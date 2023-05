“Canelo Álvarez no está acabado”: Timothy Bradley ve al mexicano todavía en la cima

Hace par de semanas Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresó a México para celebrar una pelea, específicamente en su natal Guadalajara, esto tras más de 10 años. Para muchos el pleito no convenció, sin embargo, para el retirado Timothy Bradley el tapatío sigue siendo el mejor libra por libra del boxeo.

El actual analista de boxeo para ESPN consideró que el Canelo se ajusta a sus rivales y el británico John Ryder, al que enfrentó en el Estadio Akron, puede que no le haya dado tantas dificultades, por lo que en su estrategia el mexicano administra sus fuerzas.

“Cuando has sido peleador, sabes como ciertos peleadores se preparan para ciertas peleas. Canelo Álvarez no estaba preocupado por este tipo. ¿Tú crees que Canelo se preocupó por entrenar duro para este tipo? No”, dijo el experimentado ex boxeador.

Bradley también remarcó que el Canelo Álvarez “no está acabado”, al contrario de la opinión de otros comentaristas del boxeo que ven al campeón unificado de supermediano en sus últimos años de carrera.

“Mucha gente puede decir que el Canelo está acabado, que ya no es el mismo (…) sigue siendo lo suficientemente fuerte y tiene la experiencia suficiente” Timothy Bradley

Luego de haber derrotado a John Ryder en el horizonte de Saúl Álvarez apareció con fuerza otro contendiente: David Benavidez.

El estadounidense de ascendencia mexicana, apodado como el “Monstruo Mexicano”, derrotó con mucha diferencia a Caleb Plant en su último pleito y con ello puso su nombre como primero en la fila para destronar a Canelo Álvarez.

La diferencia de edades se hace evidente en el boxeo cuando el joven trata de destronar al veterano y eso es algo que el Canelo Álvarez deberá tomar en cuenta si acepta el desafío, rompiendo así con su regla de no enfrentar pugilistas mexicanos o con ascendencia azteca.

Timothy Bradley también le dio la clave al Canelo para preservar su trono ante la amenaza del joven Benavidez, además de concretar la venganza frente a Dmitry Bivol: “Tiene que hacer que su corazón arranque. Si va a pelear contra un tipo como Bivol, su corazón va a arrancar, si va a pelear contra Benavidez, su corazón también va a arrancar”.

Sigue leyendo:

– Timothy Bradley apuesta por la victoria de Canelo Álvarez sobre David Benavídez

– Óscar de la Hoya ve “peligroso” el objetivo de ‘Canelo’ Álvarez contra Dmitry Bivol y no cree que pueda ganarle

– “Así Canelo Álvarez gane 100 títulos, no habrá otro como yo”: Julio César Chávez saca pecho en conversación con Hugo Sánchez