Karol G confiesa en Tiny Desk que regresó a vivir a Colombia

A pesar de que el famoso programa Tiny Desk de Karol G se grabó hace un tiempo, incluso tenía el cabello azul, es ahora cuando vio luz. La Bichota cantó si monitores en los oídos, sin gran equipo de sonido, pero con mucha sencillez y sobre todo más de cerca a su público.

Karol G llegó al Tiny Desk con su banda poderosa de mujeres. Muchas que le hemos visto en sus giras pasadas ya: Bichota Tour y $trip Love Tour. Además, esta vez sumó dos jovencitas que le pusieron más color al sonido mexicano, que tanto ama la colombiana. El acordeón fue tocado por Irany Martinez y la tuba por India Anderson.

“Carolina”, “Gucci Los Paños”, “Pero Tú” y “Mercurio” fueron las canciones que interpretó Carolina Giraldo Navarro, como realmente se llama la cantante de género urbano. Iba de chamarra de cuero amarillo, gorra y sus muy amados, cargo pants. Además, la ex de Anuel AA, ahora pareja de Feid, dio una pequeña entrevista en el Tiny Desk Concert de NPR Music.

Karol G regresó a Colombia

Además de sorprender por verla en un formato mucho más pequeño que a las grandes magnitudes que están acostumbrados sus fans, sus palabras en la entrevista posterior también dejó impactados a unos cuantos.

Después de su separación de Anuel AA, Karol G reservó su vida personal solo para su círculo más cercano. Hasta el cierre de esta nota, no había hecho mención directa de su relación con Feid, admitiéndola o negándola. Por eso es muy poco lo que se sabe de lo que sucede “De puertas adentro”.

Ella mismo confesó que actualmente está viviendo en Medellín, donde nació. “En 2018 yo me mudé a Miami por cuatro años. Yo encontré algo especial ahí. Algo especial para crecer en mi música y en mi carrera. Pero yo estoy muy metida en mi cultura, en mis tradiciones. Yo estaba sintiendo como que no más en Miami. Yo me moví a LA. Yo amo Los Ángeles. LA me trae motivación… No sé. Es especial. Pero entonces en LA yo estaba como no, yo sentí la manera en que yo me quería sentir. Yo solo volví a Colombia y estoy muy feliz ahí”.

Recordemos también que se convirtió en tía hace muy poco y eso también la tiene enamorada de querer volver a casa siempre: “Yo estoy en todos lados. Yo no estoy en casa ni una semana, pero aquellos días, uno o dos que yo estoy en casa, yo realmente me siento en mi hogar, en casa, mi cama, mi familia”. View this post on Instagram A post shared by 𝗩𝗘𝗥𝗢∙∙𝗧𝗜𝗣𝗦✨ (@verogiraldonavarro)

No cabe duda que, a pesar de unas de las artistas más importantes alcanzando récords en Billboard y Spotify, su humildad y sencillez se mantienen intactos. View this post on Instagram A post shared by 𝗩𝗘𝗥𝗢∙∙𝗧𝗜𝗣𝗦✨ (@verogiraldonavarro)

Sigue leyendo:

– Fans de Feid le responden a Anuel AA: “Ya no es Bebecita, es Morr”, refiriéndose a Karol G

– Karol G, metálica y sin nada debajo, sorprende junto a Alicia Keys en concierto de Colombia

– Karol G le cambia el color a su Ferrari y lo combina con su cabello rosa

– Karol G arranca su ‘Mañana Será Bonito US Stadium Tour’ el 11 de agosto en Las Vegas