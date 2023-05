Sano desarrollo a través del baile

La celebración anual de Conga Kids reunió en competencia a más de 200 estudiantes de 17 primarias del sur de California en el XBOX de L.A LIVE, donde se proclamaron campeones los alumnos de la primaria Community Magnet Charter School del LAUSD.

Durante la competencia llamada “Discover the Diaspora” (Descubre la diáspora) de Conga Kids, estudiantes anglos, asiáticos, afroamericanos y latinos de 17 escuelas primarias y nueve distritos escolares de los condados de Los Ángeles y Orange mostraron en la tarima su cadencia, arte y talento para bailar salsa, merengue, danzón, jazz y hip hop.

“Descubrir la diáspora”, según los organizadores, es un evento diseñado para fomentar la conversación sobre el impacto cultural de los afrodescendientes en todo el mundo, primordialmente a través de la música y el baile, donde equipos de bailarines y músicos profesionales visitan los campus escolares para tener una actuación interactiva de 60 minutos para toda la población estudiantil.

“¡Estoy feliz! ¡Fue asombroso que hayamos ganado!”, fue la reacción de Ryan Kaufman un niño anglosajón, sobre la experiencia única en su vida de haber conquistado el primer lugar de la competencia para Community Magnet Charter School. Kaufman fue el bailarín líder de su escuela, junto a su pareja, la niña Cynthia Penty.

“Fue divertido e interesante haber celebrado la cultura de todos”, opinó su padre, Adam Kaufman. “Ha sido una mezcla de diversidad muy buena para todos”.

De hecho, Ryan y su hermana pequeña están aprendiendo español.

“Para nosotros es importante que nuestros hijos también hablen español”, añadió la orgullosa madre, Alison Kaufman.

Por su parte, Doug Penty, progenitor de Cynthia, alumna de quinto grado, valoró que la niña haya trabajado muy duro los últimos meses.

“Bailó con todo su corazón y estar presente en la competencia fue muy significativo para ella y para nosotros”, indicó. “Mas allá de los bailes, todo lo que ha aprendido en Conga Kids se quedará con ella toda la vida; estoy agradecido por el impacto positivo que este programa ha tenido en su desarrollo. Y se divirtió mucho”.

Eastman del Este de Los Ángeles en tercer lugar

La competencia atrajo a centenares de familias. Sus hijos representaron distritos escolares de Anaheim, Baldwin Park, El Monte, Hacienda-La Puente, Lynwood, Long Beach, Los Ángeles, Mountain View, Pomona.

Ellos, igual que sus pequeños apoyaron jubilosos en cada una de las presentaciones, con gritos y pancartas.

Silvia Díaz, madre de la niña Katherine Díaz, dijo a La Opinión que los estudiantes de quinto grado de la primaria Eastman del Este de Los Ángeles tuvieron pocos meses para prepararse, y el concurso de esta semana fue apenas la segunda competencia fuerte en la que intervinieron.

“Hicieron su mejor esfuerzo y un tercer lugar es muy bueno para ellos”, dijo. “Yo me siento contenta por mi niña; ella lleva el baile en la sangre porque mi esposo (José Luis Ramírez) y yo somos muy bailadores”.

Durante una hora por 20 semanas, los alumnos de la primaria Eastman fueron instruidos por el profesor Tyler Drewitz, y su labor fue reconocida por la señora Josefina Álvarez, madre de la niña Lauren Álvarez, de 10 años.

“Este programa de Conga Kids ha sido muy importante para mi hija; le ha ayudado a perder el miedo y los nervios”, comentó la señora Álvarez.

Los pequeños bailaron hasta el cansancio.

Ayuda para el desarrollo mental

Brad Gluckstein, fundador de Conga Kids y copropietario de Conga Room en LA Live dijo que él y sus socios pensaron desde hace una década en la formación del programa de baile para los niños.

“La idea de Conga Kids es ayudar a los niños a recuperar y valorar su cultura, su historia y que cuenten con el apoyo socioemocional a través del arte del baile”, dijo Gluckstein. “Este tipo de respaldo motiva a los niños y les ayuda en su desarrollo mental sano”.

El impacto de los programas de baile social en las escuelas de Conga Kids ha crecido exponencialmente a través de los años. Incluye a casi 25,000 estudiantes de 150 escuelas en los condados de Los Ángeles y Orange.

“Mi meta es tener el doble de niños para llegar con el programa de Conga Kids a toda la población, incluyendo a sus padres”, subrayó Gluckstein, quien fue pionero para presentar en el Conga Room a estrellas inmortales de la salsa como la guarachera de Cuba, Celia Cruz y al rey del jazz latino, Tito Puente

Aprendiendo de su cultura

Brad Gluckstein expuso que el programa está siendo financiado por los distritos escolares y aportaciones de las corporaciones y filántropos como Jill Jack, de Jack and Jill of America Foundation, la organización sin fines de lucro dirigida por afroamericanos más antigua de los Estados Unidos y el brazo filantrópico de Jack and Jill of America Inc.

“Es fantástico ser parte de la emoción de estos niños; apoyar programas como Conga Kids me llena el corazón”, manifestó Jill Jack, después de haber recibido una placa que la hizo acreedora al Premio al Legado.

También la supervisora del condado, Holly Mitchell fue reconocida con el premio de “Héroe de la Comunidad”.

“Creo que la danza y la música son amor y necesitamos más amor en nuestras comunidades. Y les da a los niños un propósito de vida”, declaró Mitchell. Quien ha respaldado el establecimiento de nuevos programas y la expansión de Conga Kids a más comunidades y escuelas de escasos recursos en el condado de Los Ángeles.

“El éxito de los niños se da cuando les proporcionamos oportunidades de desarrollo como esta en Conga Kids”, dijo a La Opinión. “Ahí aprenden sobre su cultura y se apoyan mutuamente como compañeros de clase”.

El evento de celebración de Conga Kids destacó, además, el compromiso de la organización de brindar oportunidades para que los estudiantes muestren sus habilidades y promuevan la diversidad, la equidad y la inclusión en la sociedad a través del baile.

Devin Holliman, directora de currículo de Conga Kids dio a conocer que, en la evaluación de cada una de las ejecuciones de los grupos de estudiantes se consideró: que hayan realizado los pasos correctos, ritmo, calidad de la presentación, trabajo en equipo y otros factores que calificaron los jueces Laroye Aña, Irani Da Silva, Rhapsody Taylor, Fayad García y Zweli Barton.

“La meta de nuestros coreógrafos y 35 artistas docentes es que los niños logren la excelencia”, subrayó Holliman.

Este verano, Conga Kids lanzará una asociación comunitaria con LA Metro YMCA, brindando programación social de baile y música a 30-50 escuelas, llegando potencialmente a 15,000 niños. El plan de estudios de la organización durante todo el año destacará la danza y la música de la diáspora africana para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades sociales y emocionales al tiempo que promueve la diversidad, la equidad y la inclusión. El equipo de artistas docentes de Conga Kids trabaja para derribar barreras, eliminar prejuicios y crear un entorno seguro e inclusivo para todos los estudiantes.