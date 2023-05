¿Que pasará con Santiago Giménez para la siguiente temporada?

El “Bebote” es uno de los futbolistas mexicanos que tuvo el nivel más alto durante esta temporada. En su primer año con el Feyenoord, Santiago Giménez demostró toda su valía y le entregó la Eredivisie a su club. El exjugador de Cruz Azul es uno de los delanteros más codiciado del mercado, pero el azteca dio pistas de su siguiente paso.

Juventud, fácil adaptación y una espléndida capacidad goleadora, Santiago Giménez es el delantero ideal para muchos clubes de alta envergadura en Europa. El atacante de 23 años ha marcado 23 goles en la temporada y ha establecido grandes marcas para la nación mexicana. En la celebración de su club por obtener la Eredivisie, el goleador azteca dejó entrever la posibilidad de permanecer en Países Bajos.

“Por supuesto, es lo que quiero (quedarme), pero no puedo ver el futuro, no sé qué va a suceder, pero voy a estar feliz, me siento increíble aquí”, dijo el delantero mexicano.

Un gran recuerdo en la memoria de Giménez

Luego de la obtención del título, Santiago Giménez reconoció lo significativo de este logro. El mexicano agradeció a las personas que pudieron acompañarlo en este logro y develó algunos de los sacrificios que tuvo que pasar para poder celebrar el campeonato en el fútbol neerlandés.

“Fue sorprendente, fue enorme, nunca imaginé algo tan grande. Vi fotos de esto antes de 2017, pero solo vi una parte, no había visto todo lo demás. Así que fue hermoso. Fue buena (la celebración), por eso no puedo hablar muy bien, en casa tengo dos habitaciones y hay 8 personas. algunos están durmiendo en la sala, es lo mejor tenerlos aquí. Están mi padre, mi madre, mi hermana, mi novia, el padre de mi novia, la hermana de mi novia, y mi mejor amigo”, indicó.

Santiago Giménez ha marcado goles en tres competiciones distintas: la UEFA Europa League, la KNBV Beker y en la Eredivisie, torneo en el que está a dos goles del máximo goleador y aún tiene posibilidades de hacerse con el galardón del mayor anotador del torneo de Países Bajos. Con sus 15 goles en el torneo local, el mexicano tuvo un gran aporte en la consecución del campeonato.

