Ismael Barroso apelará decisión de la pelea ante la AMB y afirma que Rolly Romero “no pega nada”

El pugilista venezolano Ismael Barroso informó que su equipo apelará la decisión de la pelea contra Rolando ‘Rolly’ Romero ante la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), donde perdió por nocaut en el noveno asalto tras una polémica detención del réferi Tony Weeks el pasado fin de semana en Las Vegas.

En una entrevista con Boxeo Mundial, Barroso expresó que se sintió decepcionado con el réferi porque “paró la pelea injustamente”. Además, aseguró que los mejores golpes los conectó él y por eso iba ganando en las tarjetas de los jueces.

“Decepcionado un poco, pero que Dios los bendiga a todos. Decepcionado un poco porque un árbitro de tanta experiencia y tanta trayectoria boxística paró la pelea injustamente. Nosotros íbamos ganando en las tarjetas, en las puntuaciones, pero bueno que Dios los bendiga grandemente. Mi equipo de trabajo va a apelar eso para ver qué decisión toma la AMB. (…) Yo me sentí decepcionado porque si ven el video, los buenos golpes los di yo. Yo estaba contragolpeando y los golpes los estaba tirando yo”, dijo.

Al preguntarle si sintió los golpes de Rolly Romero, Ismael Barroso dejó claro que el estadounidense lo decepcionó porque él pensaba que “pegaba duro”, pero no fue así.

“Me decepcionó porque yo pensaba que pegaba duro, pero ese varón no pega nada. He peleado con mejores peleadores que pegan más duro que él”, expresó.

Contrario a las palabras del venezolano, Rolly Romero declaró a la prensa que Barroso pega más fuerte que Gervonta Davis y que sus manos parecen de cemento, ya que cada uno de los golpes que recibió le dolieron. Sobre estas palabras del estadounidense, el pugilista de 40 años dijo que Dios es quien le da la fuerza.

“Siempre hemos dicho que la fuerza no viene de mí, la fuerza viene de Dios. Él es quien me tiene de pie y me da la fuerza para que yo a los 40 años todavía siga guerreando”, explicó.

Tras el polémico resultado, Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, se quedó con el cinturón vacante de peso superligero de la AMB y aumentó su récord a 15 victorias (13 nocauts) y una derrota como profesional. Por su parte, el venezolano Ismael Barroso, de 40 años, ahora cuenta con una marca de 24 triunfos (22 por la vía rápida), 4 reveses y dos empates.

