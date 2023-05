Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de mayo de 2023

PISCIS

Ten presente que tus proyectos son buenos solo debes esperar que todo se vaya acomodando para cobrar dichos frutos, no te desesperes ni bajes la guardia pues cuando menos esperes verás el resultado de todo tu esfuerzo. No hagas caso a chismes en la familia ni comentarios fuera de lugar que buscarán hacerte sentir incomodo. Ya no temas a cambios y materializa cada una de tus sueños o metas, estas en la mejor etapa que todo rinda frutos, te viene un dinerito extra que te va a caer de lo mejor, aprende a no mal gastarlo. Te viene una salida de la ciudad y posibilidades de encamarte con alguien que apenas y conoces, aguas, recuerda que eres de corazón de pollo y sueles enamorarte demasiado rápido. Cuidado con noticias de expareja pues andará preguntando por ti en próximos días y te llegarán chismes. Recuerda que la gente siempre te busca porque sabes dar paz, amor y comprensión, algunas veces desaparecen de tu vida y al paso de días regresan, no es que sean mal agradecidos y solo te busquen cuando lo necesitan, es que en sus momentos más obscuros necesitan de tu luz para poder salir a flote.

ACUARIO

Amistad terminará relación en próximas fechas, trata de mantenerte al margen y no opinar de un asunto que no te corresponde pues podrías complicar las cosas y meterte en camisa de once varas. No te gusta andar con rodeos y se desespera mucho sino ve interés rápido por parte de la otra persona. Pon en claro hacia donde te diriges y qué estás haciendo para cumplir tus metas y sueños. Te vienen oportunidad de crecimiento en el área laboral pues podrían cambiarte de puesto o de salario. No te atontes, es necesario que mires hacia dónde vas y qué vas a hacer para lograrlo, no te deprimas sino tienes alguien a tu lado, recuerda que viniste solo y solo te irás, el amor debe de ser libertad, confianza, fidelidad y respeto, si se ha perdido algo de esto es importante que pienses que necesitas pues está claro que tu pareja ya no llena los requisitos en tu vida. Ten cuidado con la manera en que te expresas de una amistad pues podrías cometer una indiscreción y lastimar a una persona que es muy importante para ti. Tu carácter de la fregada que te cargas podría hacerte cometer grandes errores, llévate las cosas tranquilamente y no tomes decisiones a la ligera.

CAPRICORNIO

No te permitas caer nuevamente, eres fuerte pero algunas veces te debilita la mala energía de otras personas. Recuerda que en tus caídas estará tu fuerza sin embargo ya has caído muchas veces y no puedes vivir en el suelo. A veces te atontas mucho, quien te quiera te querrá de tiempo completo, así que aprende a mandar al chorizo a quien solo te desestabiliza. Una caída o golpe en estos días podría ponerte de malas y podrías parar en el hospital. Es importante que te cuides de problemas renales e inflamaciones, no comas tantas harinas o azucares refinados, ahí está la clave. Hay posibilidades de conocer a una persona que te va enseñar la verdadera razón de la vida, ten cuidado con aceptar proyectos de los cuales tienes dudas pues estas en una etapa en la cual serás muy persuasivo o persuasiva y puedes darte cuenta cuando algo no resultará del todo. No hagas caso a comentarios tontos de otras personas, deja que tiren miércoles todo lo que quieran, recuerda que no es tu problema lo que ellos piensan o digan de ti.

SAGITARIO

A veces caes en situaciones bien tontas que te hacen hacer y decir cosas muy perras y personas que te rodean suelen sentirse ofendidas, recuerda que un defecto o virtud que posees es que no sabes quedarte callado o callada y a la menor provocación tiras el veneno sin importar quien sea quien esté frente de ti. Puedes llegar amar hasta con todo el corazón, pero cuando eres traicionado o traicionada te vienes abajo y es difícil salir de ahí. No temas a cambios en el área del trabajo pues un cambio en los dineros no te vendría nada mal, no hagas algo que no te gusta o solo te la pasarás quejándote, mejor busca algo que te ayude a crecer y mejorar profesional y económicamente, recuerda que no naciste para pasar necesidades. Amistad sale con su domingo siete. Mujer piel blanca te pondrá obstáculos. Momento de poner las cosas en claro con una persona, no te hagas ideas absurdas ni piensas tan negativamente.

ESCORPION

Ten presente que no es que el amor no se haya hecho para ti, el problema está en que desconfías tanto del que cuando lo tienes enfrente no sabes aprovecharlo y disfrutarlo por estar pensando en qué momento te podría traicionar. Vienen días muy perros en los cuales tendrás que aprender a decir que no, aunque los demás se molesten y enojen. Cambios drásticos en tu economía, podrías salir de una deuda gracias a un dinero extra, no gastes lo que no tienes y no inviertas en cuestiones que sabes que no te dejarán ninguna ganancia. Si tienes parejas los celos y la desconfianza será el pan de cada día. Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa mucho no te ausentes tanto de su vida. Te viene dinero de algún negocio o algo que de debían deberás de aprovecharlo. No te confíes en tus gastos pues podrías estar algo apretado en lo económico. Tu buen corazón siempre será tu mejor clave para lograr atraer personas a tu vida, sin embargo, a veces eres bien calzón flojo pues no tienes llenadera, no andes de más con quien no debes, recuerda que podrías quedar al descubierto y armarse un grave problema.

VIRGO

Si ya tienes con quien dormir, deja de darle atole con el dedo y no busques lo que ya tienes, recuerda que si quieres fidelidad debes de estar dispuesto o dispuesta a ofrecer eso en la misma medida en que recibes. Cambios muy perros en tu estado de ánimo y como no, eres muy de que en días eres una perita en dulce y otros te transformas en tu peor versión que nadie querrá conocer, cuida más esa parte pues podrías herir a personas que son muy importantes para ti. No esperes recibir nada de nadie y enfoca tus energías, capital y fuerzas en lograr tus metas y sueños pues en pareja se te será mucho más difícil. Quien te quiera pagará tu precio quien no que se quite de la puerta y deje pasar a la clientela. Debes aprender a valorarte más y darte cuenta de que no naciste pa andar de arrastrado o arrastrada con nadie, el día que esa persona vea que te pierde va a reaccionar y se dará cuenta lo que se le va de las manos.

LIBRA

Eres un ser muy fuerte y nunca te quedas callado o callada, sabes defender tus ideas y estas acostumbrado o acostumbrada a que las cosas se hagan a tu modo, a veces cansa eso y llegas a fastidiar. Noticia de ex amor está por aparecer. Podrías enterarte de chisme nada agradable, ni te estreses recuerda que por algo pasan las cosas, te va a servir para darte cuenta de unas verdades que ya sabías, pero no querías aceptar. Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades pues podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro. No permitas que nuevos cambios en tu trabajo o en tu círculo de amistades te dañen tus días, date la oportunidad de enfrentar lo que venga. Pon atención a tus sueños te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte. El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad. Familiar hablará mal de ti y podría poner en duda tu reputación.

LEO

A medida que pase el tiempo lograrás comprender el por qué las cosas no funcionaron y que muchas veces es mejor estar solo que con alguien que te llenaba de reproches. En trabajo surgirá un problema a causa de chisme que te pondrá de malas, no te metas en esas cuestiones y tu dedícate hacer tus cosas. No trates como prioridad a quien solo te trata como una opción, algunas veces te atontas demasiado al punto de que juegan y hacen lo que quieren contigo. Amores pasados desaparecerán de tu vida, personas nuevas llegarán, pon un filtro y no des entrada a cualquier hijo e hija de la fregada pues las mayores equivocaciones tuyas se deben a pensar que todo quien se te acerca lo hace con buenas intenciones. Es importante que seas fuerte para una situación que ocurrirá en próximos días con una amistad o un familiar. El tiempo siempre será tu mejor aliado para poder recuperarte de todo eso que te ha mermado la existencia, a veces te desesperas mucho por no ver las cosas claras, pero ten presente que nada está escrito y las cosas cambian constantemente.

CANCER

Si tu pareja se torna exigente con una manera de actuar tuya o de comportarte ponle un alto, recuerda que cuando te conoció ya traías esa esencia que no te cambie, bastante te costó aceptarte. Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura flojera. No permitas que la monotonía o rutina destruyan lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra. Antes de andar de rienda suelta aprende a verte bien y no ser tan exigente, eres muy de esperar la divina garza, pero tú no estás dispuesto o dispuesta a ofrecer lo mismo, ponte las pilas. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Ten cuidado con chimes en tu trabajo pues podrías cometer errores de los cuales podrías perder amistades. Vienen días en los cuales deberás de entender que hay tiempo para todo, no te adelantes en tus planes y sueños o no te saldrán como tu deseas.

GÉMINIS

Te cargas de un humor que ni él o la más grande de tu casa te aguanta, ten cuidado con tu temperamento o podrías cometer errores y dañar a personas que son muy importantes para ti. Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos meses. No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía. Eventos sociales importantes se aproximan, hay quien ya de plano no te puede ver ni en pintura sin embargo tu felicidad les cae como balde de agua fría, siempre mantente optimista y no te detengas por nadie, aquellas personas importantes para ti deberán de ser esas que siempre están ahí cuando las necesitas. Algunas veces eres muy infiel inclusive contigo mismo pues no sabes ni lo que quieres en tu vida y por eso vienen las equivocaciones. Si una persona no quiso apostar y dar todo por ti no te agüites, quien tiene que estar en tu vida estará por las buenas y sin necesidad de forzarse y quien no que siga tu camino.

TAURO

Te viene una visita inesperada y te enteras de chisme de una amistad que te dejará sacado o sacada de onda. Algunas veces llegas atontarte mucho pues sueles seguir creyendo en personas que te han traicionado una y otra vez, no pierdas más tu tiempo y aprende a desconfiar hasta en tu sombra pues las decepciones en tu vida se deben por dar todo y confiar tanto en los demás. La vida te compensará de cosas maravillosas y te devolverá lo que antes no te dio. Cuidado con infidelidades en caso de tener una relación. Una noticia te pondrá muy de malas. No temas a cambios, recuerda que para que las cosas cambien y obtener mejores resultados es necesario actuar de manera distinta. Cambios en la casilla del dinero, andarás modo pobre, pero es una pequeña racha que pasará muy pronto, ten en cuenta que eres de las personas que suele gastar en tontería y media que no necesita. Si tu pareja se ha mostrado indiferente pon mucha atención pues una de sus amistades le ha estado metiendo cosas en la cabeza, recuerda que la comunicación siempre será lo que los ayude a mejorar.

ARIES

Ya no des segundas oportunidades a quienes no las merecen ni te dejes manipular por la familia, tus decisiones te corresponden solo a ti. Si tienes pareja es posible que sientas celos por parte de una de tus amistades, date la oportunidad de explicar lo que pasa antes de cometer graves errores. Quizás has pensando en que eres la única persona que le va mal o que no ha logrado materializar sus sueños, ten en cuenta que con actitudes pesimistas y negativas menos lo conseguirás, no te desanimes y trata de aprender de cada experiencia que se te presenta en el camino, la vida siempre tendrá algo nuevo que ofrecerte pero si reniegas de las cosas negativas y solo aceptas lo positivo ten por seguro que no lograrás avanzar. Cambios y nuevas perspectivas en tu vida, comenzarás a ver un nuevo escenario muy perro que te llega en los próximos días, comprenderás el por qué no funcionó con unas personas y darás por terminados muchos de esos ciclos.