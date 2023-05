Timothy Bradley apuesta por la victoria de Canelo Álvarez sobre David Benavídez

Timothy Bradley aseguró que Saúl ‘Canelo’ Álvarez vencerá a David Benavídez si se llegaran a enfrentar en un futuro. El excampeón mundial indicó que el Monstruo Mexicano comete muchos errores y eso lo sabrá aprovechar el tapatío a su favor.

En una entrevista con el canal de YouTube K.O. Artist Sports, Bradley, que también es analista de ESPN, agregó que Canelo Álvarez tiene la experiencia y fuerza suficiente para ganarle por puntos a Benavídez.

“Él (Canelo) le gana a Benavídez (…) Me encanta Benavídez, pero creo que él (Saúl) le gana a Benavídez, que le ganará boxeándolo. Benavídez comete una tonelada de errores. Lo he visto. Plant lo estaba boxeando los primeros seis rounds. Las cosas se van a poner interesantes si Benavídez le pelea a Canelo con el pie trasero, y hace que Canelo vaya por él, porque Canelo se va a cansar, ahí estará lo interesante. Eso en favor de Benavídez”, dijo.

“Creo que Canelo sigue siendo lo suficientemente fuerte y tiene la experiencia suficiente para sortear la tormenta u ganarle por puntos a un tipo como Benavídez”, añadió.

Cabe destacar que David Benavídez retó a Canelo Álvarez después de vencer a Caleb Plant este año, pero el tapatío admitió que el Monstruo Mexicano no está en sus planes, ya que tiene en mente la revancha con Dmitry Bivol, quien lo venció en mayo de 2022.

Aunque el ruso ha mostrado interés en una segunda pelea con el campeón indiscutido de peso supermediano, ambos no se ponen de acuerdo en qué categoría se enfrentarán. Por ello, Canelo Álvarez indicó que podría enfrentar a David Benavídez si las negociaciones con Bivol no se concretan.

Canelo Álvarez no está acabado

Para Timothy Bradley Canelo Álvarez no está acabado. El excampeón mundial cree que el desempeño que mostró ante John Ryder se debió a que el mexicano sabía que era una pelea fácil. Expresó que el tapatío se prepara mejor y se convierte en un monstruo cuando le toca enfrentar a boxeadores de alto nivel.

“Canelo se vio OK (contra Ryder), le daría una calificación de B (…) Dominó al tipo, lo golpeó, le rompió la nariz. Fue un trabajo fácil. Esta es la cosa, mucha gente puede decir que el Canelo está acabado, que ya no es el mismo, pero cuando has sido peleador, sabes cómo ciertos peleadores se preparan para ciertas peleas. Canelo no estaba preocupado por este tipo. ¿Tú crees que Canelo se preocupó por entrenar duro para este tipo? No”, destacó.

“Eres tan bueno como tu última pelea. Yo he estado en sus zapatos, yo no tuve 60 peleas, pero sé como se siente. Su cuerpo está un poco cansado, sí, y el ser padre (afecta), pues la familia distrae un poco por momentos. Pero créanme, él tiene una reputación que cuidar, y hay cosas que él se toma en serio. Y si él pelea contra un peleador que esté en lo más alto, él se va a programar. Él se va a convertir en un mal**** monstruo al final del día“, explicó Timothy Bradley.

