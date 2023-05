Erik Rubín reveló el momento que le rompió el corazón pero lo ayudó a vencer las adicciones | VIDEO

Erik Rubín dio picantes declaraciones en una charla que sostuvo con el conductor mexicano Yordi Rosado y durante la plática, el exTimbiriche hizo fuertes revelaciones sobre su vida privada y profesional que dejaron boquiabiertos a todos sus fans.

Sin embargo, una de las declaraciones que más sorprendió a sus seguidores fue cuando habló sobre su problema de adicciones, el cual, pudo superar gracias a una tragedia que vivió junto Andrea Legarreta.

Durante la charla, Erik Rubín confesó que conoció el alcohol y las drogas gracias a la fama y confesó que lidiar con el éxito se le hizo sumamente complicado pues su juventud no lo ayudaba mucho, por lo que vivía de fiesta en fiesta.

“Sí, alcohol y toda la farmacia, canasta básica y sí, como que lo que potenciaba todo era el alcohol, entonces decidí dejar el alcohol y dejar todo, no pude haber hecho algo mejor para mí”

El exTimbiriche señaló que el hecho de haber perdido al que sería su primer hijo fue uno de los golpes más duros que vivió pues Andrea Legarreta le dio la noticia cuando él tenía resaca por haberse ido de fiesta, lo cual, lo hizo sentirse sumamente mal, por lo que decidió buscar ayuda y desde entonces ya no ha consumido ni una sola gota de alcohol ni ninguna otra sustancia.

“Mi fondo fue cuando Andrea y yo estábamos buscando un bebé, nos tardamos cinco años buscándolo y en esa ocasión yo ya había dejado de beber y se embarazó y dentro de este embarazo yo volví a recaer y precisamente en esa recaída al día siguiente teníamos que ir al doctor y yo no llegué, no pude acompañarla porque estaba crudo sintiéndome horrible, porque me desaparecí y ella llegó a contarme que habíamos perdido al bebé”

Rubín señaló que considera que su primogénito dio la vida por él, por lo que ahora la aprovecha al máximo, además, señaló que “militó varios años en un grupo de Doble A” donde aprendió distintas técnicas para controlar su ansiedad para no sufrir una recaída y posteriormente inició una vida fitness, la cual, lo alejó todavía más de los vicios para enfocarse de lleno en su carrera y en su familia.

“De ahí me agarré, fue algo súper doloroso, yo así lo veo, que ese bebé dio la vida por mí y así de grande lo veo, así de fuerte, de ahí me agarré y gracias a Dios desde ese día no bebo ni uso ninguna sustancia y la vida me cambió completamente, lo que estoy cosechando es gracias a que dejé de beber”

Sentenció Erik Rubín quien aseguró que su relación con Andrea Legarreta todavía no está perdida sino que están en un proceso para redescubrirse como pareja y confesó que en caso de que el resultado no sea positivo, pensarán en el divorcio.

