de Cáncer empieza a fluir mejor que nunca.

Trata de ya olvidar ese amor que no se dio y conocer personas nuevas. Trata de no hacer ningún trámite de créditos en estos días. Te invitan salir de viaje para un proyecto nuevo de trabajo. Tendrás mucha compatibilidad con los signo de Piscis y Libra en el amor; te regalan una mascota.

Leo

El Arcángel Uriel es el que te va a guiar en estos días y te dice que tu estabilidad mental es muy importante, por eso se te recomienda no llenar de energías negativas tus pensamientos, que debes de tomar tus planes siempre con mira a tener el triunfo en las manos que una particular de tu signo es ser ambicioso y productivo. Esta arcángel Uriel te va a encaminar para que puedas romper con situaciones complicadas en el amor y estar mas tranquilo. Tus números mágicos son 01 y 07, tu color es el azul intenso y rojo.

Días de mucho trabajo y revisiones de tus jefes, debes de tener cuidado con facturas, trata de tener todo al orden porque un compañero de trabajo te tiene envidia. Te voy a recomendar el día lunes darte una buena limpia con ramas de albahaca y ruda y rezando tres padres nuestros y después de limpiarse con las hierbas prender una veladora blanca y verás cómo todo otra vez se vuelva alinear en tu vida.

Recuerda que a tu signo se le carga muchos las envidias y malos deseos y con esta receta corta envidias te va a ayudar mucho. Te llega un dinero extra por la venta de una propiedad, trata de guardarlo para tu futuro. Te buscan amores nuevos en estos días y serán muy apasionados. Tendrás muchos eventos y festejos en esta semana. Ten cuidado con problemas de infecciones sexuales y de piel, trata de ir con tu médico y cuidar la energía sexual, es decir, no tener relaciones con cualquiera.

Arreglas papeles de pasaporte y visa americana, te busca tu mami para pedirte un consejo sobre la venta de la casa, ya no seas tan orgulloso y trata de pedirle perdón a quien lastimaste que todos merecemos una segunda oportunidad.

Virgo

El Arcángel Ariel es el que te va a guiar en estos días y te dice que la fuerza de tus pensamientos van a hacer que tengas el éxito deseado, que recuerdes que eres el pilar de tu familia y que deberás tener más éxito en todo lo que realices. Este arcángel también te recomienda que busques un trabajo mejor que se te va dar sin problema, que son tiempos de abundancia económica, que la confianza en ti mismo es muy importante para que puedas lograr tus objetivos. Cuídate de dolores de cuello y migraña que va se tu punto débil. Tus números mágicos son 08 y 11, tu color de la abundancia es el blanco y azul.

Cuídate mucho de los los chismes y malos comentarios, trata de mantenerte al margen de toda situación en el trabajo. Trata de no lastimarte con el ejercicio que lo más importante es la constancia y una buena dieta. Trámites de pagos atrasados de tu casa, te recomiendo el día miércoles darte una baños con manzana roja y canela, ponerlos a hervir en tres litros de agua y usar un jabón de neutro y después prender una vela blanca y pedir que el arcángel te ayude a resolver cualquier situación legal y problema fuerte que tengas y verás resultados muy pronto.

Te compras ropa para irte de vacaciones, recibes una buena noticia amorosa en estos días y estarás muy ilusionado, te hablan de irte a vivir en pareja. Ten cuidado con problemas con los vecinos y amigos, trata de cuidar tu casa por lo de los robos. Tu mami le hacen un chequeo médico y le vas a dar apoyo moral. Arreglas tu casa para vivir más cómodamente.

Libra

El Arcángel Metatron es el que te va a guiar en estos días y te dice que te realices en todo lo que deseas y no tengas miedo a tomar decisiones que te hagan avanzar en tu vida, que este arcángel es muy poderoso y te va a ayudar a quitarte envidias y brujerías que tenías a tu alrededor, te manda decir que vayas con el médico y te haga una revisión de tu riñón y hígado que son tiempos de estar saludables. Este arcángel es el del dinero sin límites pide que se te dará .Tus números mágicos son 13 y 40, tu color es el rojo y blanco.

Días de estar con muchas presiones personales y de trabajo trata de no discutir y mantener la calma en todas las situaciones. Recuerda que tu signo siempre es muy preocupado y le mortifica siempre lo que pasa y no lo libera rápido, por eso te recomiendo prender una veladora roja y ponerle perfume tuyo y tantita canela en polvo y prenderla el día martes y hacer las peticiones que necesitas para que ayuden el arcángel que te liberen de todo lo negativo.

Trámites de un crédito bancario, te llegan familiares de fuera que te dará mucha alegría, recibes una sorpresa por parte de un amor nuevo del signo de Aries o Géminis que será muy compatible contigo. Trata de dormir más y dejar el celular para otros momentos, no todo es bueno como tu amigo de Libra por eso no seas tan confiado y trata de seleccionar mejor tus amistades. Embarazo en puerta para amigas de Libra que están casadas.

Escorpio

El Arcángel Chamuel es el que te va a guiar en estos días y te dice que te abras a las oportunidades nuevas que te ofrece la vida y que no te sabotees tú mismo con pensamientos negativos, recuerda que el que no arriesga no gana así que son tiempos de tener el triunfo en tus manos, que transformes tu vida con cambios positivos como el hacer ejercicio, comer mejor, tratar de dormir a tus horas y sobre todo no cargar con problemas que no son tuyos. Suerte en el amor en estos días, tus números mágicos son el 15 y 23, tu color de prosperidad es el azul y verde.

Te recomiendo que el día miércoles hacer la receta de lluvia de oro, que consiste y en darte baños de girasol y 7 pétalos rojos en tres litros de agua y ponerle tantita canela entera a la pócima y usar un jabón de coco y prender después una vela amarrilla y pedir que se habrán los caminos de abundancia en tu vida.

Te invitan a salir de viaje tu familia por vacaciones, cuídate de dolores de intestino y problemas de estómago, son corajes guardados. Recibes un dinero extra por cuestiones de una venta de una propiedad, eres muy bueno para hacer negocios de publicidad y sistemas trata de poner algo de este tipo. Ten cuidado en las calles trata de estar alerta a cualquier situación, mandas a arreglar tu carro para venderlo, te compras un celular y renuevas el plan de pagos, y tomas un curso de natación.

Sagitario

El Arcángel Miguel es el que te va a guiar en estos días y te dice que el desarrollo y constancia en todo lo que estas realizando, que no se te olvide que este arcángel es el más poderoso y te va ayudar a vencer a todos los enemigos ocultos y presentes que son tiempos de tener la victoria en tus manos, que de cualquier problema personal, laboral o de demanda legal tendrás un final feliz y convincente. Tus números mágicos son 18 y 99, tu color es el rojo y verde.

Días de estar con nuevos proyectos para un negocio recuerda que en estos días vas estar de suerte por eso necesitas mantenerla más tiempo y te recomiendo hacer la receta de los 3 rayos que consiste en prender una veladora de tres colores y poner una foto tuya debajo y poner tus peticiones también y agregarle a la veladora 3 monedas y perfume tuyo y las vas prender el día martes y al prenderla hacer tres peticiones.

Revisión de auditoria en estos días. Trámites de pagos de casa, te buscan amores del pasado para hablar sobre un chisme trata de no darle tanta importancia a ese asunto y quitarte esas personas negativas. Te llegan amigos de fuera para irse de vacaciones. Trata de no comer mucho y seguir con la dieta para que luzcas tu cuerpo en este verano.

Capricornio

El Arcángel que te va guiar es Gabriel que te dice que son tiempos de madurar y tomar las decisiones de vida, que te hagan crecer que este arcángel es el de la comunicación espiritual, que vendrán tiempos de lujos y abundancia, pero que trates de ahorrar para tu futuro. Este arcángel te recomienda que es el momentos de tener una pareja estable y dejar a esos amores que solo te quitaban tiempo y buena energía, que es el momento de actuar según a tus planes que no lo pienses y lo hagas. Tus números mágicos son 04 y 31, tu color es el amarrillo y naranja.

Te recomiendo que el día jueves vas a prender tres velas: una roja, una azul y otra blanca y vas a poner tantita miel y perfume tuyo y vas a rezar la oración de la magnífica y ese mismo día después de prender las tres velas, te vas a dar una buena limpia con un huevo rojo de los pies a la cabeza rezando un padre nuestro y ya terminando lo vas a ir a tirar envuelto en periódico.

Trámites de un pago de un seguro médico, te busca un amigo para hacer un negocio nuevo, arreglas papeles de una de escrituras de casa. Los amigos de Capricornio solteros les viene un amor nuevo del signo de Aries o Libra que será muy compatible contigo.

Acuario

El Arcángel Uriel es el que te va guiar en estos días y te recomienda que hagas los cambios necesarios en tu trabajo que son ,tiempos de abundancia y que podrás arreglar cualquier asunto legal que tengas atrasado en resolver. Este arcángel es el del dinero inmediato, es decir, juegos de azar y que es el arcángel de salir de viaje y conocer nuevos rumbos en tu camino, que los pensamientos positivos dar resultados exitosos, tus números mágicos son 25 y 66 tu color es el naranja y morado.

Días de estar cargando energías del pasado de amores que piensan mucho en ti y eso hace que todos tus planes se estanquen un poco, por eso te recomiendo que el día martes darte una buena limpia con rama de ruda y va a ser de los pies a la cabeza rezando un padre nuestro y después de la limpia, te vas a poner mucho perfume y agua bendita en todo tu cuerpo y prender una vela blanca y pidiendo que todas las energías negativas que rodean se vayan de tu lado y verás cómo la fortuna te llegará muy pronto.

Días de hacer cambios radicales en tu vida personal como ponerse a dieta y dejar rencores del pasado, ya preparas tus vacaciones para finales de este mes de mayo, tendrás un amor nuevo del signo de Tauro o Libra que estarás muy emocionado. Trata de ya no platicar tus planes de trabajo para que no te los salen. Tramitas tus papeles de residencia o visa, tus padres te piden ayuda económica y les ayudas a resolver un problema legal.

Piscis

El Arcángel Gabriel es el que te va a acompañar en estos días y te dice que un nuevo cambio de rumbo te hará bien en estos días, es decir, buscar nuevas metas en lo profesional y rodearte de personas vitaminas que te aporten y no te quiten fuerza. Recuerda que tu eres el consentido de Dios por eso pide que se te dará sin demoras. Deja a los demás que resuelvan sus problemas y tu enfócate en lo tuya y recuerda que la pareja sentimental es para construir no para destruir. Tus números mágicos son 28 y 50, tu color es el azul y blanco.

Te recomiendo hacer la receta de la renovación de energía el día martes que consiste en darte unos baños de 13 hojas de limón y ponerle tantita esencia de siete machos en tres litros de agua y usar el jabón neutro, después prender una vela de color roja para cortar ya todas las malas energías.

Estarás muy arrepentido en estos días por algo que hiciste, pero ya lo hecho está, sí a pedir perdón y avanzar en la vida. Te llega el pago de una deuda del pasado para nivelar tu economía. Trámites de cambios de casa, recibes una propuesta de salir de viaje con tus amigos, embarazo en puerta, arreglas asuntos de graduación y título universitario.

